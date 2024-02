Lauri y su libro de autoayuda y superación personal, '¿Qué hago si tengo TLP?'

Desde la Fundación de Ayuda al TLP (o Trastorno Límite de la Personalidad) que fundó Marina Foret en Barcelona hace ya varios años, Lauri desempeña su labor como community manager en la web, ayudando en todo lo que puede a la gente que acude a ella solicitando orientación. Además de ofrecer información sobre los recursos que haya al alcance, tuvo la iniciativa de editar el libro ¿Tengo TLP? Y si lo tengo, ¿qué?, con consejos para la mejoría, que, hoy en día, cuenta con muchos seguidores en Facebook y que reeditó con el título ¿Qué hago si tengo TLP? Con eso se suma a los esfuerzos de otros compañeros que hacen grupos de ayuda mutua y charlas y que, según cómo, evitan tragedias como la del suicidio, entre gente que sufre mucho por su condición mental.

Un 2 % de la población padece de Trastorno Límite de la Personalidad, o Trastorno de Inestabilidad Emocional. Aunque sea cierto que es complicado de tratar, esta autora no considera que no se pueda hacer nada por mejorarlo y ofrece pautas para hacerlo. Se alegra de que algunos críticos hayan visto en el libro “un tesoro” que les ofrece esperanza. Necesitan saber qué hacer ante los ataques de ira de una persona, cómo mejorar su constancia, cómo lidiar con ciertos aspectos de su personalidad que pueden ser conflictivos y encontrar una guía útil. Los mismos afectados también necesitan herramientas. No en vano, su autora hizo años de terapia y tuvo que pasar por lo que Jung llama “el infierno de las pasiones” en una frase célebre: “ningún hombre que no haya pasado por el infierno de sus pasiones es capaz de superarlas”. Lauri, además, lleva muchos años en el foro tratando con afectados. La manera de mejorar, desde su punto de vista, no consiste únicamente en dar medicación para regular los cambios del estado de ánimo o la impulsividad. También pasa por reflexionar, modificar hábitos, luchar y superarse en todo lo que se pueda, un tipo de cosas que se pueden hacer en una terapia. Destaca la dialéctico-conductual que creó la norteamericana Marsha Linehan, otro gran ejemplo de superación y que ha hecho muchos aportes a este ámbito de la psicología y que sale citada en el libro, junto a otras especialistas como Dolores Mosquera.

Sencillamente, toda ayuda es buena.

Por otro lado, para prevenir el desarrollo de trastornos de personalidad como el que se trata, los adolescentes deberían ir con muchísimo cuidado con el consumo de las drogas, los padres deben tener en cuenta que educar con límites es positivo y sería ideal que pudieran ofrecer el apego necesario a los niños cuando crecen porque en la base de muchos afectados hay historias de traumas familiares importantes. Son varios los aspectos que contribuyen a que las personas nazcan felices o, por el contrario, tengan problemas. Nadie puede dudar de que la salud mental es básica y la gente que vive con motivación y alegría, vive mucho mejor que aquellos que están enfrentados al mundo y a sí mismos.