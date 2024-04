Y cuarenta años después, el Athletic vuelve a ser el rey de la Copa

Han debido transcurrir cuatro décadas para volver a ver como campeón de la Copa del Rey al Athletic. Cuando a la una de la madrugada del pasado domingo, ya día 7 de abril, el capitán Iker Muniaín alzaba al cielo el trofeo de 15 kilos de peso, acababa con el mal fario que perseguía a los leones de San Mamés en su torneo fetiche, tras seis finales disputadas con idéntico resultado, seis derrotas, desde la última copa lograda en 1984. La historia les debía un título.



Después de una agónica final en La Cartuja de Sevilla contra el Mallorca, el Athletic ha puesto punto y final a una importante sequía de títulos, logrando su vigésimo cuarto título de Copa del Rey. El anhelo rojiblanco fue decisivo para conseguir un trofeo muy apreciado por la parroquia vasca, pero muy hosco con ellos durante esta yerma travesía del desierto que ha durado cuarenta largos años, como si de una plaga bíblica se tratase o del cumplimiento de una condena carcelaria.



Ni uno solo de los casi 40.000 aficionados del Athletic presentes en el estadio, ni de los otros 40.000 que habían acudido a Sevilla sin entrada imaginaban perder una séptima final. Pero el temor a un nuevo revés sobrevoló durante una buena parte de los 120 minutos de partido.

De la 23ª a la 24ª



Era 5 de mayo de 1984, cuando los vascos ganaban su vigésimo tercera copa ganando 1-0 al Barcelona de Maradona con el solitario gol de Endika, en la final celebrada en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid. Una final que quedó ligeramente empañada por la tangana final protagonizada por jugadores de ambos equipos.

Y ha sido este pasado 6 de abril de 2024, cuarenta años después, cuando el Athletic ha logrado la vigésimo cuarta, después de que Alex Berenguer transformase en gol su lanzamiento en la tanda de penaltis (4-2), tras finalizar la prorroga con empate a uno (con goles de Dani Rodríguez, que adelantó a los baleares en el minuto 20 y Ohian Sancet, para los rojiblancos que equilibraba el marcador en el minuto 50). El rey volvía. Por fin la Copa se dejo de ser esquiva para el Athletic. Había transcurrido una eternidad.



Pero tras un partido dramático, emocionante y vibrante, la plantilla entrenada por Ernesto Valverde se reconciliaba con este título en la competición más añorada por los rojiblancos. Tanto es así que varias generaciones de sus aficionados jamás habían visto ganar al equipo. Tan solo era un recuerdo en la historia del club, contada por sus padres o abuelos. Pero la gabarra volverá a surcar la ría de Nervión. Y las nuevas generaciones podrán vivir el sueño que les relataban. Convertir la leyenda en realidad.

Una travesía por el desierto

Pero hasta llegar a esto el Athletic perdió seis oportunidades para levantar el título. Todo un calvario. La primera de ellas fue al año siguiente de la última copa lograda, cayendo en la final ante el Atlético de Madrid (2-1) con un doblete del mexicano Hugo Sánchez el 30 de junio de 1985, disputada de nuevo en el Santiago Bernabéu. El Athletic, de esta manera, ponía fin a un periodo inmaculado de tres años a las ordenes de Javier Clemente en los que conquistó dos ligas (temporadas 1982/83 y 1983/84), una Copa del Rey (1983/84) y una Supercopa de España (1984).

Debieron transcurrir veinticuatro años para que los rojiblancos regresaran a una final. Sería ante uno de los mejores Barças de la historia, que doblegó a los leones por un contundente 4-1 el 13 de mayo de 2009 en el estadio de Mestalla en Valencia, a pesar de que Toquero, el delantero vitoriano, adelantó al Athletic. El entrenador que llevó a los vascos hasta la final después de tanto tiempo de ausencia fue el utrerano Joaquín Caparrós, míster muy apreciado en Bilbao.

Tres años después, el 25 de mayo de 2012 en el estadio Vicente Calderón de Madrid, nuevamente se disponía a jugar la final de la competición y otra vez el Barça de Guardiola acababa con las ilusiones del Athletic. En el minuto 25 los azulgranas ya ganaban por 3-0 y el marcador no volvió a moverse. Una nueva decepción que no pudo evitar el preparador rojiblanco Marcelo Bielsa.

Y de nuevo con la misma cadencia, tres años, y ante el mismo contrario, el Barcelona, el equipo vasco alcanzaba el partido final. Y una nueva derrota del Athletic (lo que ya sumaba 4 con ésta desde el último título) sucedía el 30 de mayo de 2015. En esta ocasión, el entrenador blaugrana era Luis Enrique y el Athletic de Ernesto Valverde sucumbía por 3-1 en el Nou Camp, con dos goles de Messi y uno de Neymar, acortando distancias en el marcador un jovencísimo Iñaki Williams.



La final de la Copa del Rey de la temporada 2019/2020 se debió disputar el 18 de abril de 2020 pero se suspendió por la pandemia pasando a jugarse casi un año después, el 3 de abril de 2021, en el estadio de La Cartuja de Sevilla, protagonizándola el Athletic y la Real Sociedad. Un derbi vasco que no pudo celebrarse con público debido a que las restricciones por el coronavirus seguían muy presentes. Un solitario gol de Mikel Oyarzabal en el minuto 63 caía como una losa sobre las esperanzas rojiblancas, los donostiarras lograban su tercer título de copa y sumían a los leones en otro chasco.

El Athletic de Marcelino totalizaba ya cinco decepciones seguidas en cinco finales, pero en quince días jugarían una nueva final de copa, en esta ocasión la correspondiente a la temporada 2020/2021. El partido se disputó el 17 de abril de 2021 en el mismo escenario que dos semanas atrás, aunque el rival fue distinto, el Barcelona de Ronald Koeman, que pasó por encima del conjunto bilbaíno como una apisonadora, endosándoles un contundente 4-0. Un duro golpe para los vascos. Dos finales en dos semanas resueltas con dos derrotas.

Palmarés de la Copa

La Copa del Rey es el torneo más antiguo del futbol español, incluso más que la propia competición nacional de Liga de Primera División, y su primera edición se disputó en 1903, solo interrumpida en la temporada 1937/38 por la guerra civil.

Es decir, 123 ediciones con el siguiente palmarés: F.C. Barcelona (31 títulos y 11 subcampeonatos), Athletic Club (24 y 16), Real Madrid (20 y 20), Atlético Madrid (10 y 9), Valencia (8 y 10), Zaragoza (6 y 5), Sevilla (5 y 4), Espanyol (4 y 5), Real Unión (4 y 1), Real Sociedad (3 y 4), Betis (3 y 2), Deportivo (2 y 0), Arenas de Getxo (1 y 3), Mallorca (1 y 3) y Levante (1 y 0).