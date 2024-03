Cómo ser repartidor de delivery siendo autónomo

Para aquellos que buscan trabajo y quieren ser su propio jefe, decidir los horarios, cuánto quieren cobrar y para quién quieren trabajar, una de las grandes oportunidades en auge a día de hoy es trabajar como repartidor autónomo.

Pero, ¿cómo funciona el trabajo de repartidor autónomo?

Para empezar, es necesario tener toda la información sobre qué significa ser repartidor autónomo. El repartidor autónomo es un trabajador por cuenta propia, el cual organiza sus horarios, sus precios y acepta o no a sus clientes. Dichos clientes pueden obtenerlos desde diferentes fuentes, tales como algún agregador como Glovo, JustEat, UberEats o Catcher Marketplace. La gran diferencia entre los agregadores tradicionales y Catcher, es que este último no posee intermediarios y su sistema de comisión y facturación es la más beneficiosa para repartidores y restaurantes.

Requisitos legales para ser repartidor autónomo en España Es muy importante tener todos los papeles en regla y utilizar la propia cuenta en los agregadores o Catcher para hacer los repartos. Para poder trabajar y ejercer como repartidor en cualquier aplicación, se deberán tener estos cuatro documentos listos:

DNI/NIE vigente que acredite tu identidad.

Darse de alta como autónomo bajo el epígrafe 849.5 del IAE (Modelo 036 o 037).

Poseer una cuenta bancaria para domiciliar las cuotas de la Seguridad Social.

Solicitar el certificado de titularidad bancaria.

5 necesidades clave para ser repartidor autónomo de comida a domicilio Hay que tener en cuenta que se necesitarán unas pocas cosas más para completar el kit del rider:

Poseer algún medio de transporte: se recomienda utilizar una bicicleta normal o eléctrica, es la opción más económica y ecológica. Otra opción es usar una motocicleta, será más rápido, pero se deberá contar con los gastos de este vehículo y en este caso poseer un permiso de conducir.

Mantener todos los papeles en regla: desde la documentación relacionada con el autónomo, pasando por el permiso de conducir si hiciese falta hasta la documentación del vehículo en regla. Nunca hay que pasar por alto este punto, sin ello no se podrá monetizar correctamente el trabajo.

Utilizar las mejores plataformas de reparto: este es el eje central de las operaciones, si no se tiene una plataforma de conexión con todos estos restaurantes se va a perder tu tiempo. Como se menciona anteriormente, se pueden utilizar los agregadores tradicionales o el marketplace sin intermediarios de Catcher, y trabajar directamente con el negocio, poniendo las propias tarifas y eligiendo los horarios.

Conocer la zona por las que hay que moverse: este punto es crucial si se quieren acortar los tiempos de entrega y conseguir más pedidos. Con esto, se conseguirá que los clientes valoren más el trabajo y ganar más dinero.

Identificar los horarios y los restaurantes con más pedidos. En seguimiento al punto anterior, con el tiempo uno se dará cuenta dónde y a qué hora hay más demanda de pedidos, no obstante, es bueno dar vueltas por nuevas zonas de vez en cuando, nunca se sabe qué aperturas ha podido haber.

Consejos de oro para tener éxito como repartidor Presentarse en los restaurantes que más interese repartir, ya sean restaurantes independientes como restauración organizada (franquicias); hablar con el encargado, darse a conocer y ganarse su confianza, ya que esta cercanía puede ser clave para que elijan a un repartidor u otro.

Vale que el cliente es el restaurante, no la persona a la que se le lleva la comida, aun así, hay que ser amable y efectivo tanto al recibir como al entregar el pedido, el restaurante tendrá más en cuenta la los mejores repartidores.

Convertirse en un repartidor de delivery autónomo es una aventura llena de libertad y oportunidades. Desde la flexibilidad de establecer los propios horarios hasta la posibilidad de explorar diferentes vecindarios, este trabajo ofrece una experiencia única. Con un enfoque positivo y un servicio amable, cada entrega es una oportunidad para hacer sonreír a alguien y generar ingresos.