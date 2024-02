Sara Bolarín Pontes desnuda su alma en ‘Mensaje enviado’ para dar voz a sus miedos y acompañar al lector en la vida

CÍRCULO ROJO.- Sara Bolarín Pontes comparte dos de las experiencias que marcaron sus comienzos en el mundo de la redacción: la primera carta en forma de libro que le escribió a su abuela cuando solo tenía cinco años, y aquella vez que se escapó de casa para conseguir el carnet de la biblioteca. Para esta autora, profesora de profesión, los libros siempre han supuesto un antes y un después en su vida. Y es así como se crea Mensaje enviado, una novela que “surge del mismo modo que surge la vida misma”, tal y como explica Sara Bolarín.

Inició este proyecto literario con el fallecimiento de su abuela, después de eso quiso sacar a la luz todos sus sentimientos escondidos y crear un puente con el lector en el que puedan conectarse sin necesidad de conocerse. Si las nuevas tecnologías pueden unir a personas que están completamente separadas, Sara Bolarín Pontes consigue crear un espacio seguro en el que cualquier persona que lea sus líneas se verá acompañada en momentos de desamor, duelo o tristeza.

Algo que ella misma destaca de su obra es “la combinación de un lenguaje poético y metafórico con un discurso cotidiano y sencillo”. Además, todas las cartas que se encuentran en el libro van destinadas al lector. Una de las grandes fortalezas de esta autora es que no ha tenido miedo a la hora de exponer su vulnerabilidad, la ha usado como herramienta para acercarse a todos aquellos que puedan sentir lo mismo en ciertas circunstancias de su vida para que no crean que están solos.

Ha optado por contar su verdad sin necesidad de crear espacios, personajes o recurrir a la trama que normalmente se encuentra hoy en día en el mundo editorial. La realidad una vez más ha superado a la ficción. Y no hay mayor ejemplo que lo que se está sintiendo, para contar una historia.

Mensaje enviado, publicada por Círculo Rojo, Grupo Editorial, manda un llamamiento a todos los públicos. Desde los más pequeños hasta la edad más avanzada, ya que “representa la humanidad en todas sus facetas al tratar temas universales como la importancia de las promesas, la pérdida, la identidad y la transformación del individuo”. También se dirige a los que han crecido en esta era digital y han sido desafiados por la necesidad de aprender las nuevas herramientas para estar adaptados a la nueva era.

La inspiración de Sara Bolarín Pontes ha sido ser hija, hermana, novia, amiga, profesora y cristiana, entre otras cosas. Ha resurgido de todas sus historias y vivencias personales para ofrecer una novela que desafía todo tipo de convenciones y ofrecer una lectura íntima en la que enseña, igual que si estuviera en las aulas, que la reconstrucción surge del dolor y que siempre hay remedios para cerrar algunas etapas y superar las heridas.

Sinopsis «Una obra de (des)amor hecha para los lectores en transformación».

Mensaje enviado es un relato íntimo en el que la protagonista sumerge a los lectores en un viaje introspectivo y emocional, donde comparte sus reflexiones más profundas y personales sobre temas como el amor, la identidad, el deseo de ser escuchado, la vulnerabilidad inherente al acto de compartir y la comunicación en la era digital. La novela se estructura en cartas, cargadas de emoción y sinceridad, que funcionan como ventanas a momentos específicos de la vida de la autora y que establecen una relación directa con el lector, al ser testigo de sus luchas, alegrías y pérdidas.

Desde el principio, la narradora comparte su aprecio por el papel y el bolígrafo, herramientas tradicionales que contrastan con la rapidez y superficialidad de las comunicaciones modernas. A través de esta dicotomía, se plantea una pregunta fundamental: ¿qué significa realmente enviar un mensaje en el mundo actual? A pesar de los desafíos y las incertidumbres de la vida moderna, la escritora recuerda la importancia de mantenerse auténticos, de valorar las conexiones genuinas y de encontrar belleza en los momentos más simples. En definitiva, Mensaje enviado es una obra que celebra la humanidad en todas sus facetas.

Autora Sara Bolarín Pontes, filóloga madrileña nacida en 1994. Reside en su querida ciudad, San Sebastián de los Reyes. Cursó el grado de Estudios Hispánicos y realizó el máster en formación del profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, en la especialidad de Lengua Castellana y Literatura en la UAM. Desde entonces imparte felizmente clases en las aulas de instituto de la Comunidad de Madrid. La escritora abre a los lectores las puertas de su perfil profesional de Instagram (@sbpontes), en el que comparte cada día pequeños mensajes y reflexiones de índole existencial. Admiradora del arte y amante de la palabra, el baile y el deporte, presenta su primera obra: Mensaje enviado, una novela autobiográfica y conmovedora que invita al lector a cuestionar y revaluar su propia relación con el mundo que le rodea. Se trata de una lectura esencial para cualquiera que busque comprensión y conexión en una era de comunicación digital y distanciamiento emocional.