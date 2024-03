¿Qué pasa con Kate?

Esa es la pregunta que llevamos haciéndonos ya un par de meses desde que nos informaron desde medios oficiales británicos como The Sun, Hello, Times o la BBC.



Al mismo tiempo que la Duquesa de Cambridge –ahora Princesa de Gales– era ingresada por motivos desconocidos en el Hospital debido a una intervención abdominal –esto lo supimos después–, la Casa Real Británica anunciaba que Carlos III padece cáncer. Sin embargo, esta patología del ahora Rey de Inglaterra ha quedado en un segundo plano debido al hermetismo existente en torno al estado actual de la princesa.

De entrada no supimos el motivo del ingreso hasta pasadas varias semanas y ante el revuelo mediático que se generaba entorno a suposiciones, se informó de que se trataba de una intervención abdominal de riesgo y que la princesa estaría convaleciente hasta pasada la semana santa.

"La polémica sobre las imágenes de #katemiddleton se ha avivado está semana con la foto manipulada y el vídeo que circula en redes y genera incertidumbre sobre la autenticidad de si es o no la #Princesadegales"

Pero lejos de aclarar cuestiones o elementos de esta historia, cada día hay más incógnitas y más secretismo. Y más aún en pleno 'boom' tecnológico en el que la Inteligencia artificial y la edición de fotografía le está ganando la batalla a la información verídica y contrastada.

LA FOTO DE LA POLÉMICA

Hemos visto dos imágenes de Catalina. La primera, enviada por ella misma, rodeada de sus cuatro pequeños en una instantánea aparentemente espontánea, sonriente y distendida. Pero hay varios elementos que han confirmado la edición de la foto y que la propia Kate ha tenido que rectificar ante los comentarios que indicaban que era falsa.

Las manos de los niños, cortes en el suelo de la terraza o cremalleras que se pierden. Solo le faltaba haber introducido otro niño más en la imagen. La princesa reconoció que estaba practicando su afición a la fotografía y que era la primera vez que editaba algo.

Y AHORA EL VIDEO



Por otra parte, esta misma semana hemos visto un video que también ha generado cierta polémica. Parece ser que la propia Familia Real Británica la ha publicado en su web oficial demostrando el buen estado del que goza la joven princesa y que ha sido grabado desde un punto lo suficientemente cerca como para ver a Catalina y lo suficientemente lejos como para que no se le distinga con claridad. Y esto ha sido lo que ha hecho saltar todas las alarmas.

¿ES O NO ES ELLA?

Para empezar, nada más verlo, dije que no era ella. La manera de andar, de moverse, el pelo, los gestos… Y claro, la maquinaria se ha puesto en marcha.

"Entre ayer y hoy, 19 y 20 de marzo de 2024, hemos visto en una serie de programas una serie de análisis y expertos en todo tipo de edición, montaje para desgranar los elementos que llevan a pensar que el video es falso".

Se ha analizado al detalle y se ha pasado un filtro de nitidez sobre el rostro de Catalina que demuestra, aparentemente, que no es ella. Hace unos días, el Departamento de Comunicación de la Casa Real anunció que emitiría un comunicado oficial con información sobre el estado de la Princesa en cuarenta y ocho horas. En lugar de eso, lanzaron el video.

Conspiraciones a parte, yo creo que hay una trama mucho más sencilla pero que llevaría a la prensa británica a especular y a la Familia Real a un no muy buen lugar. Esta teoría ya la he leído en algún otro blog y en algún artículo en medios no oficiales. Cuando el rio suena, agua lleva, ¿o no?

Incluso han traído a la periodista británica de The Sun, Helen Wade, que normalmente vemos en conexiones en directo con nuestro país, para que aclare algunas de las cuestiones que más se están poniendo en duda sobre la princesa.

También hemos visto de invitado a un amigo de la pareja llamado Gustavo Ecusquiza, aunque no ha aclarado nada respecto al asunto, afirmando tan solo que son los propios William y Kate quienes aclararán lo que corresponda cuando corresponda y que sabe que están bien.

De momento, habremos de conformarnos con esperar a tener más noticias.