​Descubre el poder del sexo tántrico

Relaciones abiertas, 'swingers', poliamorosos… Más de la mitad de los españoles no tiene claro el tipo de relaciones no monógamas que existen. Dentro de ellas, los 'swingers' son los más reconocidos, pero todavía existe confusión entre relaciones abiertas y poliamor, aunque casi un 40% de los españoles y españolas sí saben definir este último. Según un estudio, un 16% de españoles y un 8% de españolas afirma haber experimentado alguna relación no monógama.