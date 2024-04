La versatilidad que ofrecen las cajas de madera personalizadas de Sincla

El embalaje en cajas aporta protección a cualquier tipo de mercancía, tanto en los lugares de almacenamiento como durante el transporte.

En su búsqueda por la innovación, la empresa Sincla ha creado toda una gama de diferentes cajas de madera personalizadas para una amplia variedad de propósitos. Como empresa vanguardista, crea cajas que combinan la practicidad con el arte, dando como resultado un producto que, más allá de un simple embalaje, es un verdadero detalle en sí mismo. Sus cajas no solo se pueden personalizar, sino que son automontables, ampliando la facilidad de uso y mejorando la experiencia del cliente.

Atractivas, prácticas y reutilizables Desde su taller en Pamplona, la empresa Sincla ha creado un negocio que está revolucionando el sector del packaging en España, mediante cajas de madera para embalaje completamente personalizadas y a medida. Con esto ha conseguido consolidarse en el mercado y diferenciarse de la competencia. Todos sus productos son 100 % hechos en España, bajo una filosofía de sostenibilidad. Las cajas están fabricadas por completo con madera, garantizando un producto eco-friendly de alta calidad y baja contaminación ambiental. Al ser reutilizables añaden un plus importante para los clientes, quienes podrán darle otros usos en el futuro. De hecho, son ideales para hacer regalos, debido al nivel de detalle y belleza que presentan. Los encargos se pueden personalizar al 100%, no solo en el diseño, sino también en la forma y las medidas del producto, para aprovechar al máximo el espacio. Además, las cajas son automontables, lo que las hace más prácticas, cómodas y eficientes.

Amplia gama de cajas para todo tipo de ocasión La empresa Sincla fabrica cajas de madera personalizadas en diferentes tamaños. Poseen modelos estándar con alta demanda, tales como la caja sin tapa, caja con tapa y las bandejas con asas. Pero además, presentan otras opciones que incluye la caja con bisagra, la cesta de madera y una gama de productos para botellas. En esta última categoría, disponen de cajas para cerveza, cajas para botellas horizontales, estuche de madera para botella y caja para una botella vertical. La amplitud de posibilidades hace que las opciones de personalización sean prácticamente infinitas, donde el cliente puede poner a volar su imaginación para plasmar sus ideas en las cajas. De hecho, en la web de Sincla existe un apartado de ideas, con ítems que ayudan al cliente a encontrar la caja ideal para joyería, productos gourmet, para cestas de navidad y más.

Todas las cajas de Sincla se personalizan con un grabado a láser, ideal para colocar el nombre o logo de una empresa, o cualquier mensaje que se quiera plasmar. Esto garantiza un acabado exclusivo y de excelente calidad.