El mundo del cannabis se encuentra en pleno auge y es habitual encontrarnos con que es tema de debate en círculos tan relevantes como medicina o política. Hemos pasado del estigma más absoluto a encontrarnos con su legalización en algunos países y con numerosas investigaciones debido a sus posibles usos terapéuticos.

El Cannabis Sativa, marihuana o cáñamo, es una de esas plantas con infinidad de propiedades, aplicaciones y compuestos que pueden utilizarse de muchas formas distintas. Sin embargo, durante muchos años ha sido una planta perseguida, catalogada como droga y prohibida en muchos lugares, debido a que contiene algunos elementos psicoactivos que alteran la conciencia y el comportamiento del consumidor.

Las moléculas o cannabinoides más conocidos del cannabis son el CBD, por sus propiedades relajantes; y el THC, uno de los elementos psicoactivos de los que hablábamos. No obstante, hoy queremos centrarnos en otro: el HHC.

Para ello, vamos a conocer a Jorge, gerente del grow shop Del Verde al Morao. Jorge es un experto en cultivo de cannabis y un amante de todo lo que tenga que ver con la marihuana.



Buenos días, Jorge. cuéntanos algo sobre ti y tu experiencia en el mundo del grow shop Durante 20 años he dedicado el tiempo a mi pasión por el cannabis, a conocer las múltiples variedades de esta planta y sus características, usos y aplicaciones. Esto me llevó a montar el negocio que actualmente tenemos en Vitoria-Gasteiz.

Una nave industrial de 300 m2 dedicada a la venta de todo tipo de artículos relacionados con la marihuana: semillas, vapeadores, kits de cultivo, utensilios para la cosecha, etc. en Del Verde al Morao encontrarás todo lo que puedas imaginar sobre el cannabis.

Recientemente ha habido varias noticias que hablan del HHC como “la marihuana legal”, que ha empezado a distribuirse en numerosas tiendas. primeramente, ¿Qué es el HHC? HHC son las siglas de hexohidrocannabinol, una de las muchas moléculas que encontramos únicamente en la planta del Cannabis Sátiva, los cannabinoides.

Dado que, en particular, este cannabinoide se encuentra en proporciones muy pequeñas, en la actualidad, se está sintetizando en laboratorios, partiendo del CBD: cannabidiol, procesándolo mediante hidrogenación.

Durante este proceso, algunas uniones moleculares se sustituyen por átomos de hidrógeno, lo que permite cambiar la estructura molecular consiguiendo una mayor cantidad de HHC por planta.

El primer caso en territorio comunitario se da en mayo de 2022 en Dinamarca, dado que es una sustancia tan reciente ¿Se sabe bien cómo actúa? Actualmente, no se conocen exactamente los efectos que puede producir a largo plazo en el organismo. Lo qué sí tenemos claro, es que el HHC, como otros cannabinoides existentes en la planta del cannabis, actúa sobre nuestro sistema endocannabinoide, el cual regula en nuestro cuerpo diferentes funciones como puede ser la memoria, el sueño, el estado de ánimo o el apetito. Concretamente, el HHC se une con los receptores CB1 y CB2 de nuestro sistema nervioso.

¿Qué efectos tiene y para que se utiliza el HHC? El consumo de HHC, implica unos síntomas que también produce el THC, como la alteración de la percepción de la realidad, de los estados de euforia, del apetito, del cansancio o del estado de ánimo, además de sensación de embriaguez y un incremento del placer a través de los sentidos.

¿Es legal el HHC en España? La regulación y, en concreto, la prohibición de la marihuana en España se centra en el contenido de THC, que, como muchos sabrán, es la molécula que contiene el principio y los efectos psicoactivos. Por lo tanto, el HHC en sí mismo no está prohibido y actualmente es legal adquirir HHC como en la mayor parte de los países de la Unión Europea.

¿Cuáles son principales formas de consumo del HHC? Debido a que la principal forma de producir HHC es de manera, digamos, artificial, mediante el proceso de hidrogenación, los formatos en los que se puede consumir son, también, productos manufacturados.

En este sentido, cabe destacar que el principal método de consumo es con vapeadores y flores enriquecidas con HHC.

Pero existen también otros medios, como, por ejemplo, los aceites y extractos, que pueden utilizarse para agregar a alimentos (brownies, gominolas, piruletas, etc.) o, incluso, mediante absorción sublingual.

¿Qué se debe tener en cuenta la primera vez que se consume HHC? Como todo lo nuevo es recomendable ser cautos y comenzar con dosis bajas, ya que cada persona presenta unos niveles de tolerancia y sensibilidad diferentes. De esta manera evitamos excesos y malos viajes, pues tiene efectos estimulantes y es altamente psicoactivo.

¿Qué productos con HHC se encuentran en del Verde al Morao? Los principales productos que ofrecemos tienen que ver con las formas en que se consume el HHC, por lo tanto, disponemos de vaporizadores HHC en varios sabores con perfiles de terpenos como Super Lemon Skunk, Gorilla Glue, OG kush, Zkittlez, Watermelon, etc. También tenemos cartuchos, hachís y flores HHC de variedades legales de cannabis con hasta un 0,2% de THC.

¿A qué crees que se debe el auge de estas nuevas variedades de consumo del cannabis? El mercado del cannabis se rige como cualquier otro mercado, por oferta y demanda. Y siempre se ha sabido que hay mucha demanda de este tipo de sustancias, por lo que es cuestión de tiempo que surjan nuevas opciones que caen en “vacíos legales”.

HHC: un cannabinoide aún por descubrir Todavía no se han hecho los suficientes estudios científicos para dar una visión clara de cómo afecta el HHC a la salud. Especialmente si hablamos de salud a largo plazo. Sin embargo, lo poco que hay es bastante prometedor.



Lo que está claro es que el HHC se está abriendo camino como una de los cannabinoides que ofrecen una experiencia nueva al consumidor, sin padecer los efectos secundarios negativos que, en ocasiones, produce el THC. En este sentido, las personas que se animen a probar el HHC, han de hacerlo con moderación, en ambientes lo más controlados y relajados posibles y, sobre todo, no abusar del consumo. Es preferible probar dosis bajas, conocer sus efectos y saber cómo responde nuestro cuerpo.