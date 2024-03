​Gran nivel del Equipo Kern Pharma en el Tour de Taiwán

Con rabia por haber estado tan cerca, pero orgullosos del trabajo realizado. Así finalizó el Equipo Kern Pharma la segunda jornada del Tour de Taiwan (Taiwan, UCI 2.1, 10-14/03). Un fantástico Iván Cobo se quedó a las puertas de la victoria en Jiaobanshan Park y se sitúa 2º en la clasificación general a falta de tres etapas.





El segundo día del Tour de Taiwan arrancó desde Taoyuan siguiendo el guión previsto y no tardó en formarse la fuga del día, compuesta solo por dos corredores. El pelotón, controlado por IPT, acabó dando caza a la ofensiva a 15 kilómetros para el final y, ya en la parte más exigente, llegó el momento de los hombres más fuertes de la carrera con los corredores del Equipo Kern Pharma situándose entre las primeras posiciones.

Se sucedieron entonces los ataques en el grupo de cabeza, que continuaba perdiendo unidades ante la velocidad impuesta por los favoritos. Iván Cobo exhibió su condición física y, a base de cerrar huecos y de leer muy bien la carrera, se marchó en solitario junto a Hollyman (IPT) cuando restaba un kilómetro para el final. Al sprint, el británico se adjudicó la victoria y Cobo finalizó 2º en el repecho de Jiaobanshan Park. Mikel Retegi rindió también a gran nivel y cruzó la meta en 7ª posición.

“El día ha estado genial y hemos controlado muy bien los últimos kilómetros. Sabíamos que había que estar atentos en la última curva, pero no he podido entrar primero y al final he sido 2º al sprint”, explica Iván Cobo. “Sacamos buenas conclusiones de hoy y todavía nos quedan tres etapas para pelear”, añade el ciclista del Equipo Kern Pharma.

Este martes los corredores del Equipo Kern Pharma afrontarán el tercer parcial de la ronda asiática, con 154 kilómetros entre Baozhong Yimin Temple y Shigang Visitor.

Tour de Taiwan (Taiwán, UCI 2.1, 10-14/03)

Recorrido: 11/03 – 10:00 – 12:53 (UTC +7). 2ª etapa: Taoyuan City Hall – Jiaobanshan Park, 115,5 km

1. Mason Hollyman (Israel Premier Tech) 2h46’54” 2. Iván Cobo (Equipo Kern Pharma) a 1” 3. Joseph Blackmore (Israel Premier Tech) a 8” … 7. Mikel Retegi (Equipo Kern Pharma) m.t 42. Diego Uriarte (Equipo Kern Pharma) a 52” 69. Miguel Ángel Fernández (Equipo Kern Pharma) 3’31” 97. Iñigo Elosegui (Equipo Kern Pharma) a 6’20” Clasificación general 1. Mason Hollyman (Israel Premier Tech) 4h25’57” 2. Iván Cobo (Equipo Kern Pharma) a 5” 3. Joseph Blackmore (Israel Premier Tech) a 14” … 10. Mikel Retegi (Equipo Kern Pharma) a 18” 45. Diego Uriarte (Equipo Kern Pharma) a 1’03” 69. Miguel Ángel Fernández (Equipo Kern Pharma) 3’41” 100. Iñigo Elosegui (Equipo Kern Pharma) a 6’30”

12/03 – 10:00 – 13:53 (UTC +7). 3ª etapa: Baozhong Yimin Temple – Shigang Visitor Center, 154,3 km

13/03 – 09:30 – 13:41 (UTC +7). 4ª etapa: Nantou County Hall – Sun Moon Lake Xiang-Shang Visitor Center, 165,5 km

14/03 – 11:37 – 15:10 (UTC +7). 5ª etapa: Fo Guang Shan Buddha Museum – Kaohsiung National Stadium, 146,4 km