BarcelonaTables, un referente en la reserva de mesas en VIP clubs en la Ciudad Condal

Reservar en Barcelona VIP clubs es uno de los servicios que ofrece el Grupo Lux. Esta apuesta goza cada vez de mayor demanda como resultado del impulso que vive el turismo de lujo en España. Su crecimiento ya duplica el del turismo tradicional. Así lo prueban los datos hechos públicos en el último año por diferentes entidades. Entre ellas destaca McKinsey & Company, la consultora que ha elaborado un estudio para Círculo Fortuny, la asociación española del sector de la alta gama.

En sus conclusiones, esta investigación destaca que el turismo de lujo multiplica por cinco la tasa de gasto del turismo tradicional. Esto se hace patente en el desembolso que realiza en actividades ligadas a la cultura, a las compras y al ocio, sobre todo, nocturno. Precisamente, el crecimiento del ocio nocturno en Barcelona unido al turismo de lujo queda de manifiesto en cifras como las que baraja

PricewaterhouseCoopers (PwC). Un informe realizado por esta empresa a petición de las patronales Fecasarm y Spain Nightlife arroja resultados incuestionables. Asegura que, solo en los locales del Front Marítim, durante 2022 se generaron 3.000 puestos de trabajo y más de 30 millones en impuestos.

Las discotecas VIP en Barcelona, entre las favoritas del turista de alta gama Mientras el ocio nocturno se convierte, hoy por hoy, en un motor socioeconómico de la Ciudad Condal, ganan especial protagonismo las discotecas VIP en Barcelona. Estos espacios permiten vivir experiencias personalizadas al máximo, algo muy bien valorado por los visitantes y aún más tras la pandemia de covid.

La exclusividad que las caracteriza es una de sus principales señas de identidad. También es el mayor atractivo para quienes desean disfrutar al máximo de su estancia en la ciudad sin reparar en gastos. También les conquistan su cuidada decoración, la carta de cócteles, los eventos temáticos, sus lugares privados, la presencia de artistas internacionales que pinchan música, etc.

Además, algunos clubes y discotecas de lujo en Barcelona disponen de piscina, terrazas con vistas al mar y una atención al cliente de sobresaliente. En cualquiera de estos espacios se celebran fiestas únicas que hacen sentir a sus asistentes que son auténticos VIP.

Una reserva en las mesas VIP de las discotecas de Barcelona Los turistas de alta gama se decantan por reservar las mesas VIP en las discotecas de Barcelona . Para ello, recurren a servicios personalizados como los que pone a disposición del público el Grupo Lux. Durante todo el proceso de reserva, esta empresa brinda una atención personalizada gracias a su equipo de VIP managers. Estos profesionales se ocupan de todos los detalles con el fin de que los clientes vivan una noche inolvidable.

Los Barcelona VIP clubs más exclusivos y sofisticados La lista de clubs y discotecas en los que reservan mesas está conformada por:

Opium Vip. Es uno de los lugares más top de la escena nocturna. A ello contribuyen la amplia variedad de música interpretada en vivo y los DJ de renombre mundial. Sigue siendo la discoteca más famosa y popular para reservar una mesa VIP en Opium Barcelona.

Bling Bling. Lujo, glamour y diversión son los ingredientes más destacados de sus veladas exclusivas. Se desarrollan en un local de decoración sofisticada y ambiente selecto.

Pachá Vip. Situada en la Villa Olímpica, esta discoteca seduce por su impresionante arquitectura y una terraza que se asoma al mar. Son muchos los que la eligen también por su exquisita selección de cócteles y bebidas prémium.

Shôko​. Equipada con un sistema de sonido calificado de última generación, su pista es la favorita de aquellos que no se cansan de bailar.

Sutton. Es el espacio ideal para reservar mesas con botellas de champán, además de un servicio de camareros. Sofisticación y lujo se dan la mano al anochecer en su interior.

Downtown. La favorita de los estudiantes universitarios es, además, escenario de eventos únicos y noches memorables.

Noxe Hotel W. En la planta 23 de este icónico edificio se encuentra la discoteca Eclipse Barcelona, con una panorámica de 360 grados. Es popular, asimismo, por la música que eligen los DJ residentes.

Otto Zutz. Su estilo neoyorkino, basado en una decoración industrial, destaca en esta discoteca con tres ambientes.

CDLC. Su pista de baile se llena mientras suena un rico mix de música y la iluminación cambia de color en función de los ritmos elegidos.

Go Beach. Es el club perfecto para celebrar una pool party con vistas al Mediterráneo. En este local se viven las noches de verano más exclusivas.

Los servicios VIP en Barcelona para vivir una estancia Además de la reserva de mesas en los locales más importantes de la ciudad, los visitantes también recurren a distintos servicios VIP en Barcelona. Gracias a ellos, su estancia acaba siendo de matrícula de honor.

En este sentido, los servicios de conserjería que reúne el Grupo Lux incluyen el alquiler de villas privadas, yates y coches de lujo, incluyendo conductores. Del mismo modo, ofrece la oportunidad de contratar un chef privado, servicios de seguridad, masajes, coaching y todo lo que desee, como aseguran sus responsables.

Grupo Lux, un referente en servicios VIP El Grupo Lux es una empresa internacional especializada en la reserva de mesas VIP y concierge service a medida. Actualmente, dispone de oficinas permanentes en diferentes ciudades que se caracterizan por su exclusiva vida nocturna y los más selectos clubes. Barcelona es una de las capitales en las que se ha establecido. También desarrolla su actividad en Madrid, Londres, Ibiza, Marbella, Dubái y Las Vegas.

Asimismo, para llevar a cabo su trabajo, ha creado una red de relaciones con empresas centradas en la promoción situadas en otros lugares del mundo. Es el caso de Nueva York, Los Ángeles y Miami. Sus conexiones incluyen, igualmente, los establecimientos más codiciados por el turismo de alta gama. De este modo, ofrece experiencias únicas en espacios a los que otros proveedores no tienen acceso.

Los valores que definen a esta empresa son la comunicación, la accesibilidad, la fiabilidad y la resolución. Representan cuatro pilares valorados de forma positiva por la clientela.

