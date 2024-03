​Cinco errores comunes que suelen cometerse en la rutina de belleza

Cuidar de la piel parece algo sencillo, pero existen ciertos errores que, sin darnos cuenta, pueden estar impidiendo que descubramos nuestra mejor versión. Por ello, la Dra. Candy Hernández, médico estético 15 años de experiencia y fundadora de Candhé Clinic, nos ayuda a descubrir y solucionar los 5 errores más comunes al cuidar de tu rostro.





Estos son los 5 errores más comunes y cómo solucionarlos:

1- Exfoliar la piel a diario “Vivimos en la época de inmediatez, queremos ver resultados rápido y los cosméticos exfoliantes tienen un efecto instantáneo”, explica la Dra. Candy Hernández, “sin embargo utilizar ácidos exfoliantes a diario puede comprometer la barrera natural de la piel y causar inflamación, lo cual acelera la aparición de los signos del envejecimiento”.

2- No usar los cosméticos en el orden correcto ¿Va primero la crema? ¿O va antes el sérum? “Si utilizamos los cosméticos en el orden incorrecto, podemos estar impidiendo que ciertos activos lleguen a nuestra piel. Lo ideal es empezar con las texturas ligeras primeras, como sérums y esencias, y terminar con las más densas al final, como cremas y lociones”, explica la doctora.

3- “Si pica es que funciona” Aunque algunos cosméticos pueden hacerte sentir un leve cosquilleo, la doctora alerta de que no debe pasar a palabras mayores. “Si sentimos que un cosmético nos genera una sensación desagradable hay que lavarlo inmediatamente. Puede estar causando una reacción alérgica o tener una concentración demasiado alta para nuestra piel, dos cosas que no queremos que ocurran en nuestra rutina”, afirma la Dra. Hernández.

4- Lavar el rostro con agua muy caliente o muy fría. Dice la leyenda que el agua caliente es mejor para los poros y el agua fría para tensar la piel, sin embargo, no son la mejor opción. “Los cambios bruscos de temperatura alteran la barrera natural de la piel y pueden generar irritación. Lo ideal es lavarte el rostro con agua templada y hacerlo de forma muy breve”, explica la Dra. Candy Hernández.

5- Usar demasiados cosméticos a la vez. Aunque la rutina coreana de 10 pasos está de moda, los expertos coinciden en que cuanto más sencilla sea la rutina cosmética, mejor. “A mí me gusta empezar por los básicos: limpiador, hidratante y protector solar. Cuando ya tengas estos tres dominados, puedes incluir algún cosmético con principios activos específicos como la vitamina C de día y el retinol de noche”, indica la experta.