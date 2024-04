La Fundación Jiménez Díaz reafirma su condición de referente mundial de la Cardiología gracias a una innovadora intervención

El centro completó con éxito su primer implante de prótesis percutánea mitral, un avance crucial en la atención de pacientes con valvulopatías complejas. La puesta en práctica de esta nueva técnica certifica los reconocimientos recientes procedentes de publicaciones de prestigio a nivel internacional El Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz continúa acumulando méritos para seguir siendo considerado como uno de los mejores centros del planeta en la especialidad de Cardiología. Después de sus recientes reconocimientos por prestigiosas publicaciones internacionales como Forbes o Newsweek, el Servicio de Cardiología del hospital madrileño ha realizado con éxito su primer implante de prótesis valvular percutánea en un paciente con una prótesis biológica degenerada.

Esta innovadora técnica supone una alternativa menos invasiva para el tratamiento de la enfermedad de la válvula mitral, lo que constituye un avance crucial en la atención de pacientes con valvulopatías complejas. Especialmente, en los casos en los que la opción quirúrgica supone un riesgo muy elevado o en aquellos cuyo tratamiento farmacológico resulta insuficiente para controlar la sintomatología de una insuficiencia cardiaca.

Hasta la fecha, el deterioro y estrechamiento de las prótesis biológicas implantadas mediante intervención quirúrgica, solía ser sinónimo de que el paciente sufriese con el paso del tiempo una insuficiencia cardíaca que conllevase su ingreso hospitalario. En estos casos, el tratamiento habitual sería una nueva intervención quirúrgica mediante esterenotomía, también conocida como "a corazón abierto, una segunda cirugía que, en el caso de pacientes de edad avanzada, puede suponer un riesgo muy importante", según palabras del jefe asociado del Servicio de Cardiología de la Fundación Jiménez Díaz, doctor Felipe Navarro.

Sin embargo, y gracias a esta nueva intervención ―cuyo protocolo requiere de un estudio previo multidisciplinar que implica las especialidades en Cardiología, Cirugía Cardiaca y Anestesiología, al realizarse esta con anestesia general ― solo es necesaria una punción en la vena femoral de la ingle. Desde este punto de origen se avanza hasta llegar al corazón con la ayuda de un catéter que contiene una válvula mitral, cuya función es restaurar la función normal de la válvula deteriorada.

A pesar de que, según el doctor Navarro, "no todos los pacientes son aptos para este tipo de intervención", para algunos de ellos, especialmente en aquellos de edad avanzada o con patologías asociadas, este implante pasa a convertirse en la única opción.

Un éxito coral

En opinión de Navarro, el hecho de que la Fundación Jiménez Díaz haya podido completar con éxito esta intervención ha sido posible "gracias a la colaboración de un equipo multidisciplinar", que incluye a personal médico y de enfermería de todas las especialidades mencionadas, y que "demuestra el compromiso de nuestro hospital con sus pacientes", concluye.

Recientemente, el Hospital Fundación Jiménez Díaz ha sido seleccionado como uno de los 300 mejores hospitales del mundo en las áreas de Oncología, Urología y Cardiología, según el ranking "World’s Best Specialized Hospitals 2024", elaborado por la revista Newsweek junto con la firma de investigación Statista, que anualmente recoge a los mejores centros del mundo en 10 especialidades médicas. A su vez, la prestigiosa revista estadounidense ha incluido al centro en su lista "Best Smart Hospitals", un ranking que sitúa a este hospital entre los 300 centros más "inteligentes" del mundo.