Nuevo Citroën ë-C3 eléctrico disponible desde 23.800 euros, sin contar con las ayudas del Plan Moves III

La era del automóvil eléctrico asequible ha llegado al mercado español. Ya es posible pedir y reservar un Nuevo Citroën ë-C3 en cualquier punto de la Red Comercial Citroën en España, además de en el Citroën Store Online. Con esta nueva propuesta, el Doble Chevrón se mantiene fiel a su tradición innovadora y rupturista para revolucionar el mundo de los vehículos “cero emisiones”, al ofrecer todas las prestaciones que se esperan de una berlina polivalente compacta por debajo de la barrera psicológica de los 25.000 euros. De hecho, en su acabado de entrada a la gama You, el Nuevo Citroën ë-C3 está disponible desde 23.800 euros, sin contar con las ayudas del Plan Moves III. Su acabado superior, Max, sale a la venta desde 28.300 euros. Unos precios inéditos en un turismo 100% eléctrico fabricado en Europa.



Además de por su precio económico, el Nuevo Citroën ë-C3 destaca por un estilo moderno y atractivo. No renuncia a nada: ofrece una gran polivalencia gracias a sus más de 300 Km de autonomía (ciclo mixto WLTP, pendiente de homologación), además de un amplio espacio interior. Cada trayecto es sinónimo de bienestar gracias a la suspensión Citroën Advanced Comfort® de serie, los asientos Citroën Advanced Comfort®, disponibles en el acabado Max, la posición de conducción sobreelevada, el innovador salpicadero C-Zen Lounge y equipamientos modernos que hacen más fácil el día a día.

Su gama se ha diseñado pensando en una experiencia cliente lo más sencilla posible: solo se comercializa en dos versiones, You y Max. Esta simplificación facilitará la venta online y permite garantizar precios de venta más bajos gracias a una optimización de la producción, los stocks y los flujos logísticos.



La versión "You" ofrece altas prestaciones y un elevado nivel de equipamiento desde 23.800 euros. A bordo, los clientes podrán disfrutar de la suspensión Citroën Advanced Comfort®, que se estrena en este segmento, además de contar con tecnologías ingeniosas para conducir con seguridad: Citroën Head Up Display y la Smartphone Station, que permite conectar el teléfono con el vehículo y disfrutar de sus aplicaciones y funcionalidades. El Citroën ë-C3 también cuenta con un alto nivel de equipamiento de serie en el que destacan el aire acondicionado, el Active Safety Brake (sistema de frenado de emergencia), la Ayuda al estacionamiento trasero, el Regulador-Limitador de Velocidad, la Alerta de cambio involuntario de carril, el Reconocimiento de Señales de Límite de Velocidad, la Alerta de Atención del Conductor, Airbags frontales, laterales y de techo, el encendido automático de las luces de cruce y los faros LED.

Equipado con neumáticos de 16", el acabado You se comercializará con una gama de 5 colores de carrocería distintivos: Blanco Polar, Azul Monte Carlo, Rojo Elixir, Gris Mercury y Negro Perla Nera. En cuanto a la versión "Max", ofrece todas las prestaciones que esperan los clientes del segmento B desde 28.300 euros. Se presenta con llantas de aleación diamantadas Atacamite de 17", pintura bitono con techo en blanco o negro, barras de techo en negro brillante y lunas y luneta traseras sobretintadas. Incorpora, además, navegación conectada en pantalla táctil 10,25", carga inalámbrica para smartphones, asientos Citroën Advanced Comfort®, retrovisores exteriores térmicos abatibles eléctricamente, volante tapizado, banqueta trasera fraccionable 2/3-1/3, luces traseras LED 3D, climatización automática y cámara de visión trasera.



Con el Nuevo Citroën ë-C3, el cliente disfrutará de toda la polivalencia de un modelo ágil y compacto, de solo 4,01 m de longitud, con un motor de 83 kW/113 CV que brinda todo el placer de la conducción eléctrica. La batería de 44 kWh responde perfectamente al uso diario de este tipo de automóviles y permite enfrentarse a trayectos largos gracias a la carga rápida. Bastan 26 minutos para pasar de un nivel de carga del 20% al 80% en una estación de carga de corriente continua de 100 kW, y solo 4h10 con un cargador de pared que ofrezca una potencia de 7 kW.

El cargador trifásico embarcado de 11 kW está disponible en ambas versiones por 400 euros.

La frase del Campeón del Mundo Juan Manuel Fangio: “Muchos creen que saber pilotar es saber volantear. Saber pilotar es mucho más: es saber frenar. Frenar, hijo, es todo un arte”.