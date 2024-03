El Dorado Ron, disponible en Qantima Group

Desde sus inicios en 1670 en Guyana, El Dorado Ron ha sido un símbolo de excelencia en la destilación de ron, convirtiéndose en una bebida emblemática y altamente codiciada en todo el mundo. Se trata de una firma prestigiosa entre las opciones de licores, distribuida en exclusiva por Qantima Group, que ha destacado durante décadas por su esmero en el proceso de producción perfeccionado a lo largo de los siglos.

Asimismo, la complejidad de su elaboración, utilizando estrictamente melaza de las fábricas de azúcar locales, han convertido cada botella de El Dorado Ron en un recipiente de sabor distintivo.

Producción de El Dorado Ron El refinamiento y el sabor sublime son características de cada botella de El Dorado Ron, obtenidas a partir de un meticuloso proceso que despliega una experiencia sensorial única.

Además, las técnicas artesanales de elaboración de El Dorado Ron se basan en el uso de alambiques especializados, como los alambiques Coffey, que son reconocidos en la industria del whisky irlandés y algunas ginebras.

Por otro lado, en El Dorado, cuentan con tres tipos de alambiques, incluyendo un Coffey de madera con 250 años de uso continuo, que, combinado con el añejamiento cuidadoso en ex barricas de bourbon, contribuyen a la creación de un ron de calidad excepcional.

Variedades exclusivas de El Dorado Ron La gama de productos de El Dorado incluye una colección exclusiva de rones añejos que van desde los 3 años hasta los impresionantes 50 años de maduración. Asimismo, cada uno de estos rones se produce con los más altos estándares de calidad y cumple estrictamente con las regulaciones internacionales respecto a las declaraciones de edad de la bebida. Incluso, algunos de estos rones pueden contener licores mucho más antiguos, añadiendo una profundidad y una complejidad distintivas a cada botella.

Por otro lado, El Dorado 3 Years Old Rum, con su suavidad y versatilidad es una opción ideal para cócteles, mientras que El Dorado 15 Years Special Reserve, con sus notas seductoras de café oscuro y vainilla, invita a disfrutar de sensaciones vibrantes. Además, los rones intermedios, como El Dorado 8 Years Old Rum, El Dorado 12 Years Special Reserve, y El Dorado 21 Years Special Reserve, proporcionan una amplia gama de sabores que van desde frutas maduras hasta notas de madera y especias exóticas.

Finalmente, cabe señalar que las variantes destacadas del catálogo de El Dorado Ron son El Dorado 25 Years Special Reserve Rum y El Dorado 50 Years Grand Special Reserve. La primera, un blend de licor añejado, es una mezcla de suavidad sublime que celebró el cambio de milenio. La segunda, es una edición limitada que conmemora el aniversario de oro de Guyana como nación independiente, con una riqueza y elegancia incomparables.

En conclusión, Qantima Group, reconocida por su compromiso con la excelencia y el estilo de vida de lujo, ha llevado la distribución de El Dorado Ron a los rincones más selectos del mundo. Ya sea solo, con hielo o como ingrediente principal en cócteles artesanales, degustar El Dorado Ron es experimentar el legado de los maestros destiladores de Guyana.

Qantima Group es una empresa dedicada a la fabricación, importación de bebidas de alto nivel, siguiendo los más estrictos estándares de calidad, además de El Dorado su catálogo está formado por Armani Acqua, Sikkim Gin, Alkkemist Gin, 44 N Gin, Yamazakura, Akashi, Ichiros, Chichibu, Compass Box, Rebel Yell, Carbon Champagne.