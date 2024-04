Protégete del sol, llegan los nuevos fotoprotectores solares

Todos sabemos que el sol es fundamental en la producción de vitamina D, pero al mismo tiempo, si recibimos una exposición excesiva al sol, la radiación ultravioleta tiene efectos nocivos para la salud, además de provocarnos un envejecimiento prematuro de la piel.



Con los primeros rayos del sol, los principales laboratorios aprovechan para presentarnos sus sus nuevas fórmulas y el resultado son las novedades que os contamos por aquí:

ISDIN

El laboratorio internacional ISDIN, líder en fotoprotección y dermatología, tras un largo recorrido en investigación nos ha presentado las siguientes novedades:

Fotoprotector Fusion Water Magic Glow: una textura ultraligera cuya novedad es su efecto Glow inmediato, que además potencia y prolonga el bronceado natural de nuestra piel.

Y todo esto se consigue gracias a sus micas:

Golden Glow Active, Natural tan Booster, Vitamina E y Panthenol. PVPR: 26,95€



ISDIN Invisible Stick : de fácil aplicación, con protección SPF50, y formulado con ingredientes naturales que aportan hidratación. Su aplicación es muy sencilla y es un formato perfecto para aplicar de manera rápida y sin necesidad de mancharte las manos.

Contiene: microalga, aceite de corza, Vitamina E, Manteca de Karité y Panthenol. PVPR: 19,95€



ISDIN Fotoultra 100 Spot Prevent Color : la nueva gama ayuda a prevenir las manchas solares debidas al sol. De textura ligera es apto para piel atópica y es hipoalergénico, con acción antipolución y vitamina E.

PVPR: 29,95€

CANTABRIA LABS

Este es el octavo año que Cantabria Labs nos convoca para contarnos los resultados de su “Informe HELIOCARE: buenos hábitos al sol”, en el que nos da a conocer los hábitos del sol entre la población en su ya archiconocido evento Observatorio Heliocare.

La encuesta ha sido la más numerosa frente a años anteriores, con 12.500 respuestas, y con más de 42.000 participantes totales. De los resultados nos quedamos con los siguientes insights: aún el bronceado se sigue percibiendo como belleza y/o salud, un porcentaje muy alto no visita de una vez al año al dermatólogo, la textura figura como una de los factores que más valoran los consumidores, la población no sabe que la luz azul emitida ppor las pantallas es dañina, cada vez más gente conoce la fotoprotección oral y son más las personas que utilizan fotoprotector todo el año.

Fruto de su extenso recorrido en el campo de la investigación en fotoprotección y gracias a las conclusiones de su encuesta sobre hábitos al sol, Cantabria Labs propone innovaciones que permiten concienciar cada vez más a las personas en materia de protección solar, a través de productos que cumplen con sus expectativas en facilidad de uso, textura o con un acabado bonito en la piel.

Estos son sus últimos lanzamientos de la gama Heliocare:

-Heliocare 360º Body Glow SPF 50+: nuevo fotoprotector corporal que combina la ciencia fotoprotectora de Heliocare con una acabado en la piel de efecto dorado brillante. PVPR: 29,58€



Otra de sus novedades es su nueva gama de compactos, una protección solar facial en formato crema compacta con color, de fácil aplicación, que unifica el tono de la piel , nos proporciona un efecto buena cara al instante, su cobertura natural es perfecta para disimular imperfecciones y ayuda a prevenir los signos asociados al daño solar.

Protege frente a los cuatro tipo de radiaciones (UVB, UVA, Visible e Infrarroja), todo ello sin olvidar su tecnología patentada Fernblock®. Además su cómodo formato nos lo permite llevar a cualquier parte.

Disponible en tres tonos diferentes (pearl, beige y bronze).



PVPR: 32,02€



CLARINS

Clarins nos presenta sus nuevos cuatro solares, dos para el rostro, con SPF 30 y SPF50, un aceite para el cuerpo y el cabello con SPF 30 y un spray solar lácteo con SPF 50.

El nuevo Solar Protect Complex de Clarins ofrece una protección avanzada, ayuda a reparar la piel para luchar contra el envejecimiento debido a una prolongada exposición a los rayos UVA, al tiempo que le permite generar su propio ácido hialurónico en sus diferentes capas.

El extracto de cacao bío aumenta la producción de colágeno y fibrilina para mantener la firmeza y la elasticidad de la piel.

Un derivado de vitamina E evita la formación de radicales libres y previene la aparición de arrugas. Una combinación de filtros UV proporciona un amplio espectro para proteger la piel y evita la formación de manchas oscuras.

Me gustan además porque las texturas no son grasas ni pegajosas, su acabado es invisible, no pican los ojos y no manchan la ropa.



Crème Solaire Jeunesse Haute Protection SPF 30 – PVPR 35,00€





Crème Solaire Jeunesse Très Haute Protection SPF 50 - PVPR 35,00€





Huile Solaire Embellissante Haute Protection SPF 30 - PVPR 35,00€



Spray Solaire Lacté Très Haute Protection SPF 50 - PVPR 35,00€

GREEN CORNESS

Lo que empezó siendo un proyecto de ropa, acabó convirtiéndose en una de las principales líneas de cosmética natural, porque no nos olvidemos, Green Corness ha llegado para desterrar el mito de que lo natural es menos efectivo...

Entre sus premisas, seleccionar ingredientes activos naturales de alta eficacia para el cuidado de la piel y así mejorar la vida de las personas con problemas de la epidermis, por ello no es de extrañar que entre sus productos favoritos están los dedicados a las pieles atópicas.

Ahora nos sorprenden con el lanzamiento de su innovador fotoprotector SPF50, 100% mineral con color, una solución ideal con efecto buena cara que te protege de los rayos solares durante todo el año, compuesta por un 98% por ingredientes de origen natural y filtros minerales. Es de amplio espectro y garantiza una eficaz defensa contra las cuatro radiaciones solares principales: UVB, UVA, luz visible e IR-A. Además, incorpora dragosina, un activo con propiedades antioxidantes y anti-edad. Este componente protege la piel contra los daños solares causados por la luz visible y los IR-A, al mismo tiempo que inhibe la glicación y estimula la síntesis de colágeno.



PVPR: 24,90€.



De venta en farmacias y en: https://greencornerss.com/

SVR

El laboratorio francés SVR, creado en 1962 por la farmacéutica Simone Véret junto a su marido, nació con la vocación de crear tratamientos con una máxima eficacia y que fueran tolerables para todas las pieles.

Su gama de protección solar Sun Secure, proporciona una protección muy alta SPF50+ apta para toda la familia:

-Protección física en superficie gracias a la combinación patentada fotoestable de 4 filtros.

-Protección celular frente a la luz visible, donde se incluye la luz azul y la radiación infrarroja, gracias a la combinación de vitamina E, Detoxofano y Niacidamida, que neutraliza los radicales libres.

Entre sus novedades:

-Mousse Autobronzante: mousse hidratante con efecto bronceado natural en textura espuma. Válido tanto para cara como para cuerpo, no es graso ni pegajoso. PVPR: 23,90€



-Protección facial con Blur SPF50+: opción con o sin perfume, con textura mousse y acabado mate, perfecto como prebase de maquillaje. PVPR 23,90€.



-Nuevos Formatos de fácil aplicación: Spray Pocket SPF50+ (PVPR 11,90€) y EasyStick SPF50+ PVPR 15,90€ -En el apartado corporal: Lait Crepitant SPF50+ con textura “burbujeante”, Lait SPF50+ con textura “leche”, Eau Solaire SPF50+, una agua bifásica de aplicación sobre piel mojada, y Huile SPF50+, aceite seco de rápida absorción. PVPR 26,90€ (200ml)



Productos eficaces, no ecotóxicos, biodegradables y con envases 100% reciclables.

OENOBIOL

Y porque tomar el sol en ocasiones conlleva sus riesgos, aprovecho para contaros la última novedad de Oenobiol Perfect Bronze Autobronceador Intenso, el único complemento alimenticio que te permite estar bronceada sin necesidad de exponerse al sol y sin dañar nuestra piel.

Se trata de un producto 2 en 1: un potenciador del bronceado y un protector celular, puesto que sus ingredientes activos no solo colorean la piel, sino que la protegen frente al daño solar y neutralizan la acción de los radicales libres responsables del envejecimiento cutáneo.

Formado a base de plantas y micronutrientes esenciales la nueva fórmula está compuesta por Licopeno, Astaxantina, Luteína, Zeaxantina, Cúrcuma y Cobre. Estos ingredientes activos tienen una alta concentración de pigmentos de tonos cálidos,profundos y luminosos, que brindan un bronceado uniforme y duradero.

Modo de empleo: hay que tomar 1 cápsula al día durante 1 mes. Importante recordar que se trata de un complemento alimenticio recomendado para adultos, pero no protege de las quemaduras solares.

PVPR 22,90€. De venta en farmacias, parafarmacias, ecommerce y Amazon.