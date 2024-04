Prótesis capilar y estilismo

La alopecia es un problema que afecta a hombres y mujeres, causando la pérdida parcial o total del cabello, ya sea por factores genéticos, condiciones ambientales o enfermedades asociadas. Por lo general, la pérdida capilar ocurre en la parte superior de la cabeza y en la frente, comenzando con un debilitamiento masivo de toda la superficie del cabello.

Aquellas personas que sufren esta condición tienden a ver afectada su autoestima, ya que la mayoría de ellas consideran su cabello como parte fundamental de su apariencia física. Es por esto que empresas como Hair Inspira se propusieron innovar en materia de estética capilar, ofreciendo a sus clientes prótesis capilares indetectables y 100 % naturales, capaces de adaptarse fácilmente a las características morfológicas de las personas y al estilo de peinado de cada uno.

Beneficios de las prótesis capilares Para Hair Inspira, llevar una prótesis capilar no significa renunciar a un corte moderno y actual. De hecho, las prótesis capilares tienden a controlarse más fácilmente que el cabello propio. El cabello de las prótesis capilares, y especialmente las de Hair Inspira, está implantado en una base skin con la técnica V-looped, que hace que de manera natural adquieran volumen y que el cabello esté semidireccionado, por lo que el cabello es más fácil de "moldear" y el peinado más sencillo de mantener.

Las prótesis capilares se escogen teniendo en cuenta; la densidad de pelo que la persona tenga en los parietales y parte posterior de la cabeza, el estilo de peinado que queramos conseguir, la onda y el largo del cabello. También se tiene en cuenta el porcentaje de canas si es necesario y por supuesto el color base que se necesite.

Una vez escogida la prótesis que encaja con el cliente, es posible proponer cortes modernos que maximicen la belleza natural de las personas, con looks sofisticados para diferentes ocasiones.

Estilistas profesionales en Hair Inspira La estética capilar no es una cuestión que deba tomarse a la ligera, en especial, cuando se trata del cuidado y tratamiento de prótesis capilares. Es por esto que Hair Inspira cuenta con un equipo de trabajo especializado en prótesis capilares, conformado por estilistas profesionales con reconocimiento y trayectoria, que se han formado con grandes expertos estilistas. Estos profesionales se encargan de llevar los looks de personas con prótesis capilar al siguiente nivel, aplicando técnicas vanguardistas como por ejemplo el fading.

Hair Inspira toma como referencia cualquiera de las tendencias de estilismo más populares del momento para ofrecer a sus clientes peinados únicos que les proporcionen una imagen actual y, al mismo tiempo, acorde con su propio estilo.

El proceso comienza cuando el estilista prepara la zona donde se va a adherir la prótesis capilar con un protocolo de productos cosméticos homologados que buscan mantenerla hidratada y sana durante todo el tiempo que la prótesis permanezca en la cabeza.

Después, procede a aplicar la prótesis capilar directamente sobre la zona sin cabello.

Por último, se propone estilizar la prótesis con productos de acabado que sean necesarios para conseguir la imagen deseada por el cliente, pudiendo experimentar con diferentes peinados, hasta encontrar aquel con el que el cliente se sienta más cómodo.

Con este servicio, Hair Inspira proporciona una alternativa más a las personas que, por algún motivo, han tenido una pérdida temporal o permanente de su cabello. Ofrece así, un lugar donde poder solventar las necesidades en cuanto a temas capilares con cortes de actualidad y a la orden del día.