Iza las velas el nuevo HSN Sailing Team en la flota de J70

HSN, la marca española especializada en nutrición deportiva de alto rendimiento iza las velas en la flota de J70 sumándose a los valores de sostenibilidad y vida saludable asociados al deporte de la vela.

Con una tripulación 100 % canaria, el equipo tiene su base en Barcelona.

El equipo participará en todo el calendario nacional de J70 y en el Campeonato del Mundo tras clasificarse en primera posición del ranking nacional.

La clase J70 sigue creciendo en este país y se consolida como el monotipo de moda tanto en España como en el resto del mundo. Prueba de ello es que en las dos actuales flotas nacionales, Barcelona y Vigo, los equipos van aumentando y en cada regata hay un mayor número de participantes. La última incorporación es el HSN Sailing Team, que será el patrocinador principal del equipo Monjo (ESP-1214), habituales del calendario nacional y uno de los barcos punteros de la flota del Mediterráneo.

Equipo canario El HSN Sailing Team estará formado por una tripulación íntegramente canaria con Luis Martínez Doreste como patrón, Guti del Castillo como táctico, Adolfo López Quevedo a la proa, María Bertrand al piano y Ricardo Terrades al trimado de foque y spinnaker. De estos regatistas, los tres primeros provienen de Gran Canaria, María nació en Tenerife y el trimmer es de Lanzarote. Además de estos cinco tripulantes, el equipo se reforzará en ocasiones con otros dos regatistas lanzaroteños de contrastada experiencia como son Nano Negrín y Gonzalo Morales. El barco tiene base en la ciudad de Barcelona y navegará bajo la grímpola del Real Club Náutico de Barcelona, el Real Club Náutico de Gran Canaria y del Real Club Náutico de Arrecife.

Una marca alineada con el mar y la sostenibilidad HSN, marca de nutrición para el deporte, la salud y el bienestar, presente ya en otras disciplinas deportivas; se sube ahora a bordo de este proyecto para apoyar con sus mejores productos a los regatistas, compartiendo muchos de los valores que transmite el deporte de la vela: sostenibilidad y vida saludable, así como el esfuerzo, la constancia y el trabajo en equipo.

“Contar con la marca líder del mercado nacional de nutrición deportiva, supone un plus para nuestro equipo muy importante, ya que la nutrición en un deporte de competición como éste expuesto a la meteorología, es fundamental e influye mucho en el rendimiento deportivo” relataba el ex-olímpico y patrón del equipo, Luis Martínez Doreste. Además, HSN es una marca comprometida con la creación de valor corporativo consciente del crecimiento sostenible así como de dar valor a sus clientes y mejorar la sociedad que le rodea, siendo una marca que controla todo el proceso productivo desde la selección de materias primas y proveedores, la formulación, envasado y distribución de sus productos directamente al consumidor final, bajo unas normas de calidad estrictas. Sus productos pueden adquirirse en su web sin intermediarios con la premisa de máxima calidad a un precio justo.

Los productos HSN son desarrollados por su propio equipo de I+D+i y fabricados en sus propias instalaciones, que cuentan con certificados de calidad y seguridad alimentaria reconocidos mundialmente: IFS (renovado en 2023 con valoración Higher Level), GMP, HACCP y GWP, entre otros.

Gloria López, responsable de Marketing y Comunicación de HSN, valora así el acuerdo: "La vela es un deporte en el que no sólo es fundamental una buena forma física, sino que es también necesaria la concentración mental, se toman continuamente decisiones tácticas y estratégicas y además se hace todo encima de un barco que tiene que estar perfectamente calibrado, luchando contra los elementos, o mejor dicho aliándote con ellos... interviene la técnica, la tecnología, la compenetración del equipo y por supuesto el talento". “También disponemos de complementos que se adaptan perfectamente a las necesidades de los regatistas”. “Para nosotros estar presentes en el mundo de las regatas nos abre un mundo de posibilidades para dar soporte nutricional y ayudar en la mejora del rendimiento a estos grandes deportistas”.

Un completo calendario de regatas El HSN Sailing Team ha confirmado su participación en todo el calendario nacional de regatas de la clase J70, estrenándose este próximo fin de semana en las Barcelona Spring Series que constará de 3 eventos, de marzo a mayo. También participarán en el Campeonato de España que tendrá lugar en Barcelona del 19 al 21 de abril, continuarán en Vigo con la Copa de España del 21 al 23 de junio. Y como evento más destacado de la temporada está el Campeonato del Mundo que se celebrará en Palma de Mallorca del 14 al 21 de septiembre, al que pueden acudir tras haberse clasificado el año pasado en primera posición del ranking nacional.

North Sails y Tropicfeel también a bordo El equipo ha confiado en North Sails para el diseño y fabricación de sus veles one design, pues ha demostrado ser la velería que ofrece más garantías y que mejores resultados ha logrado. Y también será la misma marca la encargada de vestir técnicamente a los tripulantes con prendas desarrolladas con la última tecnología. Tropicfeel provee al equipo con diferentes modelos de calzado waterproof que se comportan de maravilla en el entorno náutico y están fabricados con materiales sostenibles.

La tripulación viene entrenando y compitiendo a muy buen nivel durante este invierno, donde lograron terminar en tercera posición de las Barcelona Winter Series. A partir de ahora intensificarán su preparación para llegar al Campeonato del Mundo en el mejor nivel, tanto de puesta a punto como de compenetración en las maniobras. “Estamos ahora en el ecuador de la temporada y recibir el apoyo de HSN ha sido una enorme motivación para todo el equipo, lo que nos hace ponernos más alto el listón y seguir tratando de dar lo mejor de nosotros en todas las regatas que tenemos por delante”, comentaba Ricardo Terrades, trimmer del nuevo HSN Sailing Team.