La agencia de marketing digital Dos Setenta estrena web

La agencia de marketing digital Dos Setenta anuncia su nueva página web, una iniciativa que refleja su compromiso continuo con la innovación y la excelencia en el servicio al cliente. Con más de doce años de experiencia, Dos Setenta se posiciona como una agencia de marketing digital dedicada a impulsar el crecimiento de sus clientes a través de servicios avanzados de posicionamiento SEO, imagen, publicidad, desarrollo web personalizado y gestión de redes sociales.

Innovación en cada paso Celebrando 12 años de trayectoria en la industria, Dos Setenta ha logrado establecer relaciones sólidas con más de 80 clientes, respaldados por un equipo comprometido de 25 profesionales. ¡No han parado de crecer! Desde el inicio, han experimentado un crecimiento exponencial y la ambición no se detiene aquí. Están constantemente buscando maneras de mejorar y expandir los horizontes, asegurando que cada proyecto refleje la pasión por el marketing digital y el compromiso con los resultados excepcionales.

El lanzamiento de la nueva página web de Dos Setenta representa una evolución hacia un diseño más contemporáneo y funcional, mejorando de forma significativa la experiencia de usuario y simplificando el proceso de navegación. Esta renovación subraya la evolución de la agencia en el sector del marketing digital, su habilidad para incorporar las últimas tecnologías de comunicación y, fundamentalmente, su compromiso con satisfacer las exigencias actuales de sus clientes.

La misión de Dos Setenta es facilitar a sus clientes el logro de sus objetivos de crecimiento, dando soluciones integrales que abarcan desde el posicionamiento SEO hasta estrategias de publicidad online efectivas. La empresa se distingue por su enfoque centrado en el cliente, desarrollando campañas publicitarias y estrategias de contenido que resuenan con la audiencia objetivo y promueven una comunicación efectiva.

La nueva web está diseñada para mejorar la experiencia del usuario, con acceso fácil a su amplio rango de servicios. Este esfuerzo refleja el compromiso del equipo por innovar y mejorar continuamente, asegurando que cada interacción con la página web sea intuitiva, informativa y satisfactoria.

Reconocimiento y excelencia continua Más allá del desarrollo y lanzamiento de la nueva web, Dos Setenta sobresale en el competitivo panorama del marketing digital. La agencia se enorgullece de ser reconocida como la segunda agencia SEO con más tráfico orgánico de España, una hazaña que destaca su excepcional habilidad y eficacia en estrategias de posicionamiento SEO.

Además, el compromiso de Dos Setenta con la excelencia no termina aquí. El equipo ha demostrado su dedicación y profesionalismo al obtener certificaciones en Meta, evidenciando su competencia en aprovechar las plataformas de publicidad digital para maximizar la visibilidad y el engagement de los clientes. Paralelamente, han fortalecido su expertise y conocimiento técnico a través de certificaciones en Google Analytics, asegurando una comprensión profunda de las métricas y el análisis web para optimizar las estrategias de posicionamiento.

Pero su enfoque no es solo en la excelencia y la innovación, la agencia valora profundamente el bienestar y la satisfacción de su equipo. La empresa cultiva un entorno de trabajo dinámico y colaborativo, organizando team buildings cada 5 o 6 meses. Estas actividades están diseñadas para reforzar los lazos entre los miembros del equipo, fomentar la creatividad colectiva y mantener un ambiente laboral motivador y enriquecedor. En Dos Setenta, se reconoce que un equipo unido y comprometido es fundamental para el éxito continuo y la capacidad de superar nuevos desafíos.

Comprometida con adaptarse a las necesidades cambiantes del mundo laboral moderno, también ofrece opciones de teletrabajo y flexibilidad horaria. Esta política no solo permite a los empleados gestionar mejor su equilibrio entre la vida laboral y personal, sino que también demuestra la confianza de la empresa en su equipo. La flexibilidad horaria y el teletrabajo son ejemplos claros de cómo Dos Setenta se esfuerza por crear un entorno de trabajo óptimo, promoviendo la productividad, la satisfacción y el bienestar general de todos los miembros de la agencia.

Estos logros reflejan el espíritu incansable de Dos Setenta por mantenerse a la vanguardia del marketing digital, adaptándose a las tendencias emergentes y dominando las herramientas y tecnologías más avanzadas para brindar soluciones efectivas a sus clientes.

Este lanzamiento marca un hito importante en la trayectoria de la agencia y destaca su dedicación a adaptarse a las necesidades cambiantes del mercado y a anticipar las tendencias futuras en el sector del marketing digital. Además, se suma a otros logros significativos de la marca, como la obtención del sello de calidad Madrid Excelente y el reconocimiento de constar en el puesto 25 como una de las 50 mejores agencias SEO en 2023 según la revista Forbes, que consolidan a Dos Setenta como una de las agencias más relevantes del panorama nacional.