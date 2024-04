Haaus® Coliving crece y consolida su posición como líder en Barcelona

En los últimos años, el mercado de alquiler de habitaciones o pisos ha experimentado un crecimiento notable en España. Concretamente, el coliving en Barcelona se ha convertido en una opción cada vez más atractiva para aquellas personas que buscan inmuebles asequibles, sostenibles y con todo incluido.

En este contexto, Haaus® Coliving destaca como una propuesta innovadora, caracterizada por redefinir la experiencia de vivir en comunidad en Barcelona. Esta empresa ha logrado distinguirse por ofrecer habitaciones, pisos y apartamentos con todas las comodidades y servicios necesarios para facilitar la vida y estancia de sus residentes, además de impulsar y estimular el networking dentro de su comunidad gracias a una serie de eventos que organizan ellos mismos, o que ayudan a organizar a sus propios colivers.

Desde Haaus® Coliving explican las ventajas que ofrece esta interesante alternativa y los principales aspectos que le han convertido en una referencia en la industria del coliving en Barcelona.

¿Cómo ha evolucionado el mercado del alquiler de habitaciones en Barcelona en los últimos años y cuál ha sido el papel de Haaus® Coliving en este contexto?

El número de habitaciones en Barcelona ha crecido exponencialmente desde el final de la pandemia debido a la alta demanda de perfiles internacionales o nacionales (estudiantes superiores, nómadas digitales y recién llegados) que buscan alojamiento de forma temporal en una ciudad tan atractiva como Barcelona para desarrollarse académica, profesional o personalmente, y a la desprotección que afrontan los propietarios por parte de la Administración frente a okupas, impagos o rentabilidad debido a unas políticas tan evidentemente erróneas y a los tipos de interés tan altos que tenemos hoy en día.

En Haaus® Coliving empezamos a desarrollar habitaciones a principios de 2022, justo al final de la pandemia. Comenzamos con la reforma de apartamentos que presentaban problemas para los propietarios como antiguas oficinas o despachos, pisos okupados, con impagos, que necesitaban grandes reformas o con una superficie tan grande que tenían difícil salida en un mercado donde las familias son cada vez más pequeñas (2,5 personas por hogar). En la actualidad, gestionamos 100 habitaciones en el centro de Barcelona con servicios incluidos, lo que nos permite cada vez más apalancarnos en la integración vertical y economía de escala para reducir precios. Si la oferta de habitaciones sigue aumentando en Barcelona al ritmo al que lo está haciendo, creemos que en el medio plazo en algunas zonas será más económico alquilar una habitación a través de una empresa de coliving que hacerlo directamente a través de un particular.

¿Qué ventajas ofrece el concepto de coliving en comparación con el alquiler tradicional de habitaciones en Barcelona, y cómo ha sido la recepción de esta idea entre los residentes de la ciudad?

Por lo general, aunque los vecinos en primer lugar dudan sobre nuestro modelo de negocio y nuestros clientes, la realidad es que están muy contentos en las Comunidades, ya que el perfil del inquilino en un apartamento de coliving es una persona de entorno a 25 a 35 años muy cualificada y educada, que viene con una misión concreta a la ciudad de Barcelona, muy distinta a la fiesta o a algún tipo de actividad que pudiera perjudicar a los vecinos. Nuestros colivers tienen muy buena relación con los vecinos. Ojalá más gente residente de la ciudad fuese como ellos.

En el alquiler tradicional de habitaciones para empezar no se paga IVA, no está regulado como actividad económica y hay mucha economía sumergida además de inseguridad. Para un perfil internacional que viene por ejemplo a hacer una investigación en el Hospital Clínic desde Polonia, o un Data Analyst que viene a trabajar de forma temporal en el Barcelona Supercomputing Center desde Suecia, es muy complicada toda la gestión que tiene que hacer para encontrar alquiler desde su país de origen de una forma segura y conveniente, con todo incluido. No hablan el idioma local y eso puede llevarles también a tener problemas de convivencia. Por eso nosotros intermediamos conectando a estos perfiles entre sí, ofreciéndoles un alojamiento con todo incluido. Hasta los amigos.

¿Cuál es la propuesta de valor única de Haaus® Coliving y cómo se diferencia de otras opciones disponibles en Barcelona?

Life made easy (la vida hecha fácil). Me atrevería a decir que somos la empresa de coliving con un trato al cliente más cualitativo y personalizado. No conozco ninguna empresa de coliving que haya ido a las 2:30 am a un apartamento porque una persona tuviese miedo, o acompañar a un cliente a comisaría a denunciar un robo que ha ocurrido en la calle. No estamos obligados a hacerlo, pero tenemos demasiada empatía con nuestros colivers. Hacemos todo lo que podemos por facilitar la estancia y mejorar la vida de nuestros colivers. Además, somos una de las empresas más eficientes y sostenibles del sector trabajando con un modelo de economía circular dentro del mobiliario, y por si fuera poco, plantamos un árbol por cada mes de estancia que se alojan con nosotros. Ya llevamos más de 1.380 árboles plantados a día de hoy.

¿Cómo ha contribuido Haaus® Coliving al crecimiento y la consolidación del mercado de coliving en Barcelona, especialmente en términos de calidad de vida y comunidad para sus residentes?

Por nuestra parte, con solo 2 años de vida, hemos duplicado nuestro negocio anualmente, y tenemos previsto volver a hacerlo este año, sin inversión externa. Puro bootstrapping, financiación bancaria, pública y privada. Hemos establecido unos procesos, unas calidades y una forma de trabajar únicas que son referencia en el sector actualmente. Nos han copiado hasta el claim Life made easy, pero eso solo es un indicativo de lo bien que hacemos nuestro trabajo. Vamos a seguir mejorando sin límites nuestros procesos para mejorar la vida de las personas, hoy en Barcelona y mañana en todo el mundo.

Hemos convertido oficinas y despachos en desuso, antiguos pisos okupados o en muy mal estado en viviendas, optimizando además el suelo residencial de forma sostenible para dar cabida a la gran cantidad de personas cualificadas que vienen a Barcelona con la intención de formarse, trabajar o vivir en Barcelona, nuestro hogar, y una de las mejores ciudades del mundo.

¿Podrías compartir algunos ejemplos de las comodidades y servicios ofrecidos en las propiedades de Haaus® Coliving en Barcelona y cómo estos han sido recibidos por los inquilinos?

Incluimos limpieza semanal o de hasta dos veces por semana de las zonas comunes, mantenimiento perfecto, suministros, internet de alta velocidad (tenemos las líneas más rápidas de España con hasta 10gb/s de velocidad), ofrecemos asistencia personalizada y asistencia 24 h en caso de emergencia, organizamos eventos para que se conozcan los diferentes colivers y hagan networking, descuentos... básicamente siempre van a estar acompañados con una empresa amiga que va a ayudarles a conseguir todo lo que necesiten en Barcelona. Incluimos los servicios citados anteriormente, pero además les ofrecemos muchos otros como servicio extra, desde asistencia al empadronamiento, hasta la obtención de visados, NIE, transfers al aeropuerto o cualquier cosa que se puedan imaginar. Parece que los inquilinos lo han recibido muy bien cuando tenemos 4,7 de media de puntuación en Google.

¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta Haaus® Coliving al expandirse y consolidarse como líder en Barcelona, y cómo los están abordando?

El mayor desafío que tenemos a la hora de expandirnos y consolidarnos como líderes es el desarrollo tecnológico, captación de talento y escalabilidad. Tenemos una complejidad muy grande en el sector que es la logística y las operaciones. Nuestro negocio es parecido a una gran cadena de nano-hoteles, por lo que estamos empezando con el desarrollo de herramientas propias que nos permitan una mayor optimización en la gestión, aunque no queremos diluirnos a un inversor que no va a aportar nada al negocio porque creemos en el muy largo plazo. Queremos que cada socio esté en activo y plenamente motivado a dar el 100% de sí mismo para mejorar la vida de las personas, así que vamos a crecer al ritmo natural de nuestro negocio y del acceso a la financiación del que dispongamos. De todas formas ahora mismo creemos que estamos en el top 1 de España por calidad del servicio, y creemos que podemos estar en el top 5 de España en los próximos 2 años, y en el top 3 por volumen en los próximos 5 años.

¿Cuáles son los planes de expansión y crecimiento de Haaus® Coliving en Barcelona y más allá, y qué aspectos clave se están considerando en la selección de nuevas ubicaciones para sus propiedades?

Location, location, location. Value, value, value. Estamos operando 100 habitaciones actualmente y queremos expandirnos tan rápido como podamos, siempre manteniendo unos márgenes de seguridad que nos permitan seguir invirtiendo en innovación y en la mejora de procesos. Claramente, la ubicación es un factor importante, pero más importante para el coliver son los servicios que se incluyen así como las calidades y funcionalidades de la vivienda, por lo que nuestro foco está en la ubicación y calidad de vivienda y servicio.

Si Marriott gestiona más de 1 millón de habitaciones en todo el mundo, nosotros también podemos, y ese es el objetivo: disruptir el living y ofrecer una opción más conveniente de vivienda para todo el mundo.

Más allá de un simple alquiler de habitaciones, la propuesta de Haaus® Coliving se diferencia por promover un estilo de vida comunitario, donde además se fomenta la interacción social y el trabajo colaborativo. Las ventajas del coliving en Barcelona son notables, por lo que se espera que empresas como Haaus® Coliving continúen creciendo y avanzando en ofrecer opciones de alquiler centradas en el bienestar de los residentes y la calidad de sus servicios.