Corsair firma un acuerdo para suministrar aceite de pirólisis a Shell

La empresa de reciclaje de residuos plásticos Corsair Bangkok Company Ltd (CORSAIR) ha firmado un acuerdo para suministrar a Shell Singapore Pte Ltd (SSPL) aceite de pirólisis, una materia prima mixta de residuos plásticos En virtud del acuerdo, Corsair, una empresa que convierte los residuos plásticos domésticos cotidianos en bioaceite avanzado por pirólisis, entregará aceite de pirólisis procedente de sus instalaciones de reciclaje químico de residuos plásticos en Tailandia al Parque Shell de Energía y Productos Químicos de Singapur, en Bukom.

El aceite de pirólisis se utilizará después para fabricar productos químicos circulares sostenibles que suelen emplearse en una gran variedad de productos de la vida cotidiana, como productos de limpieza, textiles y envases alimentarios, entre otros.

El CEO de Corsair, Mr. Jussi Veikko Saloranta dijo, "Estamos muy contentos con esta colaboración con Shell".

Los residuos plásticos constituyen un grave problema mundial. De los cientos de miles de millones de kilos de residuos plásticos que se generan anualmente en todo el mundo, se calcula que en la actualidad se recicla menos del 10%. Debemos hacer todo lo posible para desarrollar formas eficientes de reciclar la basura plástica vieja y desechada en nuevos productos de plástico, exactamente igual que se ha hecho con los metales, el vidrio y el papel. Quemar el plástico en incineradoras o arrojarlo a los vertederos no es la solución: lo correcto es volver a convertir el plástico viejo en nuevos productos de plástico.

Corsair, que empezó sus operaciones en Tailandia y recientemente se ha expandido en Europa, tiene el objetivo de expandirse internacionalmente para conseguir un mayor impacto positive en el medio ambiente", dijo Saloranta.

"En Shell, creemos que el reciclado químico ofrece una forma valiosa y viable de complementar las medidas de reciclado mecánico, y es necesario para alcanzar las mayores tasas de reciclado que son imprescindibles para la reducción de residuos plásticos en el medio ambiente. No se trata solo de una asociación para la innovación, sino de un compromiso con un futuro sostenible y circular", declaró Phil Turley, Director General de Economía Circular Global del Plástico de Shell.

Sobre Corsair

Corsair Group es una empresa internacional de reciclaje de residuos plásticos con certificación ISCC, que convierte los residuos plásticos domésticos cotidianos, como bolsas de plástico, envoltorios y productos de embalaje, en bioaceite avanzado en sus instalaciones de Tailandia y Finlandia.

Con su sede mundial en Tailandia y su sede europea en los Países Bajos, Corsair tiene la misión de limpiar el planeta de la contaminación plástica, reciclando los residuos plásticos desechados del medio ambiente y los vertederos para convertirlos en productos valiosos.

Como plan de desarrollo global, Corsair pretende ampliar sus instalaciones de reciclaje químico de residuos plásticos a todo el mundo, centrándose principalmente en Asia, Europa y Norteamérica.

Además de sus operaciones industriales como reciclador de residuos plásticos, Corsair es también el desarrollador y emisor del programa de compensación de residuos plásticos líder en el mundo, el CSR Plastic Credit. A través del CSR Plastic Credit, Corsair ayuda a empresas y particulares a reducir y eliminar el impacto que sus residuos plásticos tienen en el medio ambiente, convirtiéndose en Certified Plastic Neutral.

Más información en: www.corsairgroup.com