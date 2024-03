Entrevista a IBERANDAMIOS, expertos en andamios plegables y torres móviles de aluminio

Los trabajos en alturas no solamente requieren de personal especializado y capacitado para ello, dados los riesgos que esto conlleva, sino que además necesitan de material y herramientas de calidad para garantizar la mayor seguridad. En este sentido, una de las empresas que más ha destacado en el mercado por sus andamios de aluminio, escaleras y productos relacionados con los sectores de la construcción y mantenimiento profesional, ha sido IBERANDAMIOS. Desde su creación se ha preocupado por ajustarse a las necesidades de quienes realizan este tipo de trabajos, con el fin de ofrecer lo mejor para el desarrollo de sus labores y para su seguridad. Esto es parte de lo que se afirma en la siguiente entrevista realizada a uno de los responsables de esta empresa.

¿Qué hay detrás de IBERANDAMIOS? ¿Podrías contarnos qué ofrece esta empresa?

Detrás de IBERANDAMIOS se encuentra una empresa dedicada a satisfacer las necesidades del profesional de la construcción y otros oficios que trabajan en altura, como la pintura, la electricidad o el mantenimiento, entre otros. Nuestra empresa se especializa en la venta de una amplia gama de productos, siendo expertos en andamios plegables y torres de andamio móviles de aluminio, andamios europeos y andamios multidireccionales, escaleras diseñadas para profesionales, accesorios y equipos de seguridad. Nuestra área de actuación se concentra en España y Portugal, mientras que nuestro principal canal comercializador es el online.

¿Qué medidas habéis aplicado como empresa para adaptaros a las necesidades de la industria de la construcción en el país?

Desde el inicio de nuestra actividad, en IBERANDAMIOS hemos tomado varias medidas para adaptarnos a las necesidades específicas y a los retos de la industria, entre las que destacan:

Conocer en todo momento las necesidades de nuestros clientes y del mercado, ofreciendo una amplia gama de productos. Conforme pasa el tiempo, vemos cómo evoluciona el sector de la construcción y somos conscientes de las nuevas necesidades o carencias que existen en él, ampliando de esta forma nuestro catálogo y ofreciendo nuevos productos que respondan a estas nuevas necesidades.

Proporcionar una atención al cliente excepcional. Uno de los puntos fuertes de IBERANDAMIOS es que siempre priorizamos la atención al cliente y nos esforzamos por brindar un servicio único y personalizado durante todo el proceso de compra, desde la selección del producto hasta la entrega y el soporte postventa. Estamos disponibles para responder preguntas, ofrecer asesoramiento técnico y resolver cualquier problema que pueda surgir, siempre desde una perspectiva profesional y completamente formada en la materia.

Confiar en las principales firmas europeas del mercado de andamios y escaleras de aluminio. En IBERANDAMIOS somos importadores y distribuidores oficiales de Euroscaffold y ASC Group, marcas líderes en el mercado de la construcción que aportan un plus de confianza a nuestro catálogo gracias a la calidad de sus productos.

Cumplir en todo momento con los estándares oficiales de seguridad. Entendemos la importancia de la seguridad en el lugar de trabajo, especialmente en la industria de la construcción, por lo que siempre nos aseguramos de que nuestros productos cumplan con los estándares de seguridad pertinentes y proporcionamos información detallada sobre su uso seguro y configuración técnica.

Como distribuidores, ¿cómo seleccionáis las marcas y productos específicos que forman parte de vuestro catálogo? ¿Podéis mencionarlas?

Como distribuidores, a la hora de elegir las marcas y productos que forman parte de nuestro catálogo consideramos una serie de criterios que garanticen siempre la calidad, fiabilidad y seguridad a nuestros clientes:

Reputación del fabricante: Trabajamos con fabricantes que tienen una sólida reputación en la industria y una larga trayectoria en el sector. Entre las marcas que forman parte de nuestro catálogo podemos mencionar Euroscaffold, ASC Group, Alumexx, Dacame, DeWalt, Climax, Camac y Faraone, entre otras.

Cumplimiento de estándares de calidad y seguridad: Nos aseguramos de que los productos que ofrecemos cumplan con los estándares de calidad y seguridad establecidos por la Unión Europea.

Innovación y actualidad: Valoramos la innovación y la actualidad en los productos que seleccionamos, asegurándonos de que estén a la vanguardia de las últimas tendencias.

¿Consideráis que IBERANDAMIOS satisface la demanda actual del sector de construcción en el país?

Completamente. Ofrecemos una amplia gama de productos, desde andamios plegables de aluminio hasta andamios móviles y escaleras profesionales, pasando por accesorios y herramientas, que están en línea con las demandas y requisitos de seguridad de la industria de la construcción.

Además, nos esforzamos por mantenernos actualizados con las últimas tendencias, avances y normativas del sector.

¿Qué tipos de andamios tenéis disponibles? ¿Cuáles son los modelos más demandados?

Aunque tengamos andamios especializados en tareas más concretas, los tipos de andamios más conocidos dentro de nuestro catálogo son:

Andamios plegables de aluminio: Ideales para trabajos en altura como la construcción, el mantenimiento o la reparación. Estos andamios están fabricados en aluminio de alta calidad, lo que les hace ser mucho más ligeros y resistentes. Al ser plegables, son muy fáciles de transportar y guardar, lo que ahorra mucho tiempo de montaje y desmontaje. Nuestros andamios plegables de aluminio están homologados y cumplen con la normativa europea vigente, por lo que son completamente seguros.

Torres móviles de aluminio: Los clientes pueden encontrar en nuestro catálogo una amplia oferta de torres tipo andamio que se adaptan tanto en trabajos en exteriores como interiores, cumpliendo también con la normativa y estándares de calidad. Contamos con torres móviles profesionales básicas hasta torres más avanzadas que permiten trabajar en mayores alturas, ofreciendo un plus de resistencia y confianza. Se caracterizan por ser estructuras mucho más sólidas y versátiles, gracias a estar compuestas por una configuración más completa, pensadas para trabajos más complejos como restauración de fachadas o mantenimientos industriales, entre otros.

Andamios europeos de acero: Los andamios europeos, también conocidos como andamios de marco, son estructuras metálicas modulares utilizadas para proporcionar un acceso seguro y estable a áreas elevadas en proyectos de construcción, mantenimiento o reparación. Estos andamios son ampliamente utilizados alrededor del mundo debido a su versatilidad, su seguridad, su facilidad para el montaje y los niveles de trabajo adaptables.

Andamios multidireccionales: Permiten una configuración flexible y adaptativa para trabajos en altura complejos. Son robustos, versátiles y fáciles de montar en diferentes configuraciones.

Además de estos, también contamos con otros tipos de andamios más específicos como pueden ser torres móviles con escaleras, andamios para escaleras, andamios para chimeneas y torres de andamios con ascensor solar.

Con respecto a la seguridad de los andamios, ¿cómo aseguráis el cumplimiento de las normativas y estándares de seguridad en sus productos?

En IBERANDAMIOS, la seguridad de nuestros productos es una prioridad absoluta y nos aseguramos de que todos ellos estén homologados y cumplan con las normativas y estándares de seguridad de la Unión Europea.

Para andamios plegables y torres móviles: Certificados según normativa EUROPEA EN 1004-1-2.

Andamios Europeos y andamios multidireccionales: Fabricados en conformidad con las normas europeas: UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811

Escaleras: Certificadas según la legislación europea EN131.

Además, todos nuestros andamios cuentan con el certificado TÜV para garantizar su seguridad, estabilidad y usabilidad.

¿Ofrecéis asesoramiento para los clientes que no saben qué tipo de andamio específico deben comprar para sus proyectos?

Sí, en IBERANDAMIOS ofrecemos asesoramiento personalizado y detallado para ayudar a nuestros clientes a seleccionar el tipo de andamio específico que mejor se adapte a sus proyectos y necesidades, proporcionando información sobre las características y las distintas aplicaciones de cada producto. Además, procuramos acompañarle durante todo el proceso de compra por si hubiera alguna duda.

¿Ofrecéis servicio posventa para la resolución de dudas, uso adecuado del producto, reparaciones o necesidades adicionales después de la compra?

Sí, prestamos un servicio posventa completo para garantizar la satisfacción y la tranquilidad de nuestros clientes incluso después de la compra, así como para solventar cualquier tipo de incidencia que pudiera producirse.

¿Cuáles son los planes que tiene IBERANDAMIOS para el futuro? ¿Qué pueden esperar los clientes en los próximos meses?

Nuestros planes para un futuro cercano están pensados para mejorar aún más nuestra oferta, así como para fortalecer nuestra relación con nuestros clientes.

Entre ellos se encuentran ampliar el catálogo para ofrecer aún más opciones a nuestros clientes y responder a nuevas necesidades que surjan en sus trabajos. Aunque seguiremos especializados en andamios, centraremos también el foco en ampliar productos más concretos y especializados, como nuevas escaleras para profesionales y accesorios de seguridad, así como productos específicos para oficios relacionados con la construcción, reforma e industria.

Por otra parte, mejorar la experiencia de compra de nuestros clientes. Continuaremos mejorando nuestro servicio al cliente y su experiencia, facilitando más información acerca de nuestros productos, la normativa, su uso y su montaje, a través de nuevos manuales de producto y fichas técnicas.

Como objetivo a largo plazo, en IBERANDAMIOS también trabajamos por una expansión a nuevos mercados fuera de nuestras fronteras de actuación para posicionarnos como marca referente también en otros países.

IBERANDAMIOS es una compañía que se centra en garantizar la mayor satisfacción del cliente, por lo que se mantienen en constante trabajo para mejor experiencia para sus compradores. Por otro lado, al ser una compañía con miras de expansión, es posible llevar sus productos de calidad a otros lugares de España, favoreciendo las labores de quienes realizan trabajos en donde se requieren este tipo de herramientas para lograr mejores resultados y aumentar la seguridad.