​José Matteos fusiona la magia del encaje de Camariñas en su colección 'Delicadeza Efímera'

La magia del encaje de Camariñas, creada con destreza por manos expertas a lo largo de generaciones, sigue estando en perfecta armonía con la visión innovadora de José Matteos. La tan esperada presentación de la nueva colección cápsula de vestidos nupciales para el 2025, "Delicadeza Efímera", es un homenaje emotivo a la belleza efímera y la elegancia atemporal, fusionando la rica tradición artesanal de Camariñas con la creatividad del diseñador.



José Matteo siente un profundo orgullo al presentar su nueva propuesta en el prestigioso escenario de la Mostra do Encaixe de Camariñas. Con una perspectiva internacional y una visión que trasciende fronteras, Matteos promete desafiar las expectativas y deleitar con su colección en esta edición de la muestra.

"El encaje de Camariñas es como un poema tejido en hilo y encaje, una expresión sublime de la tradición y la belleza", declara José Matteos. "Al incorporar este encaje exquisito en cada diseño, no solo estoy rindiendo homenaje a la artesanía local, sino que también estoy infundiendo cada vestido con una magia única y atemporal".

La presentación de "Delicadeza Efímera" promete ser un desfile de ensueño en la Mostra do Encaixe de Camariñas, ofreciendo una experiencia inolvidable para los amantes de la moda nupcial y el arte del encaje.

Cada vestido de "Delicadeza Efímera" es una obra meticulosamente diseñada para evocar una sensación de exclusividad, destacando la delicadeza inherente del encaje de Camariñas. Desde cortes fluidos que fluyen, a siluetas más ajustadas que realzan la figura, cada diseño presenta detalles únicos, como el encaje camariñés estratégicamente colocado, que añaden un toque distintivo a cada pieza y en otros casos el encaje pasa a ser la parte esencial de la prenda. Estos vestidos llevan consigo una historia de artesanía y pasión, destinados a convertirse en el punto culminante de un día tan especial como el de una boda.