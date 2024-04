El BeachBol busca un nuevo título en la Liga Nacional de Vóley Playa

El BeachBol busca un nuevo título nacional. Este fin de semana se decidirá a los nuevos campeones y campeonas de la Liga Nacional de Vóley Playa. Tras una Fase Regular muy igualada, el título nacional se decide en un fin de semana que se presenta apasionante.



El BeachBol La Malva certifica el buen trabajo que viene realizando en los últimos años y quiere defender su corona tras conquistar la Liga Nacional del Vóley Playa lograda la temporada pasada. Además, el equipo masculino llega a la Fase Final de la mejor manera, siendo líder de la clasificación general de la Fase Regular con 23 puntos, ganando sus nueve partidos y manteniendo el invicto.

Además, los valencianos han sido campeones del Campeonato de España 2021, subcampeones de la Liga Nacional de Vóley Playa en 2022 y campeones de la LNVP 2023, y han disputado en esta temporada histórica la CEV Beach Volley European Cup, por primera vez.

Vigo acoge la Fase Final de la LNVP masculina

En categoría masculina, los equipos que participan son BeachBol La Malva Valencia, CV Premià de Dalt, Servigroup Poniente Benidorm y Love it Volei Praia Vigo, que lograron las primeras cuatro posiciones. La playa de Samil de Vigo acogerá la Fase Final con el título en juego. En semifinales, el conjunto valenciano comenzará su defensa del título ante los locales, Love it Volei Praia Vigo, mientras que alicantinos y catalanes lucharán por la otra plaza para estar en la final.

El equipo femenino del BeachBol viaja a Lorca en busca del título nacional

En categoría femenina, el BeachBol viaja a Lorca para volver a disputar una Fase Final, repitiendo su participación al igual que la temporada pasada, donde se colgó la medalla de bronce de la Liga Nacional de Vóley Playa.

En la Fase Regular, las valencianas llegan a la cita decisiva tras culminar en la tercera posición de la clasificación con 16 puntos, con 5 triunfos y 3 derrotas. Además de ellas, los equipos participantes en las semifinales serán CV Majadahonda, Vóley Playa Madrid, Valencia y Servigroup Poniente Benidorm, que se darán cita en el Centro Internacional de Vóley Playa de Lorca en un doble choque de semifinales entre madrileños y levantinos: las majariegas contra las bendormenses, y las capitalinas contra las valencianas. Este sábado comenzarán las semifinales y el domingo las finales.

Simone Natali: “Queremos continuar demostrando las buenas sensaciones en la arena”

"Para el BeachBol supone una alegría, pero a su vez, un gran desafío volver a estar presentes en estos play off por el título de la Liga Nacional de Vóley Playa. Además, hacerlo nuevamente en ambas categorías confirma todo el trabajo que estamos haciendo detrás. La recompensa está en los resultados que estamos viendo en la arena, y este fin de semana nos toca certificar esas sensaciones en el momento más importante de la temporada", indicaba Simone Natali, responsable deportivo del BeachBol.