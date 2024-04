Bikote Solar realiza una instalación de paneles solares que se leen a vista aérea

La firma lleva el autoconsumo a Alusín Solar con 114 paneles fotovoltaicos que forman su nombre y una potencia de 50kWp Bikote Solar, especializada en instalaciones de placas solares para empresas, ha realizado una instalación muy singular para Alusín Solar en su planta de fabricación de Avilés, Asturias. Ha instalado 114 paneles fotovoltaicos en la cubierta, formando el nombre de la empresa, Alusín Solar, que se puede leer claramente desde vista aérea.

La instalación ha dado una nueva ocasión a ambas empresas de trabajar juntas, esta vez con el reto de poner un sello único, que ha sido la disposición de la estructura de paneles. Ambas firmas colaboran cercanamente desde hace años. Alusín Solar fabrica soportes de placas solares para todo tipo de sistemas y trabaja con Bikote Solar como especialista en este campo. Ambos equipos se conocen bien y comparten la filosofía de aportar soluciones a medida de cada instalación.

"Queríamos hacer algo diferente, dada nuestra estrecha relación y la especialidad de ambas empresas, y también que hablara de nuestra capacidad de personalización. Así que nos lo planteamos como una auténtica "bilbainada", comenta Gorka Macías socio y gerente de Bikote Solar.

La instalación fotovoltaica cuenta con una potencia máxima de 50kWp. El diseño singular ha determinado la elección de los componentes para conseguir el resultado óptimo. Es una cubierta coplanar sobre chapa que está realizada con el sistema Gulpiyuri-30 en barras de Alusín Solar. Este es un sistema muy versátil fabricado con perfiles de aluminio extruido y doble junta que garantiza la estanqueidad de la fijación a la cubierta. Los módulos instalados son Trina Solar de la serie Vertex S, con un diseño también singular, totalmente en negro, y cuenta con inversor fotovoltaico Huawei.

La disposición de los paneles ha supuesto un reto en el diseño de la instalación, planteando la necesidad de adaptación de los distintos elementos en juego. La resolución que se ha dado aporta un valor añadido de creatividad al conjunto y una diferenciación que marca un hito en las plantas fotovoltaicas, del que no se tienen precedentes.

Con esta instalación fotovoltaica, Alusín Solar es capaz de generar prácticamente la mitad de la energía que consume en su planta de fabricación, alcanzando el 49,46% de autoconsumo solar. El ahorro energético y los beneficios medioambientales que esto supone es equivalente a 13,59 toneladas de CO2 anuales evitadas, 1.033 árboles no talados al año y 77.202 km anuales no realizados.

Para Javier Fernández-Font, Director General de Alusín Solar, la instalación supone "zanjar una deuda pendiente con el medio ambiente" y desde la puesta en marcha está aportando beneficios. "En marzo alcanzamos un autoconsumo de hasta un 65%, logrando con ello un ahorro de costes muy importante, lo que esperamos sirva un estímulo para impulsar la energía solar en nuestro entorno".

