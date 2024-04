Hogar Seco se encarga del tratamiento de humedades por capilaridad

Las humedades por capilaridad son un problema persistente que afecta a muchas viviendas y edificaciones, generando no solo molestias estéticas sino también riesgos para la salud y la integridad de las estructuras. Ante esta problemática, empresas especializadas como Hogar Seco se presentan como una solución confiable y eficaz. De la mano de su equipo especializado en las últimas técnicas, métodos y productos, Hogar Seco analiza cada tipo de problema asociado con la humedad y lo aborda desde la raíz para que quede completamente erradicado.

Humedades por capilaridad Una de las formas más comunes de esta impregnación en la infraestructura, la capilaridad, se produce cuando el agua del suelo es absorbida por materiales de construcción porosos, como el hormigón o el ladrillo, ascendiendo gradualmente hacia los muros y las paredes a través de sus poros. Este fenómeno frecuente tiene lugar, principalmente, en las edificaciones antiguas por lo que puede provocar daños significativos si no se trata adecuadamente.

Ante la presencia de humedades por capilaridad, las paredes comienzan a presenciar manchas, hongos y eflorescencias salinas, al tiempo que se van desprendiendo los revestimientos y se va deteriorando la estructura. Sin embargo, no se trata solo de un problema que impacta en la estética sino también de salud de sus ocupantes y en la integridad de la edificación a largo plazo. Por esta razón, es fundamental combatirla a tiempo, con la ayuda de profesionales en humedad como los de Hogar Seco.

Tratar humedades por capilaridad con Hogar Seco Hogar Seco es una empresa con una amplia trayectoria dedicada a mejorar las propiedades afectadas por todo tipo de humedad. Desde su departamento de Investigación y Desarrollo (I+D) han encontrado las vías más efectivas para erradicarla, incluyendo las humedades por capilaridad, a través de métodos punteros y exclusivos. Además de ofrecer soluciones garantizadas por 30 años, Hogar Seco cumple con los más altos estándares de calidad, seguridad y durabilidad, avalados por la British Board of Agreement (BBA) y el British Standards Institute, constituyendo así una empresa referente en tratamientos efectivos de humedad en todo España.