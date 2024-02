La artista catalana Pilar Xercavins repasa sus inicios, su esencia y los proyectos en los que trabaja actualmente

El arte es una forma de expresión, es como un lienzo en blanco en el que cada artista deja ver sus emociones, sus sentimientos y su forma de ver el mundo, a través del uso de técnicas, trazos y mezclas de colores.

Cada pincelada es un viaje de inspiración que transciende fronteras geográficas y emocionales. Así son las obras de la artista española Pilar Xercavins Casas, quien ha consolidado una destacada trayectoria en el mundo del arte a nivel nacional e internacional. Sus pinturas son un reflejo de su propia esencia, única, expresiva y apasionante.

Pilar, ¿qué te motivó a dedicarte al mundo de la pintura?

Desde siempre he hallado fascinación en las actividades creativas, lo que comenzó como un pasatiempo, se convirtió en una pasión ineludible. No planifiqué mi trayectoria artística; más bien, me dejé llevar por el impulso del corazón. Cada pincelada es un viaje hacia lo desconocido, un sendero que se despliega ante mí sin mapa ni destino predeterminado. En el lienzo, encuentro el reflejo de mis ideas, un universo de formas que dan voz a los pensamientos que habitan en mi mente.

¿En qué etapa de tu vida surgió esta pasión?

Desde toda la vida, esta pasión ha sido la brújula de mi existencia.

¿Cómo describirías tu estilo de arte?

Soy Pilar Xercavins Casas, una artista nacida en 1961 en Sant Cugat del Vallés, Barcelona, España. Mi estilo de pintura se despliega en el vasto territorio del arte abstracto. Utilizo la técnica mixta para que cada trazo sea un eco de mi ser. He experimentado con diferentes técnicas, desde lápices hasta óleos, pasando también por carboncillos y tizas de colores, explorando cada matiz de esas herramientas creativas hasta que finalmente los pigmentos naturales crearon mi propio estilo.

Antes de encontrar mi propia técnica, estuve experimentando con plantas, flores y hojas, permitiendo que la naturaleza imprimiera su huella en cada lienzo, envejeciendo bajo los efectos de la lluvia y el sol.

En un viaje a Marruecos, descubrí los pigmentos naturales que me susurraron sus secretos para crear mi propia técnica y actualmente solo pinto con pigmentos. Mis obras han formado parte de múltiples exposiciones colectivas e individuales, tanto en galerías como en museos. A lo largo de mi trayectoria profesional, he recibido varios premios internacionales, pero mi mayor premio es el don de pintar con el alma, con pigmentos que reflejan la esencia misma de la existencia.

Por lo general, los pintores desarrollan una cierta habilidad para inspirarse en elementos u objetos concretos. En tu caso, ¿en qué se inspira Pilar Xercavins Casas?

Las montañas de Montserrat, mágicas y poderosas, son mi inspiración, como un faro que ilumina los pasos a seguir en cada nueva obra. La naturaleza, ese vasto lienzo de formas y colores, me conecta con su esencia evocadora. Las formas de las rocas, testigos del tiempo, me enseñan la belleza de la permanencia en un mundo efímero. La música, melodía del universo, guía mis pinceles como una danza entre notas y colores. Los aromas de las plantas y las flores, también despiertan en mí emociones que encuentran su expresión en la paleta de colores. Soy una gran amante de los caballos, nobles criaturas, con sus movimientos me inspiran para crear obras dinámicas, llenas de vida y energía. Pero, sobre todo, es el silencio, ese a veces raro y poco valorado estado, donde las palabras desaparecen y los pensamientos surgen con más fuerza, donde encuentro mi refugio más preciado y mi inspiración para mis creaciones.

Como artista, ¿cuál es el mensaje que quisieras transmitir a los espectadores que observan tus obras?

Cada pincelada encierra un universo de historias diferentes que contar, un laberinto de significados que aguarda ser descubierto por aquellos espectadores que se aventuren a explorar más allá de la superficie y quieran profundizar en ver mucho más allá. Me gustaría infundir en mis obras un mensaje que trascienda lo tangible, que hable al alma y despierte emociones dormidas.

En algunas de mis creaciones, con tonalidades más suaves, busco tejer un manto donde el espectador pueda hallar serenidad y paz en medio del caos del mundo. En otras, los colores vibrantes y enérgicos pretenden despertar emociones intensas, llenando el espacio con una energía positiva que llegue al espectador.

Mis obras son un diálogo de sensaciones, donde los colores, texturas, líneas y formas se entrelazan para contar una historia sin palabras. Quiero transmitir sentimientos que naveguen más allá de lo visible, una invitación a reconectar con la naturaleza y encontrar la tranquilidad y serenidad en el torbellino de la vida. Que mis lienzos sean puertas hacia mundos interiores donde el alma pueda hallar reposo y renacer con una dosis extra de energía positiva.

Una obra icónica de tu portafolio. ¿Cuál sería y de qué trata?

Entre las obras de mi colección, Las montañas de Montserrat destaca con luz propia. Sus formas esculpidas por el tiempo, sus picos que desafían al cielo y sus relieves que cuentan historias ancestrales la convierten en un ícono de mi expresión artística. En cada trazo, busco capturar la esencia mística que emana de sus rocas, una fuerza que trasciende lo material y conecta con lo más profundo del ser. Sus colores, cambiantes como los matices del alma, dan vida a un paisaje que es reflejo de la energía poderosa que habita en su seno. Las montañas de Montserrat no son solo una obra en mi portafolio, son un viaje espiritual, un canto a la grandeza de la naturaleza y un recordatorio de la eternidad que yace en cada contorno.

¿Sientes que te falta algo más por hacer en tu carrera?

Mi camino como artista es un proceso que nunca termina, una danza eterna entre la creación y la búsqueda. Cada obra, cada trazo, es un peldaño en la escalera hacia la plenitud artística, un eco de la evolución del alma. Un camino en constante evolución. Con cada amanecer, nuevos horizontes se dibujan en el lienzo de mi vida, pero estoy convencida de que todo llega, en el momento en que estás preparado. La perseverancia en el trabajo es mi brújula, y en cada esfuerzo se teje el tapiz de nuevos logros y nuevos retos, sin buscarlos, pero recibidos con humildad. En este camino de crecimiento, anhelo que el arte de las mujeres artistas sea valorado con la misma intensidad que el del hombre, que se reconozca la voz única que cada una lleva consigo. Que, en el vasto paisaje del arte, la diversidad sea celebrada y el talento femenino encuentre su merecido lugar en la historia.

Pilar, has recibido diversos galardones por tu destacada trayectoria en el mundo del arte. Sin embargo, ¿hay alguno en particular que te haya hecho especial ilusión o que haya tenido un significado para ti diferente a los demás?

Muy contenta de recibir el Premio Internacional 2022 de Leonardo Da Vinci, es un galardón que brilla con luz propia en mi corazón.

Participé con la obra Metamorphosis, una técnica mixta, de 150 x 150 cm, realizada en 2021. El escenario de este galardón fue el majestuoso Palazzo Borghese de Florencia, donde las paredes guardan el eco de siglos de grandeza y creatividad. En este marco imperecedero, se honró la memoria del genio universal del Renacimiento italiano, Leonardo Da Vinci, cuya luz sigue iluminando el camino de los artistas en todas las épocas. Para mí, recibir este premio no solo fue un reconocimiento a mi labor, sino también un encuentro con la grandeza del arte, un momento de conexión con la esencia misma de la creatividad humana.

¿En qué te encuentras trabajando actualmente?

Mis pinceles danzan preparándose para un nuevo capítulo en el escenario del arte. Pronto, del 14 al 18 de febrero, mis creaciones se instalarán en Los Ángeles, en un festival de colores y emociones en The Art Show. A finales de marzo, participaré en Barcelona, en el Musa Internacional, en el proyecto WOMAN’S ESSENCE BARCELONA 2024. Este proyecto, reconocido oficialmente por el Centro UNESCO en 2020 como un reconocimiento a la excelencia para la igualdad de género, emerge para dar voz y respaldo a las mujeres en el arte contemporáneo. El evento tendrá lugar en la Valid World Hall Gallery, donde seremos testigos de que el arte una vez más trasciende fronteras. Este espacio acogerá las visiones y los sueños de las artistas que buscan dejar una huella en el lienzo del tiempo, igual que yo.

Con un mensaje que transciende lo real y lo tangible, el arte que propone Pilar Xercavins Casas busca despertar las emociones y la imaginación de sus espectadores, más allá de lo que se ve a simple vista. Cada lienzo de la artista es una melodía universal del arte que conecta al ser humano con la profundidad del mundo que lo rodea.