Abordar la candidiasis de repetición con CANDISMIC PLUS

La candidiasis de repetición es una condición que se caracteriza por la aparición de infecciones recurrentes que son causadas por el hongo cándida.

Afecta principalmente a mujeres, aunque también puede manifestarse en hombres. Los síntomas incluyen picazón, irritación y secreción vaginal anormal. Este problema puede ser complejo de tratar, debido a su tendencia a reaparecer incluso después de recibir tratamiento. Sin embargo, existen diversas opciones terapéuticas disponibles. Entre ellas se encuentra CANDISMIC PLUS, un producto formulado específicamente para abordar dicha afección. Estas cápsulas se encuentran disponibles en el marketplace Bibefy, conocido por ofrecer productos naturales y de herbodietética para el bienestar.

¿Qué es CANDISMIC PLUS?, un aliado clave para combatir la candidiasis de repetición CANDISMIC PLUS es un producto 100% natural que puede resultar de gran ayuda para las personas que sufren de candidiasis de repetición. Está formulado a base de caprilato sódico, orégano, pomelo, papaína, própolis, bromelaína, vitamina A y antiaglomerante.

La efectividad de este tratamiento está avalado por diversos estudios científicos. Por ejemplo, expertos de la Universidad de Murcia han analizado sus 12 principios volátiles, los cuales juegan un papel antifúngico, antibacteriano, antiinflamatorio y antioxidante. Según sus conclusiones, estas cápsulas tienen la capacidad de regular el crecimiento de cepas de Candida albicans, tanto las normales como las resistentes.

Entre los componentes con alto poder antifúngico destaca el ácido caprílico. A su vez, la vitamina A restablece la condición normal de las mucosas y además tiene acción antioxidante.

La caja de 30 cápsulas de CANDISMIC PLUS tiene un precio de 16,70 euros. La dosis recomendada es dos grageas al día antes de las comidas.

Algunas recomendaciones a seguir Las mujeres que tengan síntomas que permitan deducir que se puede estar ante la presencia de una candidiasis no deben pasarlo por alto. Lo más sensato es acudir de forma oportuna a una consulta ginecológica para que el especialista recete un tratamiento, el cual se puede complementar sin ningún problema con las CANDISMIC PLUS.

A la par, hay algunas medidas que pueden ser efectivas para ponerle freno a este problema que afecta el día a día de quienes lo padecen. Primero que nada, es muy importante tener una adecuada higiene vaginal, sobre todo después de las relaciones sexuales y luego de la realización de actividades físicas.

Finalmente, se debe evitar el uso de jabones íntimos inadecuados y reemplazar la ropa interior sintética y ajustada por la de algodón. Una dieta balanceada juega también un papel fundamental para tener una óptima salud vaginal.