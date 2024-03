¿Cómo optimizar Google My Business correctamente?

Hoy en día, en la era digital, la visibilidad online se considera esencial para el éxito empresarial.

Google My Business (GMB) emerge como una herramienta fundamental para que las empresas puedan despuntar en el ámbito local. Sin embargo, no basta con tener una simple ficha, sino que es necesario optimizarla correctamente para aprovechar todo su potencial. Rafa Molina, firma especializada en consultoría de Estrategia SEO Local y Google Business Profile (antes Google My Business), colabora con las empresas para mejorar la visibilidad del negocio local en los principales buscadores.

Tarea esencial Más allá de tener una simple ficha en Google My Business (GMB), la clave para que una empresa destaque en el ámbito local reside en optimizarla correctamente.

Es fundamental completar todos los campos del perfil con datos relevantes como la dirección, teléfono, horario, categoría de negocio y una descripción detallada de los productos o servicios que ofrece la empresa. Una información completa y precisa facilita que los usuarios encuentren y contacten con ella.

Incorporar palabras clave relevantes en la descripción y publicaciones de GMB mejora el posicionamiento de la empresa en las búsquedas locales. De esta manera, tendrá mayor visibilidad cuando los usuarios busquen productos o servicios como los que ofrece.

Es vital incorporar imágenes de alta calidad del negocio, productos, equipo y servicios para atraer la atención, transmitir profesionalismo y generar confianza en la marca.

Un aspecto a considerar y que influye en la percepción de la marca es fomentar las reseñas de los clientes y responder a todas ellas, tanto positivas como negativas, es crucial para demostrar el compromiso de la empresa con la satisfacción del cliente y la atención a sus opiniones.

Oportunidades de venta Al optimizar el perfil de Google My Business, las empresas pueden acceder a una serie de ventajas que impulsan su crecimiento y visibilidad en el ámbito local.

GMB posiciona a las empresas locales en los primeros resultados de búsqueda cuando los usuarios buscan productos o servicios como los que ofrecen. Esto se traduce en un aumento significativo del tráfico web y visitas a la tienda física, generando más oportunidades de venta.

Las reseñas positivas de los clientes en GMB son un activo invaluable para la reputación online de una empresa. Estas reseñas generan confianza entre los consumidores potenciales, impulsando la decisión de compra.

Compartir información sobre productos, servicios, historia y valores de la empresa. Esto permite conectar con los usuarios a un nivel más profundo, fortaleciendo el conocimiento y la percepción de la marca.

La optimización del perfil de Google My Business representa una estrategia fundamental para el éxito empresarial en el entorno digital contemporáneo. Esta práctica no solo implica una acción superficial, sino que constituye una decisión estratégica que demanda tiempo, esfuerzo y dedicación. En este contexto, contar con la asesoría de expertos como Rafa Molina, firma especializada en consultoría de Estrategia SEO Local y Google Business Profile, puede potenciar aún más los resultados obtenidos.