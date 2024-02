Los valores y cualidades para tener éxito en las oposiciones

Los valores que poseen las personas determinan sus pensamientos, deseos y acciones y, a su vez, influyen en los resultados. Tener valores positivos conducirá en última instancia al éxito tanto en lo personal como en lo profesional.

Las personas tienen libre albedrío para elegir sus valores, pensamientos, deseos y acciones, pero los resultados obtenidos al tomar uno u otro camino serán radicalmente distintos.

Los valores y cualidades que se describen a continuación son especialmente beneficiosos para los opositores y también para llevar una vida con resultados superiores en comparación con otras alternativas.

Los valores y cualidades adecuados son los siguientes:

Preferencia temporal baja: Las personas que tienen una baja preferencia temporal son capaces de posponer la satisfacción inmediata a cambio de obtener mejores resultados a largo plazo. En la actualidad, muchas personas desean todo de inmediato, pero lo rápido no siempre es lo mejor. El opositor debe comprender que su éxito depende del mediano y largo plazo. No se puede aprobar una oposición en una semana o en un mes. La paciencia es una cualidad necesaria para ser funcionario.

Constancia: La gente tiende a sobrevalorar lo que puede lograr en 3 meses y a subestimar lo que puede lograr en un año. Por definición, las personas estamos programadas para ahorrar energía, pero ser de corto plazo no ayuda a conseguir una plaza. El trabajo del opositor es acumulativo. El trabajo bien hecho día a día tiene un peso considerable el día del examen.

Orden y planificación: Es imprescindible ser ordenado y planificar como un estratega la mejor táctica para ganar la batalla. Como dijo Sun Tzu en "El arte de la guerra": "Todas las batallas se ganan antes de librarlas". Hay que planificar la normativa y los temas a estudiar, otorgando a cada uno la importancia que merece, pero sin dejar cabos sueltos. Es necesario planificar las tareas a realizar con un calendario a la vista, ya que habrá que subrayar, resumir, hacer repasos o realizar pruebas y todas estas actividades requieren un orden y una prioridad que deben determinarse previamente.

Inteligencia práctica: No es necesario ser un premio Nobel para aprobar la gran mayoría de oposiciones. Como se ha mencionado anteriormente, es más una cuestión de constancia, pero sí es beneficioso ser astuto. La astucia consiste en saber interpretar las señales, leer entre líneas y tomar acción cuando se presenta una buena oportunidad. En las oposiciones, es crucial lanzarse cuando hay un gran número de plazas disponibles en comparación con otros años y una baja proporción entre solicitudes y plazas. Una vez dentro de la oposición, es necesario tener buen ojo para determinar las normas o los temas más relevantes y dentro de cada uno de ellos, los aspectos más preguntados.

Fortaleza: Las estadísticas indican que la mayoría de los opositores no consiguen la plaza en el primer intento. En caso de que no seas uno de los afortunados que lo logran a la primera, tendrás que tener la fortaleza para seguir adelante y luchar por conseguirla en sucesivos intentos. Recuerda que el trabajo es acumulativo y estás mucho más cerca de lograrlo que aquellos que lo intentan por primera vez. En las oposiciones, al igual que en muchos otros ámbitos de la vida, quien persiste, gana.

Conclusión: Si ya se tienen todos estos valores y cualidades, conseguir una plaza es solo cuestión de tiempo. En caso de no tenerlos, habrá que trabajar en los puntos débiles para alcanzar tus objetivos lo antes posible. Evolucionar como persona es imprescindible para convertirnos en la mejor versión posible de nosotros mismos.

