Gumen, apasionados de la cocina desde 1998

Gumen opiniones es una búsqueda cada vez más popular en plataformas como Google. Esto se debe a la creciente repercusión de este negocio que ofrece servicios de catering para empresas, particulares y distintas colectividades en Cataluña.

En particular, este proyecto familiar comenzó en 1998 y desde entonces no ha parado de crecer. Actualmente, abastece a distintas empresas del sector privado e instituciones escolares a diario. Para ello, cuenta con una oferta de menús elaborados por especialistas en dietética y nutrición que garantizan una buena alimentación.

¿Cómo es la historia de la empresa de catering Gumen? Desde sus comienzos, este proyecto se ha enfocado en desarrollar una cocina de proximidad para los niños que asisten a la escuela. Además, su equipo siempre ha usado ingredientes de calidad y técnicas de cocina tradicionales para conseguir el sabor esperado en cada plato.

Para 2002, la operación de esta empresa ya había registrado un crecimiento del 70 % basado en la confianza de sus clientes. De hecho, a día de hoy, esta firma conserva en su cartera a muchos de sus usuarios originales, que acompañan desde hace años este proyecto. Más adelante, en 2005, la segunda generación familiar se incorporó a la estructura de esta organización. De esta manera, pudieron incluir nuevas ideas y planteamientos sin perder la identidad original.

A su vez, en 2012, el crecimiento sostenido permite que Gumen invierta en nuevas instalaciones. Entonces, esta empresa, construye una nueva central para ampliar sus servicios. Por este motivo, en 2013 comienza a acceder a más mercados, siempre ofreciendo productos de alta calidad. Este proceso cuenta con otro momento importante en 2015, ampliando el radio de sus servicios e incorporando una modalidad menús a empresas con envíos just in time

Además, en 2019 Gumen comenzó a utilizar materiales compostables y decide adaptar prácticas para contribuir en el cuidado del planeta. Desde entonces, la sostenibilidad es parte de la identidad de este proyecto.

Opiniones sobre Gumen Al buscar reseñas y comentarios de los clientes de esta firma ubicada en Barcelona es posible notar que la mayoría otorga una puntuación de 5 estrellas. Por ejemplo, uno de los usuarios de esta compañía habla de “menús saludables y variados de excelente calidad”. Otra persona añade que Gumen destaca por ofrecer “muy buen precio”.

A su vez, en otros de los comentarios, un cliente asegura que han contratado a esta firma como proveedora de catering para su empresa. “Estamos muy contentos en general por la buena calidad, la presentación y la cantidad”, sostiene este usuario.

En definitiva, las Gumen opiniones que es posible leer online dan cuenta de un servicio de calidad que se ha consolidado como una referencia en el sector del catering en Barcelona.