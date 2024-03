eQuaid Research explica razones por las cuales tomar leche de yegua

Hay quienes piensan que la leche de vaca es la única con buenas propiedades para el cuerpo humano, pero en realidad existe otro tipo, como la leche de yegua, que también aporta efectos muy positivos.

Este es un extracto que proviene de la yegua y varios estudios han confirmado su similitud con la leche materna. Lo que quiere decir que su consumo proporciona nutrientes que son necesarios para el funcionamiento del organismo.

eQuaid Research es una asociación que investiga y difunde los beneficios de la leche de yegua. Después de varios años de estudio, han desarrollado un producto con propiedades garantizadas.

¿Cuáles son los principales beneficios de la leche de yegua? La leche de yegua es un tipo de lácteo completamente diferente a la de vaca, oveja o cabra. Esto se debe a su sistema monogástrico, que es prácticamente similar al del ser humano, por lo que su metabolismo cuenta con cualidades que comparten las mismas necesidades.

Ahora bien, su leche es una materia activa que no solo se utiliza para el consumo diario, sino que también se puede emplear en la medicina y cosmética.

Esta leche contiene proteínas, caseínas, enzimas, grasas, carbohidratos, minerales, vitaminas y factores de crecimiento que, por medio de su consumo, el organismo humano logra equilibrarse, según las necesidades de cada persona.

Durante el periodo de lactancia de los bebés, la leche materna cumple estas mismas funciones, de manera que la leche de yegua es un sustituto que proporciona el crecimiento del sistema interno.

eQuaid® complet: Leche de yegua por eQuaid Research Por todos los beneficios de la leche de yegua, su uso se ha popularizado en España y toda Europa. En eQuaid Research extraen y ofrecen este elemento natural que nace de una mezcla de yeguas de diferentes orígenes, así como periodos de lactancia. Esta leche contiene organismos que influyen de manera positiva para mejorar las defensas, vitalidad en general y la energía.

Específicamente, eQuaid® complet es un componente que se puede consumir por vía oral en polvo o cápsulas, también tópico en pomadas, cremas o jabones dermatológicos.

Si se compara con la leche de otros animales, esta contiene menos energía. No obstante, es importante conocer que la energía aportada proviene de los azúcares y no de las grasas. Esto quiere decir que es una energía rápida que se consume de manera diaria, a diferencia del resto de leches que tienen una metabolización lenta.

De cualquier manera, los beneficios de la leche de yegua son infinitos, es por ello que eQuaid Research se ha enfocado en dar a conocer este tipo de leche para fomentar su consumo.