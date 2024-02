Grupo SPAG fabrica sistemas de protección antigranizo para cultivos

El granizo representa un gran riesgo para la agricultura. Esta forma de precipitación sólida puede causar graves daños en los cultivos, afectando su calidad y rendimiento. En consecuencia, se producen grandes pérdidas económicas. Ante esta problemática, contar con un sistema antigranizo es crucial para proteger las cosechas y garantizar la rentabilidad de los agricultores.

Grupo SPAG es una empresa valenciana que fabrica y comercializa una solución que, además de ser posiblemente la más eficaz del mercado, es respetuosa con el medioambiente. Gracias a sus características, su sistema de protección antigranizo se ha convertido en una de las mejores alternativas en el mercado.

El sistema antigranizo amigable con el medioambiente de Grupo SPAG Conscientes de la necesidad de proteger los cultivos durante las temporadas de frío, Grupo SPAG ofrece a los agricultores un sistema tecnológico capaz de proteger las cosechas de las terribles inclemencias del tiempo.

Dicho sistema se conoce como Sistema Antigranizo y funciona mediante ondas de choque. Estas se emiten de forma reiterada cada 7 segundos, consiguiendo aumentar así la resistencia del aire, de forma que, cada vez que una de ellas impacta con una piedra, le va "quitando capas" de hielo, todo esto con el fin de minimizar su tamaño al máximo para que cuando lleguen a la superficie no afecten de manera negativa a las plantaciones y cultivos. Este es un proceso de desestructuración de la piedra de granizo en su recorrido a la superficie, que lo que logra es acelerar ya de por sí el proceso natural de descongelación de la piedra de hielo o granizo gracias a los impactos de las ondas. Es, por tanto, una herramienta increíble para que los agricultores puedan combatir a uno de sus mayores enemigos: las tormentas de granizo.

Este funcionamiento del producto refleja claramente el compromiso de Grupo SPAG con el medioambiente pues, al contrario de otros equipos existentes que tienen el mismo fin de proteger del granizo, pero emplean químicos y/o gases contaminantes, este producto de SPAG está dotado de una placa fotovoltaica por la que alimenta de energía limpia y renovable al ordenador integrado en el sistema el cual se encarga de activarlo de forma automática y emitir las ondas (generadas por una mezcla de gas acetileno y oxígeno, elementos no contaminantes e inocuos). Los equipos de Grupo SPAG no emiten gases contaminantes hacia la atmósfera ni a su alrededor, lo que los convierte en una opción segura y sostenible para el entorno, y de las más eficientes para la agricultura.

Además, para facilitar el monitoreo y control, cuentan con una app llamada SPAGNET, desde la cual el agricultor puede acceder a toda información en tiempo real de sus sistemas y sus cultivos, puede recibir avisos de recomendación de puesta en marcha del sistema según meteorología (si tiene activada la puesta en marcha manual, si tiene la opción automática se activará directamente al detectar probabilidades altas de tormentas de granizo), puede saber si su sistema tiene algún tipo de avería, puede contactar con servicio técnico, etc.

En resumen, los sistemas antigranizo de Grupo SPAG se presentan como los aliados ideales para garantizar el éxito de los cultivos, ofreciendo un cuidado eficaz y respetuoso con el medioambiente. Estos equipos son caracterizados por su tecnología avanzada, autonomía y eficiencia, posicionándose como una de las mejores opciones del mercado para enfrentar las temporadas de granizo con la mayor tranquilidad.