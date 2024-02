Mujeres y ciencias naturales de la mano de CO2 GESTIÓN

La contribución que las mujeres han hecho a la ciencia y a la sociedad a lo largo de la historia es innegable. En la actualidad, su presencia es incuestionablemente necesaria, por su visión y su aporte. Según datos de España (fuente consultada INE) en 2021, las mujeres representaron el 51,8 % de la población activa en los sectores de ciencia y tecnología.

En el ámbito de las ciencias medioambientales cada vez es mayor la presencia de la mujer y eso lo saben muy bien en CO2 GESTIÓN by GESFORMA. Esta innovadora empresa de origen soriano cuenta en su equipo con mujeres licenciadas en varios ámbitos, destacando entre ellos la ingeniería forestal y las ciencias ambientales.

Ciara Natividad, graduada en Ciencias Ambientales y máster en Ingeniería y Gestión Ambiental, forma parte del equipo del grupo GESFORMA. Para Ciara la naturaleza y los animales siempre han sido su vida, de ahí que se decantase por las ciencias ambientales para forjar su carrera profesional. "Empecé la carrera de Química que la tengo a la mitad, pero justo enfrente de mi facultad estaba la de ambientales y me empecé a interesar en esa carrera. Vi que era una rama científica interdisciplinaria que estudia los problemas ambientales y los aborda para promover un desarrollo sostenible. Esta área investiga la interacción entre el medio natural, la biosfera y la sociedad humana...".

Para esta joven científica, alerta de que la actividad humana ha provocado un aumento de la contaminación y otros problemas ambientales, por ello hace un llamamiento al fomento de la investigación en ciencias ambientales, a través de la cual "se buscan formas de coexistencia con la naturaleza y se trabaja en soluciones para proteger el medio ambiente".

En cuanto a la presencia de la mujer en la investigación y en las ciencias ambientales, Ciara cree que, aunque la presencia femenina en el sector ambiental está creciendo, aún es limitada y lo atribuye a varios factores como "la resistencia institucional a la igualdad de género, la percepción generalizada de que el sector forestal es tradicionalmente masculino, y la falta de políticas que fomenten la participación de las mujeres en este campo".

Ellas son las jóvenes científicas quieren quedarse en Soria Ser de Soria, querer seguir viviendo en esa tierra y a la vez crecer profesionalmente trabajando por el medioambiente es compatible. A la pregunta de si Soria tiene potencial para poder seguir creciendo profesionalmente, Ciara comentó: "Soria tiene mucho potencial en lo que se refiere al tema forestal, debido a la gran superficie forestal de la que disponemos en la provincia y de empresas que apuestan por ello. Además, Soria ha aumentado su superficie forestal en los últimos 60 años y se ha convertido en un ejemplo de gestión forestal sostenible, lo que demuestra el crecimiento y la importancia del sector en la provincia".

Otro caso de especial mención es de Leyre Arribas, estudiante de Biotecnología y seguidora de los proyectos de CO2 GESTIÓN. Leyre, natural de la zona de pinares de Soria, siempre ha sido una apasionada de la naturaleza, "siempre me ha llamado la atención la ciencia, el saber porque y cómo funciona nuestro cuerpo, y los microorganismos que viven en el y en el ambiente. Algún día me gustaría poder aplicar estos conocimientos de forma que pueda ayudar al medio ambiente, como con bio plásticos u organismos que degraden desechos de forma más eficiente, nuevos combustibles…. La biotecnología puede tener infinitud de aplicaciones en campos muy amplios y me gustaría poder desarrollar mi trabajo en proyectos como los que hacen en GESFORMA y CO2 GESTIÓN".

Tanto Ciara como Leyre coinciden en que en la actualidad las empresas, afortunadamente, cada vez se fijan más en los conocimientos y las competencias profesionales de las personas y no en si eres mujer u hombre.

Mujeres y referentes en ciencia medioambiental Hoy en día, ya nadie duda de la importancia que cuidar el medioambiente tiene en todos los ámbitos de la vida del ser humano. Hablar de la conservación del medioambiente en los términos que se conocen es gracias a una mujer, Rachel Carson (Estados Unidos, 1907-1964). Gracias al su libro Primavera Silenciosa (1962), Carson logró alertar de los efectos nocivos de los pesticidas en el medioambiente y de la creciente contaminación. Con su obra, la cual sigue siendo referente en la literatura ecologísta, consiguió hacer brotar en la sociedad la preocupación por el deterioro del planeta debido a las acciones del ser humano. Tanto es así que consiguió que Estados Unidos creara la Agencia de Protección del Medio Ambiente y se incorporara a la agenda política los temas medioambientales.

Otra mujer referente en las ciencias naturales es la astronauta Sara Garcia Alonso, natural de León y que estudió en la misma facultad en la que Leyre Arribas cursa su carrera y tuvo el placer de conocerla en persona. "Sara es bióloga molecular hace poco he visto un reportaje suyo que estaban investigando sobre una proteína presente en cáncer de pulmón. Se podría decir que es mi mayor referente al compartir tanto en común", afirma ilusionada.

Antes de despedirse Ciara Natividad habla del contexto actual, "es fundamental seguir fomentando la participación activa de las mujeres en la toma de decisiones sobre el medioambiente y en el impulso de políticas y programas relacionados con la sostenibilidad. El reconocimiento y visibilización del papel de las mujeres en este ámbito contribuye a promover una mayor igualdad de género y a fortalecer las iniciativas para proteger nuestro planeta".

El compromiso social y ambiental de estas mujeres recuerda que todas las personas tienen un papel que desempeñar en la protección del medioambiente y que juntos es posible trabajar hacia un futuro más sostenible para las próximas generaciones.