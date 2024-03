Modavision®, el evento más esperado del año

El 8 de junio se celebrará en Madrid, en el Teatro Colegio Salesianos Estrecho, uno de los acontecimientos más destacados y reconocidos en la industria de la moda internacional, «Modavision®», el cual se distingue por su emblema «Moda se viste de Paz».

Este concurso televisivo internacional se ubica en la misma línea que Eurovisión; no obstante, la moda, será la pieza fundamental que nos impregne con su elegancia y distinción. Grandes diseñadores procedentes de diversas naciones del mundo se enfrentarán con la finalidad de obtener el prestigioso título al «Mejor Diseñador del Mundo 2024».

En la derecha, Olga If junto a otras modelos en la pasarela. Fotografía: Juan Carlos García Petri© juankar-fotográfo

Al abordar esta magnífica iniciativa Cultural Mundial de Modavision®, hacemos referencia a la prestigiosa empresaria, diseñadora, guionista y productora española, Olga If. Olga, posee una gran personalidad y habilidad; en sus ojos se refleja un profundo amor y lucha constante. A pesar de que el mundo de la moda no es un mundo sencillo, su trayectoria artística y cultural ha experimentado un gran éxito a lo largo de los años.

Ha demostrado con perseverancia la singularidad de su labor, logrando numerosos premios, entre ellos cabe destacar que ha sido la única persona en el mundo que ha obtenido un doble GUINNESS WORLD RECORDS™.

En el Museo de Héroes de Paz de Viena se muestran sus dos proyectos «Maestro Kid» y «Kidraws» para ayudar a una familia ucraniana.

En abril de 2022, participó en un viaje humanitario en autobús a la frontera de Polonia y Ucrania, con el propósito de brindar ayuda humanitaria y recoger refugiados. Durante este viaje se realizaron filmaciones y entrevistas que forman parte de un documental de Olga If.

Galardonada en varios Film Festivals, ha logrado la atención de la Academia de los Óscar; sin olvidar que Olga ocupa el puesto 19 entre los 50 mejores diseñadores españoles. Todo un ejemplo a seguir. El objetivo primordial de Modavision®, es recaudar fondos para un grupo de niños talentosos con distintos grados de discapacidad auditiva de la escuela especializada n.º 5 de Kharkiv (Ucrania).

Estos niños deben enfrentarse a conflictos armados, carencia de recursos, amenazas constantes y desplazamientos forzosos. A pesar de sus dificultades físicas, mentales, económicas y políticas, se esfuerzan por encontrar la manera de superar los obstáculos y buscar la paz a través de la moda. La escuela y el círculo ucraniano de artes y oficios han organizado talleres como «Joven Diseñador» y «El Teatro de Disfraces ALISA», donde han confeccionado una colección de prendas que se incluirán en el desfile de Modavision®.

La moda permite a los niños vivir en un mundo diferente, sentirse seguros y expresar su talento e individualidad. Los diseños realizados por estos jóvenes demuestran su creatividad e ingenio, así como su capacidad para transformar el mundo.

Parte del dinero recaudado durante Modavision®, se destinará a esta escuela especializada. Además de ser un evento solidario, otra de las características prioritarias de la iniciativa Cultural Global de Modavision®, es asegurar una participación digna entre los diseñadores de los diferentes países interesados en este certamen; que se trasladarán a Madrid con el fin de representar a su nación, exponiendo su colección de moda, abriendo puertas para nuevos nombres y jóvenes talentos, así como la posibilidad de llevar a cabo las próximas ediciones de Modavision® a sus países. Los ganadores serán seleccionados por votación del público y un jurado profesional internacional en función de la evaluación de los desfiles presentados por cada participante. El participante con mayor número de puntos será reconocido como ganador.

Modelos mostrando su colección en la pasarela de este gran evento. Fotografía: Olga If© marzo 2024

Cabe señalar, la gratificante labor que dirige Olga, como principal responsable de la igualdad de oportunidades, la diversidad y la inclusión en la moda en este ambicioso proyecto.

La colaboración de Modavision® con el centro educativo de Madrid (Teatro Colegio Salesianos Estrecho) y el colegio de Ucrania, hace que este evento sea muy significativo e importante a nivel educativo y formativo.

Dado que involucra a la juventud a una atmósfera en la que la creatividad desempeña un papel fundamental, creando nuevas oportunidades, y donde valores tan relevantes en estos tiempos tan difíciles, como La Paz, la igualdad, la diversidad e inclusión, están presentes, no solo en el mundo de la moda, sino en la vida misma.

Este evento abre fronteras y, al mismo tiempo, las une.

Modavision, se organiza con el apoyo de Raquel Entero, Condesa de Pineda, madrina de este gran proyecto; ella es investigadora en Radiónica y Bioplasma, fundadora del Bioespacio Natural Tasta. Entre los integrantes del jurado se incluyen destacadas figuras, como la famosa diseñadora de joyas Lizi Fracchia, cuyos diseños han lucido personalidades de familias reales y famosas. Karlygash Nugmanova, doctora en Ciencias Políticas y profesora, presidenta del Centro Internacional de Previsión Geopolítica, «Este-Oeste». La conocida actriz y modelo internacional Yulia Zhiveynova. Carmen M.García, presidenta ejecutiva de la Fundación Woman 's Week de Madrid, directora de medios AESFAS. Laura Giménez Hernández, presidenta ejecutiva de la Asociación de Jubilados de la Policía Nacional de España AJPNE. Diego Ferro, bailarín, cantante, comunicador y actor. Académico tanto de la Academia de las Artes y de las Ciencias Cinematográficas como de las Artes Escénicas de España. Bruno Barbato, músico y compositor, ganador de varios premios de talento en la modalidad de maquillaje. Matias Ferreira, uno de los actores más cotizados en Hispanoamérica, además de cantante y gran empresario. Eva Montoro, destacada diseñadora, especializada en la creación de piezas personalizadas y obras de arte con aluminio. La anfitriona del evento es la bellísima Dayana Vallenilla.

También cuenta con la colaboración del distinguido Richermar Koffy, originario de los Países Bajos y fundador de Riko-Visión, como videógrafo oficial responsable de la transmisión en vivo de este evento.

Maria Arcos Morales hace presentación de su arte en Modavision. Fotografía: María Arcos Morales© marzo 2024

Sin lugar a dudas, Modavision®, será un evento muy novedoso con muchas sorpresas, entre las cuales destacar, un acto totalmente sorprendente e inédito, una vivencia singular, en la que podremos experimentar como el arte y el cuerpo se fusionan con la moda. María Arcos (Coloured Mary), directora y creadora de Coloured Art Studio, nos sumerge en la magia del Body Painting en tiempo real, mientras bellísimas modelos muestran hermosas colecciones.

Asimismo, este magnífico evento contará también, con la colaboración exclusiva del estudio de grabación M.A.C Studio Production, ubicado en Gibraltar, quienes se dedicarán a la producción musical de Modavision®, a través de múltiples temas originales e inéditos producidos tanto para los diseñadores como para este evento en sí mismo.

En efecto, Modavision® es una iniciativa de gran reflexión, pues todos somos ganadores, ya sea en la formación de diseñadores, espectadores, músicos, presentadores, colegios, colaboradores, espónsores. La esencia de Modavision es: sueño, lucha, creatividad, logro, entusiasmo, progreso, unidad, aprendizaje, humildad, respeto, tolerancia e igualdad. En definitiva, el trabajo que impulsa a toda una sociedad y la hace más justa.