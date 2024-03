Icónico como siempre, y ahora disponible en versión spyder, Maserati presenta el GranCabrio, la última creación de la marca dedicada a los entusiastas de la conducción que exigen los mayores niveles de confort y estilo. El GranCabrio es una flamante versión descapotable, tan elegante como su gemelo coupé, el galardonado GranTurismo.



En el momento de su lanzamiento, el Maserati GranCabrio está disponible en el nivel de acabado Trofeo, que incorpora el motor Nettuno de combustión interna de 6 cilindros, un 3 litros biturbo con 542 CV que sirve como el inconfundible corazón rugiente de los coches de más altas prestaciones de la gama del Tridente.

A bordo del GranCabrio, las extraordinarias prestaciones del motor Nettuno —el más potente jamás construido para el Maserati GranTurismo— se combinan una vez más con un confort genuino y óptimo para recorrer largas distancias. Ahora, se enriquece con una experiencia de conducción al aire libre, para aprovechar al máximo toda la belleza del viaje y las características únicas de un automóvil excepcional desde todos los puntos de vista.

El nuevo descapotable del Tridente está fabricado 100% en Italia y sigue los pasos del GranTurismo, ofreciendo una nueva y cautivadora versión del gran turismo por excelencia, sin renunciar al lujo, las prestaciones, el confort de conducción y la deportividad.

La capota es de tela, perfecta para ocupar el menor espacio posible cuando se guarda automáticamente en el maletero, donde se repliega en 14 segundos, incluso desplazándose a velocidades de hasta 50 km/h. También está garantizado el amplio espacio para cuatro pasajeros, ya que el GranCabrio es ideal para viajar en compañía o en solitario con el cabello al viento, saboreando todas las emociones de una conducción excepcional y respirando el más auténtico estilo italiano.



La elegancia del Maserati GranCabrio se percibe y se aprecia aún más desde el exterior, cuando la capota está abierta y el rugido del motor es envolvente. La unión con la carretera y el paisaje es una experiencia incomparable que solo puede ofrecer la versión spyder de un vehículo que ha sido protagonista de una historia de éxito que abarca más de 60 años: la variante descapotable del primer deportivo de carretera de Maserati, el 3500 GT, se presentó en el Salón del Automóvil de Ginebra de 1959.

La última incorporación de Maserati es un vehículo de lujo que, en su nueva versión descapotable, realza los detalles estilísticos y los materiales nobles por los que es conocido Maserati para mejorar aún más un viaje en nombre del placer de conducción más envolvente, en total armonía y fusión con el panorama y el espíritu de viaje típicos del cliente del GranCabrio.

La atención al diseño y la pasión por los detalles exclusivos no restan prestaciones ni diversión; asimismo, la tecnología es un sello distintivo y un elemento disruptivo, que se traduce en los mejores servicios de infoentretenimiento y asistencia al conductor, para garantizar la seguridad y el entretenimiento al volante de un automóvil que no acepta compromisos. Es el cómplice ideal para viajes infinitos marcados por un equilibrio óptimo entre planteamiento estético y funcionalidad sin ostentación.

La «experiencia al aire libre» se ve reforzada por un notable confort térmico y acústico, con la capota disponible en cinco colores y que puede manejarse desde la pantalla central mediante un botón táctil, para un control total y una autonomía absoluta.

Para los amantes de la conducción al aire libre, Maserati ha pensado en todo; el GranCabrio incorpora de serie un innovador calentador de cuello que ofrece tres niveles de intensidad diferentes para conductor y acompañante.

Uno de los extras opcionales es el paravientos, que puede utilizarse con dos pasajeros y plegarse manualmente. Cuando la capota está abierta, reduce la formación de turbulencias en el interior del habitáculo y permite disfrutar al máximo de la aerodinámica del vehículo.



Creado en paralelo al GranTurismo, el nuevo GranCabrio es el resultado de la fusión entre la impecable eficiencia y la belleza natural de un automóvil que a lo largo del tiempo se ha mantenido fiel a su identidad: un monarca del estilo con las proporciones clásicas típicas de los automóviles de la marca de Módena, al tiempo que se mantiene a la vanguardia como guardián de la mejor mecánica y la tecnología más avanzada. Los nobles interiores no traicionan la artesanía distintiva de los productos de la empresa italiana, destacando el típico «equilibrio de los opuestos», así como un lujo valiente y siempre contemporáneo, combinado con la mejor tradición de los vehículos más icónicos del Tridente.

La frase del Campeón del Mundo Juan Manuel Fangio: "El exceso de lentitud también es un riesgo. Cuidado con convertirnos en un estorbo en la calle o en la vida”.