Branch Out Glamping rompe barreras: alcanza una inversión de más de 600.000€ en tiempo récord con Sego Venture

Branch Out Glamping, la compañía pionera en la industria del glamping en EE.UU., consigue captar más de 600.000€ a través de Sego Venture, la línea de Venture Capital del Grupo SegoFinance La industria del glamping presencia un hito con la excepcional acogida de la ronda de inversión de Branch Out Glamping, que alcanzó el 50% de su objetivo en tan solo 24 horas a través de Sego Venture.

Debido al gran interés de la comunidad inversora de Sego Venture, la compañía ha recaudado más de 600.000€, superando sus expectativas iniciales para esta ampliación de capital, a la que se han sumado importantes figuras del mundo del hospitality. Estos fondos serán destinados principalmente a la expansión, con planes de desplegar nuevas tiendas en campamentos selectos en Norteamérica.

Branch Out Glamping lleva más de 10 años en la industria, primero como el marketplace líder de su categoría y después, ayudando a sus hosts a triunfar, creando negocios de glamping en EE.UU. y Canadá basados en la privilegiada posición que les da su conocimiento y datos acumulados durante todo este tiempo. A las unidades ya existentes, se sumará una larga lista de despliegues ya comprometidos y que situará la capacidad total un 20% por encima de lo inicialmente previsto, rondando las 120 unidades operativas para principios de primavera.

Tras una exitosa fase de pilotos con algunos socios para validar su modelo, Branch Out Glamping se dirige ahora a propietarios que pueden operar un mayor número de unidades, ofreciendo un modelo de ingresos compartidos a lo largo de los años que estipula su contrato.

Como fundadores de la American Glamping Association, Branch Out Glamping ha contribuido al auge de la industria en EE.UU. y ofrece una propuesta única a tres partes clave: el cliente final que busca alojamientos cuidados y sofisticados, los socios/anfitriones que reciben unidades equipadas y soporte integral de un experto, y los fabricantes que encuentran en Branch Out Glamping una vía eficiente para expandir su oferta dada la alta fragmentación del mercado.

La inversión en glamping es una tendencia al alza actualmente y cuenta con una corriente muy a su favor en un sector donde hacen falta muchos más glampings para acomodar una demanda que no para de crecer. Se calcula una tasa de crecimiento x3 en los próximos 10 años.

El Grupo SegoFinance continúa siendo un referente en la democratización de las inversiones alternativas y continúa acercando estos proyectos destacados a inversores particulares, a los que hace unos años solo tenían acceso grandes patrimonios o fondos de inversión.