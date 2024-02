Constructores y desarrolladores se adhieren a la nueva tendencia de lockers inteligentes para paquetería en edificios

Las pertenencias que poseen un gran valor legal, monetario o sentimental deben ser guardadas en lugares seguros donde no puedan ser robadas, dañadas ni extraviadas con facilidad. Los lockers se han convertido en una gran opción para quienes buscan ese tipo de lugares de resguardo y/o almacenamiento.

La razón de ello es que estos, por lo general, están fabricados con materiales altamente resistentes e incluyen sistemas de cerrado únicos para cada dueño.

¿Cómo funcionan los lockers inteligentes? Hoy en día, la mayor parte de la población realiza sus compras en línea y solicita envíos a domicilio para no tener que moverse de sus hogares u oficinas. Sin embargo, muchos edificios no tienen un sistema de recibo y entrega de paquetes que permita a los propietarios hacer este tipo de procesos aun cuando no se encuentran en sus hogares.

Los lockers inteligentes están para solucionar este problema 24/7 con el objetivo de mejorar la experiencia de los residentes. Estos lockers funcionan bajo un sistema avanzado que asigna una puerta libre al distribuidor una vez ha llegado un paquete al edificio o apartamento.

Al mismo tiempo que esta asignación ocurre, el propietario del apartamento recibe un código por email y WhatsApp. Tanto la entrega como retiro del paquete son gestionados mediante un motor inteligente, el código mencionado y una aplicación única . Cada uno de estos elementos garantizan seguridad en todo momento y una comunicación precisa, eficaz y automatizada entre el edificio, el distribuidor y el propietario del apartamento.

Los beneficios de instalar lockers inteligentes en un edificio Una de las mayores ventajas del producto es que la recepción de paquetes del edificio es llevada a cabo de forma inteligente como ha sido mencionado anteriormente. Esta optimización de recibo y recogida de productos resulta cómoda, atractiva y moderna para los propietarios del establecimiento.

Al mismo tiempo, promueve la productividad y eficiencia del edificio, así como la seguridad general del mismo. Esta productividad es generada tanto por la automatización y mejoría de los procesos de compras y entregas online como por la disponibilidad y monitoreo 24/7.

Los lockers inteligentes también reducen en gran medida los riesgos sanitarios debido a que no es necesario el contacto entre distribuidores y propietarios o compradores. De igual forma, los gastos operativos de mantenimiento se reducen en gran medida, lo cual resulta altamente rentable para los dueños del edificio. También es importante destacar que estos lockers han sido testeados, verificados, aprobados y utilizados en diversas zonas de USA y Europa.