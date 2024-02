​La alfombra roja de los Goya 2024 apuesta por la moda española

Foto photocall de la 37 edición: ©Alberto Ortega



La alfombra roja de los Premios Goya renueva su apuesta por los diseñadores españoles en la gran noche de nuestro cine. Muchos de los rostros clave de la ceremonia, que tendrá lugar hoy sábado 10 de febrero en Valladolid, se han decantado por firmas nacionales para celebrar nuestra cinematografía.



Ana Belén, conductora de la gala junto a, Javier Calvo y Javier Ambrossi, lucirá en la alfombra roja un diseño hecho a medida de Redondo Brand, joyas De Damiani y zapatos de Lodi. En la gala tendrá tres cambios de vestuario, con diseños de Juan Vidal, Tot Hom e Isabel Sanchis.

Javier Ambrossi ha escogido para la alfombra roja un esmoquin cropped negro en lana fría con detalles en raso y pantalón sastre clásico y camisa de gasa blanca de Palomo Spain, zapatos de Christian Louboutin modelo ‘Derbies – Derloon’ y joyas Suárez.

Por su parte, Javier Calvo llevará en la alfombra roja un esmoquin negro en lana fría con detalles en raso y pantalón ancho todo recubierto en encaje negro y camisa de encaje negro con lazos delanteros de Palomo Spain; zapatos de Christian Louboutin modelo ‘Loafers Dandy Chick Plum Strass’ y joyas Suárez.

Sigourney Weaver, Goya Internacional 2024, se ha decantado por el diseñador estadounidense Thom Browne y también lucirá joyas Suárez.

Lorenzo Caprile, Pedro del Hierro, Teresa Helbig, Joan Ros, Rosa Clará, Alicia Rueda Atelier, Ana Locking, Ze García, Bimba y Lola, Lander Urquijo, Rubén Hernández Costura, y Agatha Ruiz de la Prada son algunas de las firmas y diseñadores de nuestro país que vestirán a nominados, entregadores e invitados de la 38 edición de los galardones.

A ellas se suma la marca sevillana Bund, especializada en trajes, esmoquin y chaqués a medida, que ha vestido a algunos de los entregadores de la ceremonia y al presidente de la Academia de Cine, como colaborador de los Premios Goya 2024. La compañía española de calzado Hispanitas, patrocinadora de esta 38 edición, también tendrá presencia en los looks de la alfombra. En el apartado de joyas, Suárez, Del Páramo Vintage y Bárcena serán algunas de las firmas que se lucirán en el photocall de la gran fiesta del cine español.

Aitana Sánchez-Gijón: vestido de Redondo Brand, joyas de Messika, zapatos de Lodi

Alberto Ammann: Dior

Álex Brendemühl: traje y zapatos de Dior

Alexis Morante: Hugo Boss

Alex Saint: vestido de Redondo Brand

Alba Flores: Made by Kös, zapatos de New Rock

Alfonso Bassave: traje de Lander Urquijo, camisa de Carmen Sobrino, botas de Christian Louboutin

Amaia: En la alfombra roja, vestido de Sportmax, zapatos de Prada y joyas de Simuero. En la gala, vestido y zapatos de Acne Studios y joyas de Suot

Amaia Aberasturi: total look de Dior

Ana Belén: En la alfombra roja, Redondo Brand custom made, joyas de Damiani y zapatos de Lodi. En la gala, vestido de Juan Vidal, joyas de Messika y zapatos de Lodi; Total look de Tot Hom; y vestido de Isabel Sanchis y zapatos de Magrit

Anna Castillo: vestido de Sybilla, joyas de Cartier

Ana Garcés: vestido de Alicia Rueda Atelier, capa de Coosy, joyas M de Paulet, zapatos de Inés Domecq

Ana Rujas: vestido de Armani Privé (alta costura), joyas de Bvlgari, zapatos de Hispanitas

Ana Torrent: vestido y zapatos de Armani, joyas de Suárez

Antonia San Juan: vestido de Andrew Pocrid, zapatos de Mascaró, joyas Del Páramo Vintage

Azucena de la Fuente: vestido de Ana Canaan; capa de Maison Mesa; joyas de Lisi Fracchia, bolso de Moschino

Bárbara Lennie: vestido de Gabriela Hearst, joyas de Cartier

Belén Cuesta: vestuario de Armani Privé, joyas de Damiani

Bruna Cusí: Habey Club

Candela Serrat: Luis Berrendero, joyas de Messika, zapatos de Martinelli

Carmen Machi: vestuario de Coosy; joyas Del Paramo, zapatos de Inés Domecq

Cayetana Guillén Cuervo: vestido de Isabel Sanchis, zapatos de Steve Madden, clutch de Kurt Geiger, joyas de Ignacio Torres

Clara Méndez-Leite: Rosa Clará, joyas de Bárcena

Clara Segura: Rubén Hernández Costura, joyas Messika, zapatos y complementos de Magrit

Cristina Castaño: vestido de Zuhair Murad, zapatos de René Caovilla, bolso de Christian Louboutin, joyas de Bvlgari

Cuca Escribano: vestuario de Rubén Hernández Costura, zapatos Magrit

David Bisbal: En la alfombra, Boglioli. En la gala, Corneliani.

David Verdaguer: esmoquin de Mansolutely, zapatos de Glent.

Eduard Fernández: Hugo Boss

Elena Anaya: Armani Privé, joyas de Bárcena, zapatos de Christian Louboutin

Elena Furiase: diseño de Andrew Pocrid, joyas de Mumit, zapatos de Inés Domecq

Elena Martín: diseño exclusivo de Joan Ros, anillos y pendientes de Simuero, zapatos de Alohas

Enric Auquer: Late Checkout

Enrique Gato: Bund

Enzo Vogrincic: Loewe

Ernesto Alterio: traje de Giorgio Armani, zapatos de Martinelli, broche y reloj de Cartier, capa de Seseña

Eva Marciel: vestido de Baró Lucas, joyas Del Páramo Vintage, zapatos de

Inés Domecq, complementos Martinelli x Redondo Brand

Fele Martínez: esmoquin de Mansolutely

Fernando Cayo: Mr Tort

Fernando Guillén Cuervo: esmoquin de Yusty Canali

Fernando Méndez-Leite: Bund

Fernando Tejero: Bund

Greta Fernández: Valentino, joyas de Rabat

Hiba Abouk: vestido de Fendi Couture, joyas de Cartier

Hugo Silva: traje de Lander Urquijo, zapatos de Pitillos

India Martínez: En la gala, diseño de Gustavo Adolfo Tarí

Inma Cuesta: vestido de Alicia Rueda Atelier, joyas Messika

Iñaki Ardanaz: traje de Karl Lagerfeld, zapatos de Hispanitas

Itsaso Arana: Redondo Brand, joyas Del Paramo Vintage

Itziar Lazkano: Minimil

Javier Ambrossi: En la alfombra, esmoquin cropped negro en lana fría, con detalles en raso y pantalón sastre clásico, y camisa de gasa blanca de Palomo Spain, zapatos de Christian Louboutin modelo ‘Derbies – Derloon’ y joyas Suárez.

Javier Botet: Pugil

Javier Calvo: En la alfombra, esmoquin negro en lana fría, con detalles en raso y pantalón ancho todo recubierto en encaje negro, y camisa de encaje negro con lazos delanteros de Palomo Spain; zapatos de Christian Louboutin modelo ‘Loafers Dandy Chick Plum Strass’ y joyas Suárez.

Janet Novás: Vestido – Yolancris, Joyas - M de Paulet y Zapatos - Magrit

Jorge Motos: traje de Carlota Barrera, botines de Martinelli, anillos de Cartier.

Jose Coronado: total look de Pedro del Hierro

La Dani: Ángel Campano

Laura Galán: vestido y zapatos de Pedro del Hierro

Laura Gómez: vestuario de Oriett Domenech, joyas de Isabel Guartch, zapatos de Martinelli

Leonor Watling: vestido de Teresa Helbig, joyas de Rabat y zapatos de Aquazzura

Lupe Cartié: vestido y capa de Candidas Couture, joyas de Beatriz Milleiro

Luisa Gavasa: vestido de Beatriz de la Cámara

Macarena García: vestido de Loewe, joyas de Bvlgari, zapatos de Jimmy Choo

Malena Alterio: vestido de Lorenzo Caprile, zapatos Martinelli, joyas Mumit

Manolo Solo: total look de Armani

María Cerezuela: Eder Aurre

María de Nati: vestido de Pedro del Hierro, joyas de Damiani, sandalias de Aquazzura

María José Llergo: En la alfombra roja, vestido negro de Ze García, joyas de Messika y zapatos de Christian Louboutin. En la gala, vestido de Ventura Moda Flamenca, zapatos de Christian Louboutin

María León: Dsquared2

María Vázquez: vestido de Ana Prados Atelier, joyas de Alama Diversa, bolso y zapatos de Elena Ferro

Marisa Paredes: vestido de Juan Duyos

Marta Etura: vestido de Gabriel Lage, joyas de Suárez

Marta Gutiérrez Abad: Hannibal Laguna

Matías Recalt: traje de Zegna, joyas de Cartier

Miguel Ángel Muñoz: esmoquin con solapa joya, camisa, fajín y zapatos de Dsquared2. Reloj, anillo y brazalete Serpenti de Bvlgari

Mónica Regueiro: vestido de Laura Monge Atelier, clutch de Hobe

Nathalie Poza: vestido de Baro Lucas, joyas de Messika

Niña Pastori: En la alfombra roja, vestido blanco de Inés Martín Alcalde,

joyas de Molina Cuevas, clutch de Olivier Bernoux y sandalias Magrit. En la gala,

vestido negro de Cristina García, joyas de Ignacio de Pilar y sandalias de Magrit

Nuria Gago: vestido de Juan Duyos, zapatos veganos a medida de The Forest Shoes, joyas de oro blanco y topacio de Jose Luis Joyerías

Omar Banana: Traje de Tamara Press, zapatos de Baerchi

Óscar de la Fuente: Ana Locking

Patricia López Arnaiz: vestido de Teresa Helbig

Paulina Gálvez: vestido de Chiara Boni, zapatos de Alma en Pena.

Penélope Cruz: Chanel

Pilar Gómez: Alberto Valcárcel

Pilar Ordoñez: total look de Agatha Ruiz de la Prada

Pilar Palomero: vestido de Teresa Helbig; joyas de José Luis Joyerías

Pol Monen: look de Dior, joyas y reloj de Cartier

Ruth Díaz: vestido de Isabel Sanchis Costura, joyas de Yanes, zapatos y complementos de Martinelli

Salvador Sobral: En la gala, Javier Navas

Sara Becker: Bimba y Lola

Sara Sálamo: vestido de Pedro Del Hierro, Joyas de Bvlgari, zapatos de Converse

Silvia Abascal: vestido de Óscar de la Renta, sandalias de Aquazurra, joyas de Tiffany

Sigourney Weaver: Thom Browne, joyas Suárez

Sofía Otero: Amaya fashion for kids

Susi Sánchez: Beatriz de la Cámara

Telmo Irureta: Bund

Tristán Ulloa: traje de Pedro del Hierro, zapatos de Christian Louboutin

Valeria Castro: vestido de Rubén Hernández Costura, zapatos de Magrit, joyas de Riad

Vetusta Morla: Adolfo Domínguez

Xinyi Ye: vestido de Koahari, joyas de Mumit, zapatos de Exe Shoes