Wayra (Telefónica) y HBX Group anuncian las startups ganadoras que se incorporan al segundo reto del TravelTech Lab

Firstview, Hotelverse, Didit (Gamium) y Unblock son las startups afortunadas que se incorporan al TravelTech Lab by HBX Group, en colaboración con Wayra HBX Group, ecosistema B2B líder en el espacio Traveltech, y Wayra, el Corporate Venture Capital de Telefónica, han anunciado hoy los ganadores del segundo reto del TravelTech Lab by HBX Group, tras analizar 120 compañías de 25 países, entre ellos España, Francia, Reino Unido, Alemania, Holanda, Singapur y Corea.

Solo 6 startups tuvieron la oportunidad de presentar su proyecto ante un jurado profesional formado por expertos de ambas compañías en el pitching hub en el marco del 4FYN, englobado dentro del Mobile World Congress de Barcelona. Tras examinar estas propuestas, hoy anuncian las 4 ganadoras que se unirán al TravelTech Lab. El objetivo, encontrar startups especializadas en realidad virtual, metaverso e IA que ayuden a las empresas de viajes B2B a mejorar la eficiencia en sus operaciones, crear experiencias más atractivas y remodelar la distribución dentro de la industria TravelTech. En definitiva, las soluciones a este reto buscan cambiar la forma en que los viajeros se mueven, conectan y exploran.

Las startups ganadoras son:

Didit (Gamium): una aplicación intuitiva que combina tecnologías NFC, blockchain e inteligencia artificial para garantizar verificaciones de identidad seguras y pagos digitales inteligentes.

Firstview: proporciona a los hoteles realidad virtual y contenido digital inmersivo con tours virtuales 3D, vista aérea 360º, plataforma de ventas virtuales e informes.

Hotelverse: ofrece a los viajeros la oportunidad de sobrevolar el hotel, explorar sus instalaciones, hiperpersonalizar una habitación concreta y reservarla.

Unblock: es una aplicación que sirve de punto de contacto con el ciudadano y ofrece un acceso integral a los servicios de la ciudad de forma fácil y atractiva. Estas startups no solo recibirán asesoramiento y orientación de expertos del sector, sino que también se unirán al innovador ecosistema de Wayra y trabajarán directamente con los equipos de HBX Group para desarrollar oportunidades de negocio conjuntas. Además, HBX Group pondrá a disposición de una de las startups una ayuda de hasta 40.000 euros para la realización de un piloto y dar vida a su propuesta. Asimismo, todas las startups seleccionadas podrán trabajar con otros emprendedores afines en los 7 espacios que Wayra tiene en Europa y Latinoamérica, así como en los hubs de HBX Group en Mallorca y Madrid.

"Nuestra alianza con HBX Group está siendo una aventura apasionante, crear soluciones innovadoras a través de las tecnologías más disruptivas, que redefinan el sector hotelero y del turismo y, para ello, qué mejor que apoyarnos en el ecosistema emprendedor. Además, desde Wayra dan la enhorabuena a todas las ganadoras, ya que juntos buscaremos crear un impacto real en su negocio y escalar posiciones que les ayuden a afrontar de forma exitosa los nuevos retos del mercado", afirma Andrés Saborido, COO de Wayra.

José María Pestaña, Chief Innovation & Public Affairs Officer de HBX Group, ha declarado: "La innovación es la pieza fundamental de TravelTech Lab en HBX Group, y la colaboración con Wayra resulta clave para conectar con aquellas startups que ofrecen una propuesta de valor diferencial. Están muy satisfechos con el resultado del segundo reto y quieren felicitar a todas las startups seleccionadas. Creer firmemente que las propuestas ganadoras pueden contribuir a mejorar la eficiencia de socios. Confiamos en que juntos seguir facilitando la transformación real del espacio TravelTech y mejorar la experiencia del viajero".