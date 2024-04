Nuevo C3, Citroën renueva su superventas

Este modelo icónico sigue siendo un gran éxito hoy en día, con una curva de ciclo de vida que no se detiene. Con cada nueva generación del C3, Citroën ha decidido sacudir el mercado ofreciendo un concepto innovador conservando sus cualidades: diseño único y fuerte, confort a bordo distintivo, equipamiento útil para el día a día y posicionamiento de precio atractivo.



Con el Nuevo C3, todo está pensado para potenciar la sencillez y el bienestar. Así, ofrece la versión Hybrid 100 que facilita el acceso a la electrificación. Capaz de realizar hasta el 50% de los trayectos urbanos en modo eléctrico sin la limitación de la recarga, permite a los clientes disfrutar de la suavidad y la flexibilidad de la conducción eléctrica reduciendo al mismo tiempo su presupuesto y su huella medioambiental.

Para ir aún más lejos, Citroën equipa por primera vez al C3 con su innovador y exclusivo sistema de suspensión con amortiguadores hidráulicos progresivos, de serie en todas las versiones, que complementa el efecto envolvente que proporcionan los asientos rediseñados Citroën Advanced Comfort y la nueva arquitectura del salpicadero C Zen Lounge, diseñada para aumentar la serenidad a bordo gracias a su estilo despejado, el Citroën Head-Up Display y el volante compacto.

Sentirse bien también significa subir al coche con facilidad y disfrutar del espacio a bordo. El C3 ha progresado en estos dos aspectos aumentando su altura libre al suelo y su altura total, sin comprometer la longitud del coche, que con 4,01 m sigue siendo práctico y ágil en ciudad. Y, por supuesto, el C3 ofrece todos los equipamientos para hacer de cada trayecto un momento de relax, como la navegación conectada 3D en una pantalla táctil de 10'', la climatización automática o la carga y el mirroring inalámbricos.

El Nuevo C3 está disponible desde 14.990 euros con el motor de gasolina 1.2 de 100 CV equipado con caja de cambios manual. Las primeras entregas están previstas para el verano de 2024. La versión Hybrid 100 estará disponible a finales de este año.

EL HÍBRIDO DE 48V: LA SÍNTESIS IDEAL PARA UN COCHE URBANO POLIVALENTE

Junto al motor 1.2 Turbo, el nuevo C3 ofrece por primera vez una cadena cinemática híbrida gracias a la modularidad de la plataforma SmartCar, diseñada para ser versátil y multienergética.

El Hybrid 100: El nuevo C3 hace más accesible la electrificación ofreciendo la tecnología Hybrid 48V que permite realizar hasta el 50% de los trayectos urbanos en modo eléctrico. Sin limitaciones de recarga, permite disfrutar de todas las ventajas de la conducción eléctrica, desde la facilidad de conducir sin ruidos ni vibraciones hasta la posibilidad de circular por zonas de bajas emisiones, reduciendo al mismo tiempo presupuesto y huella medioambiental.

Esta hibridación combina las ventajas de la gasolina y la electricidad con dos motores que funcionan juntos o por separado, de forma automática y sin intervención del conductor. Basada en la tecnología Hybrid 48V, consta de una batería de iones de litio de 48 V que se recarga durante determinadas fases de la conducción, un motor de gasolina de 3 cilindros de 100 CV (75 kW) de nueva generación, diseñado para adaptarse específicamente a este nuevo sistema híbrido, y acoplado a la nueva caja de cambios electrificada de doble embrague ë-DCS6 que integra un motor eléctrico ë-Motor de 21 kW fabricado en Francia.

El motor 1.2 Turbo: Como opción de entrada de gama, el Citroën C3 ofrece un motor de gasolina Turbo de 1,2 litros y 100 CV de potencia, asociado a una caja de cambios manual de 6 velocidades.

UNA EXPERIENCIA DE CONFORT ÚNICA



El C3 es famoso por su suave experiencia de conducción y su confort a bordo. Refuerza aún más este aspecto combinando el placer de conducción con el efecto burbuja aislado de las perturbaciones del mundo exterior.

Suspensión Citroën Advanced Comfort: Por primera vez, el Nuevo C3 adopta suspensiones hidráulicas progresivas amortiguadas. Exclusivas de Citroën, vienen de serie en todas las versiones del C3 y proporcionan a los ocupantes una sensación única de confort a bordo. En lugar de topes mecánicos, se utilizan dos cojines hidráulicos en combinación con el amortiguador y el muelle: uno para la compresión y otro para la descompresión.

Asientos Advanced Comfort: Como complemento perfecto de la suspensión orientada al confort, en la versión Max los asientos Citroën Advanced Comfort del Nuevo C3 también aportan ganancias en términos de ergonomía y confort postural. Su diseño ha sido mejorado para el Nuevo C3 para ser aún más envolvente y proporcionar una mejor sujeción lateral. Utilizan una espuma suplementaria (+10 mm) para ofrecer una sensación de suavidad y confort desde el primer contacto, garantizando un buen apoyo independientemente de la distancia recorrida.

Concepto C-Zen Lounge: La parte delantera del habitáculo se ha diseñado de forma sencilla, cálida y ergonómica para reducir la carga mental y proporcionar una sensación de serenidad.

La ausencia de un cuadro de instrumentos tradicional es una auténtica novedad para el nivel superior del salpicadero. El nuevo C3 utiliza, por primera vez, un nuevo Head-Up Display Citroën, que refleja la información del vehículo en una superficie negra brillante situada entre la parte superior del salpicadero y la parte inferior del parabrisas. Esta innovación se combina con un nuevo volante multifunción compacto, más pequeño y fácil de manejar.

MÁS ESPACIO A BORDO SIN COMPROMETER LA AGILIDAD

Sigue siendo igual de ágil y maniobrable: con 4,01 m de longitud, el Nuevo C3 sólo crece 19 mm respecto al modelo al que sustituye. Sigue siendo muy compacto para una mayor agilidad (radio de giro de 10,6 m) y tiene una huella reducida en el suelo para maniobrar y aparcar sin estrés.

Acceso a bordo más fácil: con una altura de 1,57 m (sin barras de techo), el nuevo C3 es casi 100 mm más alto que la generación anterior. La primera ganancia se produce en la altura libre al suelo, que pasa de los 135 mm del C3 anterior a los 197 mm del nuevo C3. Este aspecto elevado, además de dar un ligero aspecto de SUV, facilita la entrada y salida del vehículo.

Un interior más espacioso con más espacio para las piernas, la cabeza y los codos para un mayor confort: los asientos se han elevado 76 mm en comparación con la versión actual. Esto permite a los ocupantes tener una posición de conducción más elevada y dominante, con una mayor sensación de control y seguridad. Todos se benefician de una mejor visibilidad exterior, lo que contribuye a aumentar la sensación de bienestar a bordo. Además, tener más altura proporciona más espacio para la cabeza (+31 mm frente a la media del mercado) y permite ajustar la posición de los asientos para liberar más espacio para las piernas de los pasajeros. El espacio para las piernas en las plazas traseras ha aumentado al menos 20 mm respecto a la media del mercado. También se ha procurado aumentar el espacio para los codos de los pasajeros traseros en 19 mm y el de los pasajeros delanteros en 21 mm en comparación con la media del mercado.

Transportar objetos y equipaje es fácil en el Nuevo C3. El interior más amplio cuenta con útiles e ingeniosos espacios de almacenamiento en los paneles de las puertas, la consola central y bajo el reposabrazos central, mientras que en la consola central hay disponible una alfombrilla de carga inalámbrica. El volumen del maletero es generoso y aumenta en 10 litros para alcanzar los 310 litros. Su capacidad puede aumentarse gracias a la modularidad del asiento trasero 60-40.

MÁS PRESTACIONES, CONECTIVIDAD Y TECNOLOGÍA

El nuevo C3 está más conectado: ofrece dos niveles de infoentretenimiento que facilitan el acceso rápido a funciones inteligentes y útiles que los clientes necesitan para moverse con facilidad y vivir su vida conectada sin problemas.



Smartphone Station es de serie en los modelos "You" e incluye un soporte integrado para smartphone que permite a los conductores "acoplar" su dispositivo e iniciar automáticamente una nueva aplicación dedicada utilizando la tecnología inalámbrica Near Field Communication (NFC). Con esta aplicación, los propietarios pueden utilizar su dispositivo para ir a accesos directos a los servicios de teléfono, radio, navegación y música. Para una experiencia de conducción fluida y sin estrés, los controles intuitivos del volante se complementan con un botón "Home" en todas las versiones que facilita el regreso a la página de inicio de la aplicación.

- La navegación 3D en una pantalla táctil de 10'' es de serie en las versiones "Max". La pantalla en color de 10,25 pulgadas, central y ergonómica, utiliza una arquitectura de widgets inspirada en los smartphones para proporcionar accesos directos virtuales, a las principales funciones de navegación, teléfono, radio, aplicaciones y medios. La función WiFi inalámbrica permite reflejar el smartphone y es compatible con Apple CarPlayTM y Android AutoTM.

- Además, los clientes pueden suscribirse a uno o a los dos niveles de suscripción "Connected Services" para sacar el máximo partido a su sistema a través de su cuenta MyCitroën, utilizando Internet o la app MyCitroën. "Connect One" ofrece acceso inmediato a e-Call y Citroën Assistance, servicios de telemantenimiento y un manual de usuario digital. "Connect Plus" añade información de tráfico en tiempo real para que los conductores puedan elegir la ruta óptima para sus viajes, con alternativas calculadas y sugeridas en función de los flujos de tráfico previstos y la congestión en curso.

- Tecnologías para la tranquilidad: Además de equipamientos esenciales como el climatizador automático, la ayuda al aparcamiento y la cámara de visión trasera, la carga inalámbrica o la función de mirroring compatible con Apple CarPlayTM o Android AutoTM, el C3 incorpora una serie de tecnologías de asistencia a la conducción para cuidar del cuerpo y la mente de todos los ocupantes.

- Active Safety Brake, un sistema de frenado de emergencia que funciona de 5 a 135 km/h, de día o de noche, y que ayuda a limitar las lesiones de los ocupantes del vehículo, así como de peatones y ciclistas.

- El Aviso Activo de Cambio Involuntario de Carril ayuda al conductor a colocar el coche correctamente entre las marcas del carril corrigiendo suavemente la dirección cuando el coche se desvía de su trayectoria, o alertando al conductor si se produce un desvío a baja velocidad.

- El Reconocimiento de Señales de Velocidad lee las señales de límite de velocidad y las muestra en el Head Up Display de Citroën, informando de ello al conductor.

- El Freno de Estacionamiento Eléctrico se aplica automáticamente cuando se para el motor y se libera automáticamente al pisar el acelerador.

- El asistente de arranque en pendiente retiene el vehículo durante varios segundos en pendientes superiores al 3% para ayudar al conductor a evitar cualquier movimiento involuntario.

- Faros inteligentes smartbeam -hba (high beam assist) que utilizan la cámara montada en el parabrisas para cambiar automáticamente de las luces cortas a las largas cuando se detectan vehículos que circulan en sentido contrario, lo que permite cruzar con seguridad.

La frase del Subcampeón del Mundo Gilles Villeneuve: "Si todo parece bajo control, es que no vas suficientemente rápido”.