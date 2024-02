Opel muestra cómo se acercará al futuro con su nuevo y sorprendente concepto

Opel Experimental ofrece una visión de hacia dónde se dirigirá la marca Opel en los próximos años. Destacan sus características de eficiencia aerodinámica de vanguardia, el interior espacioso e iluminado, con asientos ligeros y el Head-Up Display de última generación. El crossover eléctrico de batería celebró su estreno mundial en la pasada edición del IAA Mobility de Munich donde fue el foco de todas las miradas, como lo es en Zaragoza con el público interesado en la visión de Opel sobre la movilidad individual sostenible.



"El Opel Experimental ofrece una visión de los próximos modelos y tecnologías, del diseño futuro, incluso de una nueva era y del futuro de la marca. Este impresionante concept car representa una luz de guía y muestra una vez más el espíritu pionero de Opel", dijo Vincent Lehóucq, Director de la marca Opel en España y Portugal.

"Nuestro nuevo Opel Experimental ofrece una interpretación más extrema de nuestra filosofía de diseño Bold and Pure. Da forma a nuestra visión del futuro. Muchos de los elementos de su diseño y la mentalidad que hay detrás de él serán visibles en futuros vehículos de producción. El diseño exterior ofrece un rendimiento aerodinámico optimizado en combinación con una silueta impresionante, mientras que el interior ofrece una experiencia de usuario inmersiva y emocional", agregó el equipo de diseño presente en la presentación a los medios en Zaragoza.

Una de las cosas más llamativas de la elegante silueta del Opel Experimental es la ausencia de cromados. En su lugar, la iluminación exterior y los atrevidos gráficos contrastados añaden personalidad y sofisticación a las ya impresionantes proporciones. En conjunto, el eficiente crossover eléctrico de batería se basa en una plataforma Stellantis BEV de última generación, y está equipado con tracción eléctrica a las cuatro ruedas. El espectacular perfil afilado tiene un diseño audaz y puro con una superficie limpia para mejorar su impresionante presencia. Incluso los espejos retrovisores tradicionales han dado paso a cámaras de 180 grados totalmente integradas en los pilares C, mientras que las afiladas y musculosas molduras de los pasos de rueda acentúan su presencia.





En la parte delantera, el nuevo Opel Blitz iluminado se asienta con orgullo en el centro del característico Opel Compass, el elemento que guía la filosofía de diseño de Opel. Está flanqueado por la iluminación característica del ala alargada en el eje horizontal, mientras que el pliegue central iluminado agrega más dramatismo. Esto luego se repite en la parte trasera con la distintiva luz de freno con la firma de la brújula, creada por la tecnología de iluminación de borde y la sofisticada transparencia del vidrio. Esto se combina con las llamativas letras de Opel, en lugar del logotipo de Blitz en la parte trasera, para formar el elemento central. Alrededor de la brújula delantera se encuentra la próxima generación 4D Opel Vizor. La dimensión extra es la adición de las tecnologías avanzadas de visión que incluyen sensores, lidar, radar y sistemas de cámara.

Soluciones aerodinámicas inteligentes y espacio detox

La silueta elegante y deslizante del Opel Experimental se articula en torno a un diseño muy eficiente, mientras que el concept car también ofrece soluciones aerodinámicas inteligentes y optimizadas. Los alerones aerodinámicos en la parte delantera y trasera aumentan la eficiencia aerodinámica, al igual que el difusor trasero. Se extiende o retrae dependiendo del tipo de conducción. Por otra parte, los neumáticos desarrollados en cooperación con Goodyear están hechos de caucho reciclado, y se montan sobre llantas Ronal de 3 zonas con una función activa para aumentar aún más la eficiencia aerodinámica.

Mientras que las dimensiones exteriores colocan al Opel Experimental en el segmento C compacto, el interior cuenta con amplitud en el segmento D. Esto ha sido posible gracias a la liberación del espacio (space detox) dentro del Opel Experimental. El volante se pliega sin problemas cuando no es necesario. Esto es posible gracias al sistema de dirección electrónica, que reduce aún más el peso al eliminar los componentes mecánicos de la dirección. Por otra parte, los asientos adaptativos ligeros combinan una estructura ligera pero duradera con tejidos de tecnología de malla 3D. Esto garantiza la excelente comodidad de los asientos a la que los clientes están acostumbrados en los vehículos Opel, al tiempo que contribuye a la liberación de espacio dentro del concept car.

Pure Experience, Pure Pad – puro placer

Los conductores pueden personalizar la información según sus necesidades en el estilizado Tech Bridge, una nueva interpretación del Pure Panel vista en los modelos actuales de Opel. En lugar de pantallas convencionales, la información o el entretenimiento se presentan utilizando tecnología de proyección aumentada apoyada por inteligencia artificial y control de voz natural.

El Pure Pad flotante y transparente se encuentra delante del reposabrazos delantero. Se puede configurar de acuerdo con las preferencias personales del conductor, lo que permite el acceso instantáneo a los controles más utilizados.

Si bien el Opel Experimental encarna todos los pilares de la marca Opel (Detox, Modern German, Greenovation), también va un paso más allá al expresar el enfoque emocional de la marca hacia la movilidad sostenible. Los tejidos electrocrómicos sumergen a los ocupantes en la luz atmosférica que crea un ambiente perfecto para el bienestar. Además, los tejidos reactivos pueden mejorar los atributos funcionales. Por ejemplo, cuando un vehículo entra en el punto ciego, aparece una advertencia en la inserción de la puerta respectiva, así como en la pantalla de visualización frontal, lo que proporciona seguridad adicional para los ocupantes y otros usuarios de la carretera.

Con su enfoque en mostrar una visión clara de la marca, el OpelExperimental continúa la larga y exitosa tradición de concept cars "made in Rüsselsheim", una tradición que comenzó en 1965 cuando Opel se convirtió en la primera marca europea en presentar un estudio de diseño en forma del legendario Experimental GT.



Una de las características más llamativas de las imágenes es el desarrollo del Opel Compass, el elemento que guía de la filosofía de diseño de Opel. El nuevo Blitz iluminado se sitúa con confianza en el centro de la brújula en una nueva versión del Opel Vizor, el característico salpicadero delantero y centro tecnológico de la marca. Está flanqueado por la iluminación característica del ala alargada en el eje horizontal, mientras que el pliegue central iluminado agrega más expresividad. Un distintivo gráfico de luz roja en la superficie de la carrocería al ras, desprovisto de líneas cerradas innecesarias, sugiere la repetición del compass en la parte trasera del Opel Experimental.

Por lo demás, la eficiencia aerodinámica ha sido durante mucho tiempo un sello distintivo de los turismos Opel, y la construcción en forma de paletas de las llamativas llantas indica que el Opel Experimental también compartirá este atributo. Los rasgos futuristas continúan en el interior con la estructura perfilada de los asientos, que insinúa un enfoque sostenible y de conservación de recursos, para los asientos ergonómicos que son típicos de

6 generaciones de Opel Corsa en el Pabellón Puente de Mobility City / Zaragoza

Con las 6 generaciones de Opel Corsa todo el público asistente disfruta de 42 años de historia de este icónico modelo fabricado en la planta Stellantis de Figueruelas, y del que se han vendido más de 15 millones de unidades en todo el mundo.

No pierda la oportunidad de conocer esta apasionante exposición abierta hasta el 29 de Febrero, con las 6 generaciones de Opel Corsa en el Pabellón Puente de Mobility City / Zaragoza.

La frase premonitoria Antonio Zanini: ” Hay un chaval que corre en un Panda que nos va a retirar a todos”. El chaval era Carlos Sainz.