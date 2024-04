Ficus Burger & Food: una de las 20 mejores hamburgueserías de España llega a Las Palmas de Gran Canaria

Sabor y calidad se fusionan en el nuevo destino culinario de Las Palmas de Gran Canaria Las Palmas de Gran Canaria recibe con entusiasmo la llegada de Ficus Burger & Food, una hamburguesería que ha ganado reconocimiento nacional como una de las 20 mejores de España. Originaria de la encantadora localidad de Palma del Río (Córdoba), Ficus Burger & Food ha dejado una marca indeleble en el mundo de la gastronomía desde su apertura en noviembre de 2019.

El 4 de abril marcó un hito en la expansión de Ficus Burger & Food con la apertura de su segundo local en Las Palmas de Gran Canaria, ubicado en la calle Doctor Miguel Rosas, 6. Este logro no es sorpresa para aquellos que han probado las exquisitas creaciones de Ficus Burger & Food, las cuales han sido aclamadas por su calidad y originalidad.

La participación en eventos de renombre como "The Champions Burger" ha catapultado a Ficus Burger & Food a la fama, consolidándola como una de las hamburgueserías más destacadas del país. Con creaciones como la Río Burger, que ha dejado una impresión duradera en los paladares más exigentes, y la Vitolo Burger, un tributo al legendario jugador canario, Ficus Burger & Food continúa elevando el estándar de la hamburguesa gourmet.

Además de su éxito actual, Ficus Burger & Food tiene planes ambiciosos para el futuro, con la promesa de más aperturas de locales que llevarán su innovadora propuesta gastronómica a nuevas audiencias. Esta expansión es un testimonio del compromiso de Ficus Burger & Food con la excelencia y la satisfacción del cliente.

Desde sus populares tequeños, nachos y patatas Hollywood hasta sus irresistibles tartas de queso en 4 sabores diferentes, cada detalle en Ficus Burger & Food está cuidadosamente diseñado para ofrecer una experiencia gastronómica única y memorable. Los clientes pueden deleitarse con una variedad de opciones, todas elaboradas con los ingredientes más frescos y de la más alta calidad.

Con un horario flexible, Ficus Burger & Food está listo para recibir a los comensales y ofrecerles una experiencia culinaria inolvidable. Ya sea para un almuerzo informal entre amigos o una cena romántica, Ficus Burger & Food ofrece el escenario perfecto para disfrutar de la mejor comida y la mejor compañía.

"Si estás buscando una experiencia gastronómica que transportan a nuevas alturas de sabor y calidad, no busques más: Ficus Burger & Food es el destino ideal. Ven y descubre por qué son una de las mejores hamburgueserías de España, y únete a este emocionante viaje culinario".