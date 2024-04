El futbol femenil es el futuro… según Nike

Losada a punto de cobrar un libre directo contra el Bayern femenil

El futbol femenil está creciendo muchísimo, y se está volviendo un mercado emergente muy valioso. Pasaron de campos de entrenamiento a estadios llenos y cada torneo aumenta mucho más su asistencia.

Obviamente, las marcas ya prestaron atención a esto y están empezando a hacer más esfuerzo para tener presencia en el futbol femenil. Nike sabe que pueden ser el futuro y está poniendo todos los huevos en esta canasta.

A lo mejor es una estrategia muy arriesgada, pero tiene muchísimo fundamento y les explicamos el porqué Nike va a migrar todos sus esfuerzos hacia el futbol femenil.

El año pasado no crecieron

Después de varios años de un crecimiento estable, en 2023, la marca americana tuvo pérdidas millonarias y las proyecciones no eran lo mejor para el 2024, entonces se tomó una muy drástica decisión

Se planeó un recorte de 1.2 billones de dólares en todas sus áreas para poder seguir con el crecimiento, esto significo cortar contratos millonarios como el de Tiger Woods y terminar los patrocinios de muchas figuras del mundo del deporte y no firmar a nuevas.

Otra decisión compleja es que retiró mucho del apoyo y presencia que tenía en el futbol varonil. Se deshicieron de contratos muy redituables como el del Galatasaray los de los equipos de Red Bull, al igual que la selección portuguesa, y están a punto de dejar ir al FC Barcelona.

Muchos jóvenes, como Yamine Lamal, firmaron con Adidas, porque Nike decidió no seguir con el patrocinio. Todo esto es porque quieren meter todos los esfuerzos en el futbol femenil que está en franco ascenso.

Las razones

La razón es simple, cuesta menos dinero invertir en el femenil y te da más ingresos. Explicamos el porqué: Ahora es más barato invertir en los equipos y jugadoras femeniles, es porque los contratos no son altos y Nike puede perfectamente abarcar el mercado con un muy bajo costo.

Les comentamos que los ingresos serían más altos, y sí, porque cada día la rama femenil está entregando resultados mejores. El FC Barcelona inició con pocos millones destinados a su equipo y ahora es mucho más. Cerca de 15 millones de euros son invertidos para el equipo y se espera que sea mucho más alto el próximo año.

La misma FIFA ha tenido que aumentar el presupuesto para las copas del mundo y esto significa aumentar los premios para las jugadoras que también están viendo sus sueldos sumar cada temporada.

Obviamente, el primero que llegue a esta carrera de ingresos será el ganador y es lo que Nike está intentando hacer. No quiere que las demás marcas se suban a este tren que no va a volver a pasar.

El Riesgo

Obviamente en papel esto es una gran idea, pero hay un muy grande riesgo. El crecimiento ha sido constante, pero se ha detenido los últimos años y ya no es tan alto como antes. La gente sigue consumiendo de manera masiva el varonil y aún no tiene tanta atención el femenil.

Nike está tratando de comerse todo el pastel con contratos a jugadoras importantes como las ganadoras del balón de Oro Ada Hegerberg, Aitana Bonmatí y Alexia Putellas. Ya firmaron exclusividad con la liga estadounidense, que es una de las más fuertes del mundo, y son patrocinador de la Liga mexicana, que es la más fuerte de Latinoamérica.

Su presencia está siendo muy grande y casi única, pero si el crecimiento no es el esperado, esta estrategia podría no funcionarles como ellos creen. La idea es que puedan recuperar ese billón de dólares que perdieron este año y mitades del 2025. Su enfoque va exclusivo a las mujeres y hasta los nuevos zapatos para jugar, tienen una tecnología exclusiva para el género femenino.

Si esto no funciona, el gigante deportivo norteamericano podría tener perdidas aún mayores y varios analistas hablan que tendrían que vender varias de sus patentes y hasta quizá reducir aún más la empresa para poder sobrevivir. Este escenario es obviamente muy fatalista.

En el mejor de los casos, Nike podría crecer aún más, porque esta estrategia está pensada a futuro. Sí, piensan recuperar el billón en 2025, pero no les urge porque creen en el futbol femenil, saben que ahí puede estarla el futuro del juego y varios voceros de la empresa e insiders del mundo de los negocios han mencionado que Nike no se retirará de esta estrategia.

Realmente se fueron de la rama varonil

Sí y no. La respuesta es complicada, porque el futbol varonil sigue siendo una mina de oro, pero hay que invertirle mucho y Adidas está regresando con todo y está en un modo de marketing muy agresivo, pues quiere recuperar el territorio perdido.

Nike dominó muchos años el futbol y esto nunca le gustó a Adidas porque ellos eran el mandamás, pero la marca americana inició una agresiva estrategia en el 94, justo como lo están haciendo con el futbol femenil ahora y ganó la batalla durante muchos años.

El caso ahora es el mismo, y ellos saben que va a tomar tiempo, pero si les sale esta jugada, seguro será un golpe más de la marca con sede en Oregon. ¿Cómo ven? ¿Les funcionará esta estrategia?