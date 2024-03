1 millón de dólares: el mayor premio en la historia de los Mundiales Esports IESF

La competición por países más importante del mundo de los esports, duplica el premio. España tendrá presencia en el Mundial de la mano de FEJUVES En 2024 se celebra la 16ª edición del Campeonato del mundo de esports (World esports Championship) organizado por la Federación Internacional de esports (IESF). La fase final del mundial tendrá lugar en Riad (Arabia Saudí) del 11 al 19 de noviembre de 2024.

En la competición participan 130 países. España estará representada por Fejuves - La Federación española de jugadores de videojuegos y esports.

El premio que ha fijado la organización para la competición es el mayor de la historia duplicando los 500.000$ de los últimos mundiales.

España está buscando a sus representantes en los distintos juegos en los que va a participar (CS2 Open, eFootball, PUBG Mobile, Mobile Legends Bang Bang y CS2 Femenino) Cualquier jugador/a o equipo se puede inscribir para participar en los clasificatorios nacionales hasta el 21 de marzo en https://www.fejuves.es/clasificatorios-nacionales-fejuves/

Los representantes españoles buscarán tener plaza en la fase final del Mundial en Riad en los clasificatorios europeos que desarrollarán en formato online del 1 al 25 de Julio.

En el caso de CS2, hay 11 plazas en juego para el Mundial y 41 países europeos inscritos.

Para el juego PUBG Mobile hay 5 plazas para el mundial para los 27 países europeos inscritos.

Para el juego Mobile Legends Bang Bang hay 3 plazas para el mundial para los 22 países europeos inscritos.

Para el juego CS2 Femenino hay 6 plazas para el mundial para los 27 países europeos inscritos.

En el caso de efootball. España tendrá presencia asegurada en la fase final del Mundial en Riad. España ha tenido una brillante trayectoria en las competiciones internacionales de esports. Con un Campeonato de Europa de efootball 2023, obtenido por Miguel Mestre en Katowice (Polonia). Un subcampeonato Mundial en el juego de SimRacing Assetto Corsa en 2022 obtenido por el piloto virtual, Pedro Sánchez en Mónaco. Una medalla de bronce en el Europeo de Rocket League en Bakú 2021 y un bronce en efootball obtenido por José Sanchez Guillén en el Mundial de Eilat (Israel) en 2021.

Según Nacho Chamorro de FEJUVES "Estamos en un momento clave para los esports, el premio para las competiciones por naciones comienza a ser muy significativo y valorado por equipos y jugadores. Contar con marcas referentes como Telefónica, Joma o UDiT, como patrocinadores de un proyecto que genera marca España a nivel internacional es garantía de que se están dando los pasos oportunos en la profesionalización del sector y en la creación de estructuras que ayuden a desarrollar las comunidades de distintos juegos. Esperamos una participación masiva en los clasificatorios nacionales y sobre todo contar con referentes a nivel competitivo en cada uno de los títulos, que nos ayuden a tener la mejor participación en los retos competitivos que España tiene por delante".

Sobre FEJUVES- la Federación Española de Jugadores de videojuegos y esports

FEJUVES es la Federación Española de Jugadores de Videojuegos y eSports nace en Octubre de 2020, como entidad representativa de los jugadores y jugadoras de videojuegos.

Fejuves es el representante de España en la Federación Europea de Esports (EEF) y en la Federación Internacional de Esports (IESF). Es una de las entidades fundadoras del Clúster de videojuegos promovido por el Excmo. Ayto. de Madrid. Ha participado en la mesa del gaming organizada por el Consejo Superior de Deportes (Csd) y en la mesa del videojuego promovida por el Ministerio de Cultura.

Sobre Telefónica

Telefónica es una de las mayores compañías de telecomunicaciones del mundo por capitalización bursátil y número de clientes. Apoyándose en las mejores redes fijas, móviles y de banda ancha, así como en una oferta innovadora de servicios digitales, la Compañía se está transformando en una ‘Telco Digital’, lo que le posiciona muy favorablemente para satisfacer las necesidades de sus clientes y capturar el crecimiento en nuevos ingresos.

Sobre UDIT – Universidad de Diseño y Tecnología

UDIT es la primera Universidad de Diseño y Tecnología en España, impulsora de las industrias creativas, y representa la culminación de los más de 20 años del proyecto educativo de ESNE.

El mayor campus universitario especializado en Diseño y Tecnología de España está ubicado en el corazón de Madrid y dispone de más de 13.000 m² de punteras instalaciones. Esta institución pionera cuenta en sus aulas con más de 2.300 estudiantes que se forman para convertirse en las nuevas generaciones que impulsen las industrias creativas.

En el curso 2023-2024 la oferta formativa de UDIT la conformarán once Grados Universitarios Oficiales: Diseño y Desarrollo de Videojuegos y Entornos Virtuales, Animación, Diseño Multimedia y Gráfico, Diseño Audiovisual e Ilustración, Diseño de Moda, Diseño de Interiores, Diseño de Producto, Gestión y Comunicación de la Moda, Publicidad y Creación de Marca, Ingeniería de Datos e Inteligencia Artificial e Ingeniería de Desarrollo de Software.

A nivel de postgrado, UDIT impartirá en el próximo curso siete Másteres Universitarios Oficiales: Experiencia de Usuario, Diseño Gráfico, Diseño de Interiores, Ilustración, Diseño de Producto, Inteligencia Artificial y Diseño de Moda.

Asimismo, UDIT cuenta con un centro de formación profesional en el que se impartirán tres Ciclos Formativos de Grado Superior: Animaciones 3D, Juegos y Entornos Interactivos, Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y Desarrollo de Aplicaciones Web.

El Grado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos y Entornos Virtuales de UDIT celebra en 2023 trece años de andadura y fue la primera titulación oficial en esta materia de España.

Con una duración de cuatro años, este grado está enfocado a formar especialistas en los ámbitos imprescindibles para crear un videojuego: artistas (concept artist, artista 2D y 3D, animador...), diseñadores (de mecánicas de juego y de niveles, guionista, productor, etc.) y programadores (de IA, de sistemas multijugador, ingeniero de software, etc.)

Se trata de una titulación que, a partir de segundo curso, incorpora menciones en Arte para Videojuegos, Game Design o Programación, permitiendo al alumno especializarse en la rama que más le interese desde una visión global de la industria de los Videojuegos.

Sobre JOMA

La empresa española de equipamiento deportivo Joma Sport, fundada por Fructuoso López hace 53 años y ahora dirigida por sus hijos, mantiene su carácter de empresa familiar, aunque compite en el mercado global, exporta a 110 países y obtiene tres cuartas partes de sus ventas del exterior.