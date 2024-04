El copywriting turístico, la ayuda para conseguir reservas por el canal directo y evitar las comisiones de las OTAs

Hay grandes páginas web de reservas hoteleras que impiden que haya espacio disponible en los primeros puestos de Google para las webs originales de los hoteles; sin embargo, hay otros medios para potenciar el canal directo sin ocupar las primeras posiciones, como lo es el copywriting turístico, y así evitar la dependencia de las Agencias de Viajes Online (OTAs).

La redacción persuasiva que implica el copywriting turístico es psicología pura y está destinada a generar reacciones en los usuarios que terminen transformándose en reservas; para ello, contratar a un redactor profesional, como Joan Marco, quien conoce a detalle la industria turística y desarrolla el arte de describir aplicando hacks psicológicos, permitirá la dependencia total de las de las OTAs y sus comisiones.

Las emociones del copy Una redacción puede quedarse en muy simple si el texto enumera características y que, sin embargo, no transmite emociones. Cuando se describen los beneficios, los espacios y los pequeños detalles, se brinda la oportunidad real al lector, en este caso al posible huésped, de imaginarse en el lugar y despertar sus ganas de disfrutar la experiencia.

Por eso, el copywriting turístico genera emociones; hace que el cliente se sienta identificado con lo que lee e imagina. Por esta razón, el copy también trabaja con puntos de dolor. Se trata de recordarle algo al huésped que le hace falta y añora, incluso de forma inconsciente, generando así la sensación de necesidad que paliará... con la experiencia en el hotel.

El cierre: un call to action Ofrecer ese algo de más que no puedan encontrar en una OTAs también marcará un punto de diferencia, como un descuento para el restaurante o para el spa o un recorrido exclusivo por la ciudad. Estas propuestas de valor, redactadas de manera atractiva, también atraerán la atención en la mente del huésped potencial.

Una vez se haya capturado la atención y deseo del cliente y resuelto esa necesidad con los beneficios y propuestas de valor, hay que cerrar la venta o reserva online. Y para eso, nada como un CTA o call to action.

Con Joan Marco, la página web del hotel podrá generar más reservas para aprovechar el canal directo y evitar las comisiones de las OTAs, así como también describir las maravillas de los espacios y generar emociones en los huéspedes. Ciencia y psicología, de la mano.