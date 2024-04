Álex Rins, a las puertas de su regreso a su circuito talismán, explica las claves de su larga recuperación

Álex Rins, uno de los mejores pilotos de motociclismo españoles a nivel mundial, sufrió el año pasado un aparatoso accidente que acabó en fractura de tibia y peroné y le llevó fuera de las pistas durante al menos cuatro meses. Ahora, completamente recuperado y en activo, analiza su recuperación gracias a los beneficios de su tratamiento con INDIBA.





“Ha sido una recuperación larga y con muchas fases. La función de INDIBA ha sido clave para acelerar los tiempos y poder volver a subir a la moto antes de lo que cabría esperar”, explica Rins, que en cuatro meses, para sorpresa de todos, ya tuvo la oportunidad de regresar al asfalto.

Este tipo de lesiones son complejas, y requieren, en la mayoría de casos, de una plan combinado de ejercicios y diferentes tipos de terapia: “También hemos complementado este tratamiento con neuroestimulación, cámara hiperbárica y mucho tratamiento manual, además de todo un plan de entrenamiento y nutrición adaptado al desarrollo y la recuperación de la lesión”, confirma el piloto español.

Feliz de estar en Yamaha

Su cambio de Honda a Yamaha ha sido un gran paso en su carrera, del cual Rins se siente muy satisfecho. “La perspectiva de un equipo oficial, sobre todo tras estar en un privado, fue el principal motivo por el que elegimos dar el salto a Yamaha. De esta marca espero tener todas las herramientas a nuestra disposición para desarrollar una moto y volverla a llevar al frente de la parrilla. Creo que si trabajamos conjuntamente con Fabio podemos lograr este objetivo”, comenta justo a las puertas de enfrentarse al Circuito de Las Américas, talismán para él, ya que allí es donde consiguió su primera victoria en MotoGP en el año 2019. En cuanto a los cambios, resalta el salto de “satélite a oficial, por el número de personas que te escuchan en el box cada vez que vuelves de hacer una tanda en pista, algo que eché de menos el año pasado”.

Radiofrecuencia INDIBA, la rehabilitación efectiva y ‘rápida’ de Álex Rins

En el caso de Álex Rins estaba claro que su rehabilitación sería a un ritmo acelerado, pues su objetivo era volver a subirse a la moto cuanto antes y con garantías: “Vivo por y para este deporte. En el día a día, me preparo controlando al máximo todas las comidas, realizando dobles e incluso triples sesiones de entrenamiento en pretemporada… Tengo la suerte de que en Andorra puedo practicar mis deportes favoritos (bici, skimo, etc.) y eso hace que disfrutemos entrenando, pero nuestro método de entrenamiento, especialmente ahora, es muy exigente”.

La tecnología de INDIBA ayuda a una recuperación transformadora, como demuestra el caso de Rins. Aprovechando la reparación de tejidos naturales, se mejora la movilidad y se reduce el dolor en lesiones musculoesqueléticas, complementándolo con la avanzada terapia K-Laser. Ésta está adaptada para obtener una curación rápida y efectiva en cualquier condición. Al tratar el cuerpo con esta terapia de radiofrecuencia, se equilibra el metabolismo celular, promoviendo una piel más tersa y joven. Se consigue una mayor circulación sanguínea, favoreciendo la síntesis de colágeno y elastina y, por lo tanto, un mayor tono muscular y de piel. Con este tratamiento, se busca aumentar el flujo sanguíneo sobre las piernas e integrarse con la terapia manual, mejorando el drenaje linfático. En el caso de las cicatrices, como en el caso de Álex Rins debido a una cirugía, INDIBA puede acelerar la curación, reducir la hinchazón y los hematomas y ayudar, así, a un proceso de curación correcto.

La familia como pilar

Para Rins, es todo un sueño trabajar a lo que se dedica, pero es consciente del riesgo que supone una lesión importante, como la que sufrió: “Me encanta todo del motociclismo, desde los nervios antes de la salida hasta las agujetas después de un día eterno de test. Pero quizás lo peor de nuestro deporte es el riesgo tan elevado de lesión que tenemos y sobre todo el hecho de verte apartado del deporte que más te gusta”. Aunque no todo es trabajo: “Soy una persona sencilla y familiar. La verdad es que cuando no estoy entrenando (en pista o fuera de ella), estoy con Alexandra, mi mujer, y Lucas, mi hijo, en casa o disfrutando de la naturaleza”.