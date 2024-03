Entrevista a Miguel Ángel B. Cedrún y José Luis Blanco para analizar el panorama de la empleabilidad y la innovación

En este artículo se habla con los CEO de dos de las escuelas de negocios más importantes de España, cada una especializada en un ámbito. Por un lado, Spain Business School, pionera en formar perfiles especializados en el Digital Business y con una trayectoria de más de 10 años. Y, por otro, Madrid Executive Business School, con menos ediciones, pero con un respaldo de más de 40 años de experiencia.

Miguel Ángel B. Cedrún y José Luis Blanco hablan sobre las tendencias, empleabilidad, innovación en estas áreas.

¿Qué desafíos enfrenta actualmente el sector de la educación en negocios digitales y tecnología?

Una buena formación en Digital Business comienza por desarrollar soluciones efectivas alineadas con las necesidades del mercado laboral, para lo que se requiere de la colaboración entre instituciones educativas y empresas del sector tecnológico, aparte de otras partes interesadas, como pueden ser los gobiernos.

Hay otros desafíos que contemplamos y a los que intentamos dar solución, pero no dependen solo de las formaciones, como pueden ser las desigualdades en el acceso a la tecnología y a la conectividad a internet, lo que limita las oportunidades educativas para estudiantes con talento. Es cierto que la formación en online amplía las posibilidades de acceso y elección de programas a un mayor número de alumnos.

Ante este panorama, ¿cuál es la visión de Spain Business School y MEBS en relación con la formación en estas áreas?

Ante la escasez de talento, tanto SBS como MEBS intentan proporcionar una formación de calidad excelente a precios mucho más que competitivos. Ambas escuelas se someten a las evaluaciones de calidad de instituciones, como Cualificam. Además de a las continuas encuestas que realizamos a nuestros alumnos, profesores y empresas con las que trabajamos.

La tecnología está cambiando el mundo y las generaciones actuales no se parecen a las anteriores. Lo normal es que la sociedad avance, que nosotros hagamos las cosas de manera diferente a como las hacían nuestros padres, que incorporemos a nuestras vidas tecnologías y comodidades que ellos no hubieran imaginado, pero nosotros también envejecemos y lo que hoy nos parece fascinante que puede hacer la Inteligencia Artificial, dentro de un par de años lo tendremos tan asumido como si siempre hubiéramos convivido con ello y nos sorprenderá todo el potencial que aún nos van a enseñar que tiene la IA. En un informe de Gartner se prevé que en un par de años “más del 80 % de las empresas habrán utilizado API y modelos de IA generativa y/o implementado aplicaciones habilitadas para GenAI en entornos de producción”. Si lo comparamos con el 5 % de las empresas que lo ha realizado en la actualidad se traduce en que va a haber muchas plazas esperando a este tipo de profesionales en empresas de todos los sectores.

Ahora hemos incorporado otro concepto a nuestro lenguaje, el figital, con el que nos referimos a ese espacio en el que convergen el mundo real y el digital, consiguiendo confundir la línea difusa que los separa. Tecnologías como la realidad virtual, la realidad aumentada, las experiencias inmersivas... logran liar a más de uno. Y, cuanto más vayamos optimizando los componentes digitales, habrá mejores versiones en el mundo real de lo que pertenece al virtual.

¿Cuál es el enfoque pedagógico de Spain Business School y MEBS para preparar a los estudiantes para el mundo laboral actual?

Si bien el conocimiento técnico es importante, también es crucial desarrollar habilidades blandas como el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la comunicación efectiva y el trabajo en equipo. Integrar el desarrollo de estas habilidades en los programas educativos es esencial para preparar a los estudiantes para tener éxito en el mundo laboral.

¿Cuál consideras que es el factor diferenciador de estos centros académicos en relación con otras instituciones educativas en este sector?

Ambas son escuelas boutique. Los alumnos no son expedientes, son parte de una gran familia a la que cuidamos y mimamos, aunque estén a miles de kilómetros. Acompañamos a cada estudiante desde que solicita la información hasta mucho tiempo después de convertirse en líderes de las empresas en las que trabajan.

¿Qué oportunidades ofrecen Spain Business School y MEBS para el desarrollo profesional de sus estudiantes?

Son muchas las ventajas de especializarse con un posgrado. En cuanto a SBS se refiere, que está especializada en negocios digitales y a MEBS, que lo está en tecnología, lo primero por la alta empleabilidad. La escasez de perfiles en estas áreas hace que el 100 % de los alumnos estén trabajando en algo relacionado con sus estudios antes de los 6 meses de haber finalizado las maestrías.

Aparte, los alumnos establecen una red de contactos muy variada e internacional. No solo con las clases de expertos especializados, las charlas o eventos de networking, sino también entre ellos mismos. No olvidemos que tanto el campo tecnológico como el digital necesitan de continua actualización de conocimientos por lo que no es extraño coincidir con perfiles más senior.

Las mentorías personales facilitan también que puedan poner en marcha proyectos propios, ya sea como autónomos o como intraemprendedores.

¿Cuál es la demanda actual de perfiles especializados en negocios digitales y tecnología en el mercado laboral, y cómo se adaptan a ellos estas instituciones?

La demanda de perfiles especializados en tecnología aplicada a los negocios y de perfiles especializados en negocios digitales aumenta significativamente cada año, superando el 50% a la demanda de cada año anterior. Y esto es así a nivel global. Actualmente, tanto SBS como MEBS están presentes principalmente en países de habla hispana, pero tenemos alumnos asiáticos, africanos, norteamericanos, soviéticos...

Por parte de SBS hay 4 maestrías dominantes que facilitan el acceso o mejora en el mercado laboral: El Máster en Digital Business, para millones de empresas que tienen que llevar sus transformaciones a digital. El MBA, con esa parte de temario tradicional imprescindible, pero con la diferencia de poder especializarse en un área muy concreta, como puede ser en los negocios digitales, en ciberseguridad o en recursos humanos. No podemos olvidar el Máster en Marketing Digital, con esa parte académica necesaria para todos los perfiles marketinianos, pero con la ventaja de poder especializarse en una o más áreas dependiendo de los gustos y necesidades del alumno, como puede ser en Social Media, Neuromarketing, Publicidad, Estrategia, Moda y belleza, eCommerce, etc. Y, para aquellos alumnos a los que les atraen los datos y la investigación, les recomendamos el Máster en Analítica Web y Big Data. Eso sí, todos los interesados pasan por un proceso con coordinación académica, que para nosotros es importante, para conocer sus objetivos, sus gustos.

Para MEBS las opciones de éxito laboral se centran en maestrías como en Dirección de Proyectos (Project Management), para aquellos mandos que tengan que poner en marcha un proyecto, desde la semilla hasta el final.

Sabemos que los datos es el activo más importante para las empresas. Por eso, tanto para conocer las herramientas de programación para la recogida y análisis de datos como para saber qué preguntas formular para obtener respuestas que hagan que las empresas sean competitivas, los alumnos pueden formarse en dos perfiles diferenciados, dentro del Big Data: Con master en Data Science, para informáticos, desarrolladores, programadores, etc. o con el Master en Business Data Analitycs, para graduados en ADE, psicología, estadísticas, periodistas, etc.

Cuando se trate de proteger y defender sistemas y datos digitales contra amenazas cibernéticas, los interesados en el tema pueden adquirir los conocimientos y destrezas necesarias con el Máster en Ciberseguridad.

Para los programadores que quieran especializarse en desarrollo web tienen el éxito asegurado con el Máster en Programación Full Stack.

Y, la maestría que nunca falla y que brinda tantas posibilidades, como lo hace un MBA, es el Máster In Management, para aquellos que tienen las aspiraciones altas y la motivación para conseguirlas.

¿Qué papel juegan la innovación y la investigación en el enfoque educativo de estos centros académicos?

Somos escuelas eminentemente prácticas. Los alumnos tienen un pequeño porcentaje de aprendizaje teórico y el resto aprenden haciendo. Los profesores que imparten las formaciones son expertos, pertenecientes a compañías de primer nivel, en las últimas tecnologías y herramientas digitales lo que nos permite anticipar tendencias y que los alumnos las vayan adquiriendo.

Además, tenemos la suerte de contar con profesores muy involucrados en la escuela que realizan estudios en diferentes áreas, lo que nos permite, por un lado, mejorar nuestras formaciones y, por otro, adelantarnos a las necesidades del mercado. Sin innovación ni investigación se produce un estancamiento.

¿Cómo se adaptan sus programas educativos a las tendencias y cambios tecnológicos en el mundo moderno?

De manera continua. Lo que estamos viendo hoy, dentro de unos años estará obsoleto o habrá dejado de existir. Por eso es importante mantener un contacto continuo con las empresas, mirar las tendencias de otros países, rodearse de expertos internacionales en todos los campos.

¿Cuál es la visión a largo plazo de Spain Business School y MEBS en términos de contribución hacia el sector de la innovación, los negocios digitales y el desarrollo tecnológico?

Queremos seguir siendo las business school que facilitan el acceso a la formación superior de calidad, ya que creemos que la educación es el arma más poderosa para conseguir la igualdad, y servir de puente para que empresas de todos los rincones puedan estar orgullosas de incorporar un perfil formado en SBS o MEBS.

¿Cuáles son los próximos proyectos y objetivos de crecimiento para Spain Business School y MEBS en el futuro cercano?

Por parte de Madrid Executive Business School, el que más pasión nos genera ahora mismo es la creación de MEBS universidad.

Y por parte de Spain Business School, el reconocimiento de la Obra Social SBS a fundación, lo que nos permitirá dedicar más financiación a proyectos de investigación.

Cada año creamos más alianzas con instituciones, tanto gubernamentales como privadas u ONG. Nos centramos en formaciones conjuntas y programas de intercambio con universidades internacionales, con programas de becas y formaciones en abierto, entre otras.