Thomas Wellness Group presentará sus marcas Evergy y SingularWOD en FIBO 2024

Con una destacada participación en FIBO 2024, Thomas Wellness Group se prepara para cautivar a la comunidad del fitness con sus innovadoras marcas Evergy y SingularWOD, marcando un hito en la búsqueda constante de la excelencia y la diferenciación en el sector. FIBO, reconocido como el epicentro mundial de la industria del fitness, congrega a los principales actores del ámbito, desde líderes empresariales hasta apasionados del deporte. Este evento no solo sirve como plataforma para presentar las últimas tendencias y productos, sino también como un espacio de intercambio de ideas y experiencias entre profesionales y entusiastas de la industria del fitness.

En este emocionante contexto, Thomas Wellness Group, ubicada en el PABELLÓN 6, STAND 6D75, liderado por el CEO Tomás Junquera, se embarca en una misión para destacar en FIBO 2024 con la presentación de sus marcas de renombre, Evergy y SingularWOD. Estas marcas no son simplemente productos, son la culminación de años de dedicación y pasión por la innovación en el mundo del fitness. Cada una refleja la esencia de la excelencia y la calidad, ofreciendo enfoques únicos que dejan una huella duradera en la industria fitness.

Evergy no es solo una marca de equipamiento fitness, es una verdadera declaración de estilo y rendimiento. Su diseño minimalista es estéticamente atractivo y está pensado para ofrecer la mejor experiencia posible en cada entrenamiento. Desde los materiales de primera calidad como el poliuretano hasta su elegante paleta de colores en negro, cada detalle de la línea Evergy Limited está diseñado para satisfacer las necesidades de los más exigentes en el mundo del fitness. Es la elección natural para aquellos que buscan lo mejor, tanto en términos de estilo como de funcionalidad, en su equipamiento de entrenamiento

Por otro lado, SingularWOD emerge como pionero en el ámbito del cross training en España, acumulando más de una década de experiencia en la industria. Con un firme compromiso con la calidad y la funcionalidad, la marca se ha ganado la confianza de profesionales y entusiastas, estableciendo nuevos estándares en la creación de espacios únicos de entrenamiento.

Los objetivos de Thomas Wellness Group para FIBO 2024 son claros:

Sorprender a la industria con una experiencia única donde el diseño se fusiona con la calidad y la funcionalidad.

Elevar los estándares en los centros deportivos.

Crear diferenciación en un mercado competitivo.

En palabras de su CEO, Tomás Junquera, la empresa busca expandir su presencia a nivel internacional, buscando la fórmula adecuada para ingresar en cada territorio y establecer nuevos estándares de excelencia en el sector del fitness.