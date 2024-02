​PEUGEOT 308, el primer PEUGEOT que ofrece en su gama versiones propulsadas con cinco tipos de energía

Durante décadas, PEUGEOT ha sido una marca que ha destacado por el éxito y las innovaciones de su “Serie 3”, en la que se agrupan sus berlinas compactas de gama media. La actual generación del PEUGEOT 308 marcó un antes y un después en la historia de la marca y del segmento, al estrenar la nueva identidad del León y situar a PEUGEOT con decisión en su posicionamiento de marca generalista con espíritu premium, gracias a su diseño dinámico y distintivo al que suma su alto nivel tecnológico. Con la llegada del PEUGEOT E-308, se convierte en el primer PEUGEOT que ofrece en su gama versiones propulsadas con cinco tipos de energía: térmica gasolina o diésel, híbrida suave (MHEV), comercializada como Hybrid, Plug-In Hybrid y 100% eléctrica.

Este modelo vuelve a sacudir las bases de su segmento con su nueva versión 100% eléctrica, que incorpora un innovador motor eléctrico de 156 CV (115 Kw) que ofrece una autonomía WLTP de 413 kilómetros. Todo ello aunando todas las ventajas, el confort y el espacio interior sobresaliente que definen a este automóvil con todas las ventajas de la etiqueta “Cero” de la Dirección General de Tráfico en cuanto al acceso a las zonas de bajas emisiones.

En cuanto a los sistemas de carga, el PEUGEOT E-308 cuenta con un cargador embarcado de 11 Kw y dispone de un cable de recarga trifásico Modo 3 de 22 Kw como parte de su equipamiento de serie. La carga del 20% al 80% de la capacidad de la batería de 54 kWh se puede realizar en 25 minutos desde una estación de 100 kW.



Sin abandonar las versiones con etiqueta “Cero”, el PEUGEOT 308 Plug-In Hybrid cuenta con dos versiones híbridas enchufables, de 225 CV y 180 CV que coronan su gama en materia de prestaciones.une la agilidad y la potencia a la sostenibilidad.

El PEUGEOT 308 Plug-In Hybrid 225 e-EAT8 ofrece el mayor nivel de potencia en la familia 308. Combina las prestaciones de un motor PureTech gasolina de 180 CV (132 Kw) con un motor eléctrico de 81 kW acoplado a la caja de cambios automática e-EAT8. Los resultados son un nivel de emisiones a partir de 26 g/Km de CO2 y hasta 59 Km de autonomía eléctrica. Por su parte, la versión Plug-In Hybrid 180 e-EAT8 es fruto del trabajo conjunto de un motor PureTech de gasolina de 150 CV (110 kW) y de un motor eléctrico de 81 kW para unas emisiones a partir de 25 g de C0₂ por km y hasta 60 km de autonomía 100 % eléctrica.



La batería de iones de litio de ambas versiones tiene una capacidad de 12,4 kWh, una potencia de 102 kW y puede ofrecer dos tipos de cargadores embarcados para responder a cualquier uso y a todas las soluciones de recarga de los clientes; de serie un cargador monofase de 3,7 kW y en opción un cargador monofase de 7,4 kW.

La nueva motorización MHEV, disponible con una potencia de 136 CV, ya está disponible en el PEUGEOT 308: las primeras unidades llegarán a nuestras calles a partir de junio. Está asociada a una caja de cambios de doble embrague e-DCS6. Ofrece las ventajas de la etiqueta ECO de la Dirección General de Tráfico, como la libertad de acceso a zonas restringidas de muchas ciudades españolas. Su autonomía en modo 100% eléctrico es de aproximadamente 1 kilómetro a velocidades inferiores a 30 Km/h, pero gracias a la recarga automática de la batería durante las deceleraciones, podría hacer posible circular con “cero emisiones” durante el 50% de los trayectos en ciudad. En total, sus cifras de consumos y emisiones homologadas mejoran en un 20% las que se obtienen en una motorización gasolina PureTech.

Además de sus cualidades medioambientales, la tecnología híbrida 48 V también destaca por sus prestaciones y placer de conducir. Por medio del “efecto boost”, el motor eléctrico de 21 kW asiste al propulsor de gasolina PureTech para mejorar la aceleración, sobre todo a regímenes bajos. En sus cadenas de tracción MHEV, PEUGEOT ha apostado por acoplar lateralmente el motor eléctrico al térmico mediante piñones e integrarlo en la caja de cambios. De este modo, se aseguran cambios de marcha y de tipo de propulsión más suaves y confortables, además de hacer más sencillo su mantenimiento.

En cuanto a las motorizaciones térmicas, el PEUGEOT 308 confía en las cualidades de dos propulsores con cualidades más que probadas: el gasolina PureTech 130, disponible con caja de cambios manual de 6 velocidades y automática EAT 8, y el diésel BlueHDi 130 EAT 8.

La tecnología es otro de los puntos fuertes del PEUGEOT E-308. Incorpora una evolución del exclusivo puesto de conducción PEUGEOT i-Cockpit® que, junto a un nuevo volante compacto, incorpora una pantalla de 10” (25,4 cm) integrada en el salpicadero, que se complementa con unas i-toggles virtuales. Ante el conductor se despliega un innovador cuadro de instrumentación digital de 10” que adopta visualización en 3 dimensiones desde la versión GT.

La conectividad da un paso de gigante con el nuevo sistema PEUGEOT i-Connect. Su función Mirroring inalámbrica permite interactuar con dos teléfonos vía Bluetooth al mismo tiempo. La experiencia se completa con el navegador conectado PEUGEOT i-Connect Advanced, y el mando de reconocimiento vocal “OK PEUGEOT”, que permite acceder fácilmente a las funciones de infoentretenimiento.



La revolución tecnológica encarnada por el PEUGEOT E-308 también se manifiesta en las funciones ayudas a la conducción de última generación. La conducción semiautónoma está mucho más cerca con el pack Drive Assist 2.0 que estrena el cambio de carril semiautomático, la preconización anticipada de la velocidad y la adaptación de la velocidad en curva, a los que hay que sumar el control de crucero adaptativo con función Stop and Go y la ayuda al mantenimiento de carril.

Además, refuerza su acervo tecnológico y la seguridad de todos sus ocupantes con el sistema de vigilancia de ángulo muerto de largo alcance (75 metros), la alerta de tráfico trasero, que advierte de posibles peligros al insertar la marcha atrás, la ayuda al aparcamiento de 360°, gracias a 4 cámaras (delantera, trasera y laterales), la llamada de emergencia “E-call+” con información del número de pasajeros y localización del vehículo complementada con la dirección del vehículo en la carretera, el sistema AQS (Air Quality System) con configuración “Clean Cabin” a partir del acabado GT y el sistema Hi-Fi Premium FOCAL®.

