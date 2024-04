Cuatro tipos de aplicaciones esenciales para alquileres vacacionales

La gestión de alquileres vacacionales puede implicar equilibrar muchos detalles importantes de reservas para múltiples propiedades; también es necesario mantener una buena presencia en sitios como Airbnb o HomeAway.



Afortunadamente, hoy en día existen aplicaciones para simplificar muchos de los pequeños detalles de la vida, y la gestión de casas de vacaciones no es diferente. Las cuatro aplicaciones para alquileres vacacionales que mencionaremos en este artículo facilitan a los administradores de propiedades simplificar la rutina de la gestión de alquileres vacacionales, directamente desde su computadora o incluso su teléfono.

1. Aplicaciones de precios dinámicos

Los precios dinámicos son algo que la mayoría de nosotros ha experimentado al reservar un boleto de avión o una habitación de hotel. Los sitios web utilizan un algoritmo complejo para crear precios flexibles basados en la oferta, la demanda, los precios de la competencia y otros factores.

Algunas aplicaciones para alquileres vacacionales tienen software de gestión de precios que facilita esta fijación de precios flexible para ayudar a los propietarios a aumentar sus beneficios. Este software ajusta automáticamente los precios de las propiedades utilizando un algoritmo sofisticado que analiza datos como los precios de hoteles, los precios de otros Airbnbs en la zona y otras estadísticas de visitantes. Es una situación beneficiosa para todos: los huéspedes obtienen el precio perfecto y los anfitriones optimizan sus propiedades para obtener ingresos.

La opción más evidente entre las aplicaciones para alquileres vacacionales con precios dinámicos es quizás Airbnb en sí. Airbnb tiene una función de Precios Inteligentes basada en tu anuncio, su ubicación, la temporada, la demanda del consumidor y algunos otros factores.

Otra opción popular entre las aplicaciones para alquileres vacacionales con precios dinámicos es BeyondPricing, que se jacta de ofrecer aumentos del 40% en los ingresos y aumentos del 22% en la ocupación. Si quieres tener un poco más de control, Wheelhouse y PriceLabs ofrecen paneles con opciones de personalización.

2. Software integral para alquileres vacacionales

Por supuesto, hay otras cosas de las que preocuparse además del beneficio, como los registros de entrada, el mantenimiento y la gestión de tareas. Además, muchas aplicaciones no se conectan con todas las plataformas. Afortunadamente, existen opciones como iGMS con suites integrales que pueden automatizar cada aspecto de la gestión de tu alquiler vacacional mientras se conecta a sitios principales como Airbnb, Vrbo, HomeAway, Stayz, Homelidays y otros.

iGMS también puede ayudarte a gestionar varias propiedades desde el mismo panel, coordinar tareas para tu equipo (como la limpieza) y sincronizar múltiples calendarios. También hay un único buzón para todas tus propiedades, que organiza tus respuestas más comunes y automatiza tipos selectos de comunicación, ahorrándote mucho tiempo (comunicarte con los huéspedes puede llevar mucho de tu día). Las herramientas de gestión de equipos te ayudan a asignar tareas y configurar notificaciones por mensaje de texto o correo electrónico para enviar. Como puedes ver, iGMS no es una aplicación que se centre en un tipo de tarea, sino que realmente pretende ofrecer un panel de control integral para propietarios y administradores de alquileres vacacionales.

3. Aplicaciones de libro de visitas digital y guía local

En los viejos tiempos, los hoteles tenían un libro de visitas en el mostrador de conserjería para que los huéspedes firmaran y, tal vez, dejaran un comentario cuando salían. Aunque es posible que no tengas un libro de visitas, o un mostrador de conserjería físico, para tu alquiler vacacional, hay algunas aplicaciones que pueden hacer lo mismo... y mucho más.

Una excelente aplicación para alquileres vacacionales que te ayuda a evitar la necesidad de manejar múltiples contraseñas e información de llegada es YourWelcome. Esta aplicación es como un conserje remoto, facilita los registros de entrada y te permite interactuar con tus huéspedes tanto con mensajes en vivo como enviándoles enlaces a videos que pueden ayudarlos a navegar con éxito por la propiedad, como una explicación de todo en la cocina y cómo encender o apagar los electrodomésticos.

Y al igual que el caso de folletos sobre actividades locales y recorridos que se encuentran en el mostrador de conserjería, también puedes usar YourWelcome para ofrecer servicios adicionales como la salida tardía y conectar a tus huéspedes con guías y recorridos locales.

4. Aplicaciones de datos y análisis para alquileres vacacionales

Además de gestionar aspectos como precio, ubicación y comodidades, una de las formas más importantes de maximizar los ingresos de tu alquiler vacacional es responder a los datos. Hay algunas excelentes aplicaciones para alquileres vacacionales que pueden analizar datos de alquileres para que puedas tomar decisiones de marketing y gestión más informadas.

Si quieres investigar a la competencia, AirDNA te permite ver información bastante específica, como cuánto están ganando otros anfitriones y su tasa de ocupación, entre otras estadísticas. También tiene una útil herramienta de predicción de flujo de efectivo basada en los datos de 4 millones de alquileres vacacionales en todo el mundo.

Si deseas optimizar la visibilidad de tu alquiler vacacional, RankBreeze cultiva datos de clasificación en relación con el SEO, lo que puede ayudarte a entender si tus esfuerzos de marketing están ayudando o perjudicando la visibilidad de tu propiedad.

Una de las partes más importantes, y a la vez más frustrantes, de convertir un negocio secundario de alquiler vacacional en un emprendimiento rentable es expandir tu huella. Pero para hacer eso, debes realizar una investigación de mercado sobre las mejores ubicaciones y propiedades. Mashvisor es un gran recurso para averiguar qué tipo de retorno traerá una propiedad en pocos minutos, en lugar de pasar meses investigando, obteniendo datos de Redfin, Airbnb y la MLS.

Una última palabra sobre las aplicaciones para alquileres vacacionales

Las aplicaciones para alquileres vacacionales facilitan mucho la vida de los anfitriones y administradores de propiedades. Por supuesto, aunque hay muchas herramientas para simplificar tus operaciones, es mejor y más fácil obtener tantas funciones automatizadas juntas en un solo panel, con el mayor grado de integración en la mayoría de las plataformas.